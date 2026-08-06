A kényes felületek, mint például az ablakok vagy a napelemes rendszerek, a kényességüknek megfelelő kíméletes tisztítási módszereket igényelnek a rajtuk keletkező bármiféle kár elkerülésének érdekében. A puha és összefűzött sörtéjű kefe megvédi a kényes üvegfelületeket, és mégis alaposan tisztítja azokat - akár tiszta vízzel, akár magas nyomáson. Ennek érdekében könnyedén és gyorsan csatlakoztatható a vízzel működő teleszkópos szórószárakhoz, illetve a Kärcher magasnyomású szórószáraihoz. A tiszta vizes használathoz való fúvókakészlet, illetve a 25 ° -os magasnyomású fúvóka garantálja mindkét használat lehetőségét.