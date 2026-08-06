Puha kefe

A Kärcher teleszkópos szórószáraihoz vagy magasnyomású szórószáraihoz történő egyszerű csatlakoztatás érdekében: a puha sörtéjű kefe a kényes felületek mély tisztításához, például üvegfelületek, illetve napelemes rendszerek esetében.

A kényes felületek, mint például az ablakok vagy a napelemes rendszerek, a kényességüknek megfelelő kíméletes tisztítási módszereket igényelnek a rajtuk keletkező bármiféle kár elkerülésének érdekében. A puha és összefűzött sörtéjű kefe megvédi a kényes üvegfelületeket, és mégis alaposan tisztítja azokat - akár tiszta vízzel, akár magas nyomáson. Ennek érdekében könnyedén és gyorsan csatlakoztatható a vízzel működő teleszkópos szórószárakhoz, illetve a Kärcher magasnyomású szórószáraihoz. A tiszta vizes használathoz való fúvókakészlet, illetve a 25 ° -os magasnyomású fúvóka garantálja mindkét használat lehetőségét.

Jellemzők és előnyök
Könnyen érthető színkódolás.
  • A színkódolás megkönnyíti a megfelelő kefe kiválasztását.
Sokféle alkalmazási terület.
  • Beépített magasnyomású fúvóka a kefe magasnyomású tisztítóval történő használatához.
  • Tartalmaz 2 fúvókát és 1 csatlakozó kiegészítőt is a tiszta vízzel történő használatra.
  • 4 fúvókacsatlakozással az optimális vízhasználat érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 40
Csatlakozómenet M 18
Szín kék
Csomagolási súly (kg) 1,2

Videók

Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Napenergia-létesítmények, (Plexi) üvegből készült felületek és télikertek tisztításához
  • Üveg, PVC vagy festett felületeket is tartalmazó kényesebb homlokzatok tisztításához
Tartozékok