Mondjon búcsút a ráncoknak! A Steamer ruhadarabbal a ruhák pillanatok alatt újra a legjobban néznek ki. Ezenkívül a ruhák, függönyök és sok más textília felfrissítését is gyorsan és egyszerűvé teszi, valamint megszabadul a kellemetlen szagoktól. A ruha Steamer tartozéka minden Kärcher gőztisztítót kiegészítő tartozékkal gőzölővé változtat, amely ultra száraz és forró gőzzel áthatol az anyagon, hogy a szálakat egészen a magig felfrissítse. A tartozékkal történő gőzölés során keletkező kondenzvíz egy külön tartályba kerül összegyűjtésre, amelyet egyszerűen le lehet üríteni a mosogatóba, vagy akár a gőztisztító tartályába is.