Ruhagőzölő fej

A ruhapároló gőzölő tartozék, amely minden Kärcher gőztisztítóhoz alkalmas. Gőz segítségével kisimítja a ruha gyűrődéseit, és ideális más textíliák felfrissítésére is.

Mondjon búcsút a ráncoknak! A Steamer ruhadarabbal a ruhák pillanatok alatt újra a legjobban néznek ki. Ezenkívül a ruhák, függönyök és sok más textília felfrissítését is gyorsan és egyszerűvé teszi, valamint megszabadul a kellemetlen szagoktól. A ruha Steamer tartozéka minden Kärcher gőztisztítót kiegészítő tartozékkal gőzölővé változtat, amely ultra száraz és forró gőzzel áthatol az anyagon, hogy a szálakat egészen a magig felfrissítse. A tartozékkal történő gőzölés során keletkező kondenzvíz egy külön tartályba kerül összegyűjtésre, amelyet egyszerűen le lehet üríteni a mosogatóba, vagy akár a gőztisztító tartályába is.

Jellemzők és előnyök
Ruhagőzölő fej: Gyorsan és könnyen eltávolítja a ráncokat
Gyorsan és könnyen eltávolítja a ráncokat
Az ultraszáraz, forró gőz könnyen, megbízhatóan és gyorsan biztosít gyűrődésmentes eredményt. Ha vastagabb szövetekkel vagy makacs gyűrődésekkel dolgozik, a hatékony eredmény érdekében a fémlemezzel még több hő és magasabb nyomás alkalmazható.
Ruhagőzölő fej: Felfrissít a mosások között
Felfrissít a mosások között
A gőz szag-semlegesítő hatással bír, így a Steamer ruhadarab tökéletes a textíliák felfrissítésére a mosások között. Ideális egy ruhadarab vagy lakástextília felfrissítéséhez, miután hosszú ideig szekrényben tárolták.
Ruhagőzölő fej: Nincs szükség vasalódeszkára
Nincs szükség vasalódeszkára
A ruhadarabokat egyszerűen felakaszthatja egy fogasra és gőzölheti is.
Biztonságos és könnyen használható minden típusú textíliához
  • A ruhapároló minden vasalható ruhadarabhoz és szokásos háztartási textíliához használható.
  • A hő és a gőz intenzitását a rögzítőelem és a textil közötti távolság szabályozza. Még kényes anyagok gőzölésére is használható.
A gőz egyenletesen oszlik el a teljes felületen
  • A gőzelvezető nyílások a fémlemez teljes szélességében el vannak osztva, így biztosítva az egyenletes gőzeloszlást és a tökéletes eredményt.
Alacsony súly
  • A Steamer ruha nagyon könnyű, mindössze 220 g súlyú, így még hosszabb időn keresztül is kimeríti a munkát.
Nagy víztartály kapacitás a megszakítás nélküli munkavégzéshez
  • A használt Kärcher ruhapárolótól függően legfeljebb 1,5 l víz áll rendelkezésre.
  • A ruhadarabba integrált gyűjtőedény, a Steamer rögzítés kb. 100 ml kondenzvíz. Ez körülbelül öt-hat ruhadarabhoz elegendő. A tartály bármikor kiüríthető.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,2
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (H × Sz × M) (mm) 136 x 103 x 92

Videók

Alkalmazási területek
  • Vasalásra alkalmas ruhadarabok
  • Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
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