Ruhagőzölő fej
A ruhapároló gőzölő tartozék, amely minden Kärcher gőztisztítóhoz alkalmas. Gőz segítségével kisimítja a ruha gyűrődéseit, és ideális más textíliák felfrissítésére is.
Mondjon búcsút a ráncoknak! A Steamer ruhadarabbal a ruhák pillanatok alatt újra a legjobban néznek ki. Ezenkívül a ruhák, függönyök és sok más textília felfrissítését is gyorsan és egyszerűvé teszi, valamint megszabadul a kellemetlen szagoktól. A ruha Steamer tartozéka minden Kärcher gőztisztítót kiegészítő tartozékkal gőzölővé változtat, amely ultra száraz és forró gőzzel áthatol az anyagon, hogy a szálakat egészen a magig felfrissítse. A tartozékkal történő gőzölés során keletkező kondenzvíz egy külön tartályba kerül összegyűjtésre, amelyet egyszerűen le lehet üríteni a mosogatóba, vagy akár a gőztisztító tartályába is.
Jellemzők és előnyök
Gyorsan és könnyen eltávolítja a ráncokatAz ultraszáraz, forró gőz könnyen, megbízhatóan és gyorsan biztosít gyűrődésmentes eredményt. Ha vastagabb szövetekkel vagy makacs gyűrődésekkel dolgozik, a hatékony eredmény érdekében a fémlemezzel még több hő és magasabb nyomás alkalmazható.
Felfrissít a mosások közöttA gőz szag-semlegesítő hatással bír, így a Steamer ruhadarab tökéletes a textíliák felfrissítésére a mosások között. Ideális egy ruhadarab vagy lakástextília felfrissítéséhez, miután hosszú ideig szekrényben tárolták.
Nincs szükség vasalódeszkáraA ruhadarabokat egyszerűen felakaszthatja egy fogasra és gőzölheti is.
Biztonságos és könnyen használható minden típusú textíliához
- A ruhapároló minden vasalható ruhadarabhoz és szokásos háztartási textíliához használható.
- A hő és a gőz intenzitását a rögzítőelem és a textil közötti távolság szabályozza. Még kényes anyagok gőzölésére is használható.
A gőz egyenletesen oszlik el a teljes felületen
- A gőzelvezető nyílások a fémlemez teljes szélességében el vannak osztva, így biztosítva az egyenletes gőzeloszlást és a tökéletes eredményt.
Alacsony súly
- A Steamer ruha nagyon könnyű, mindössze 220 g súlyú, így még hosszabb időn keresztül is kimeríti a munkát.
Nagy víztartály kapacitás a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- A használt Kärcher ruhapárolótól függően legfeljebb 1,5 l víz áll rendelkezésre.
- A ruhadarabba integrált gyűjtőedény, a Steamer rögzítés kb. 100 ml kondenzvíz. Ez körülbelül öt-hat ruhadarabhoz elegendő. A tartály bármikor kiüríthető.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|136 x 103 x 92
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Vasalásra alkalmas ruhadarabok
- Háztartási textíliák, pl. függönyök vagy párnahuzatok
Alkatrész kereső
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