Egyszerű megoldás üvegfelületek gőztisztítóval történő tisztítására. A Comfort ablakfúvókával az ablakok, tükrök és egyéb üvegfelületek könnyen tisztíthatók, csíkok nélkül. A hosszú gumibetét könnyed munkát tesz lehetővé a csíkok és nyomok eltávolításában még a nehezen tisztítható területekről is. Hatékony ablaktisztításhoz vegyszerek nélkül.