Window nozzle Comfort

A Comfort ablakfúvókával a nehezen elérhető ablaktáblák is könnyen és alaposan megtisztíthatók a hosszú, rugalmas gumibetét lapjával. Az eredmény olyan tiszta, hogy ragyognak.

Egyszerű megoldás üvegfelületek gőztisztítóval történő tisztítására. A Comfort ablakfúvókával az ablakok, tükrök és egyéb üvegfelületek könnyen tisztíthatók, csíkok nélkül. A hosszú gumibetét könnyed munkát tesz lehetővé a csíkok és nyomok eltávolításában még a nehezen tisztítható területekről is. Hatékony ablaktisztításhoz vegyszerek nélkül.

Jellemzők és előnyök
Window nozzle Comfort: Gőzkieresztő nyílások a fúvókán
Gőzkieresztő nyílások a fúvókán
AZ ÜVEGPANEL VAPORIZÁLT AMI SEGÍT A SZENNYEZŐDÉS OPTIMÁLIS ELTÁVOLÍTÁSÁBAN.
Window nozzle Comfort: Kíváló minőségű gumicsík
Kíváló minőségű gumicsík
Csíkmentes tisztítás ablakokhoz, tükrökhöz és sok más üvegfelülethez. Hatékonyan eltávolítja a nedvességet és a fellazult szennyeződéseket.
Window nozzle Comfort: Hosszú, rugalmas gumibetét
Hosszú, rugalmas gumibetét
Az ablakfúvóka különösen hosszú gumibetétje tökéletes tisztítási eredményt biztosít még a nehezen elérhető sarkokban is.
Tisztítás vegyszerek nélkül
  • A forró gőznek nagyon erős szennyeződésoldó hatása van. Ugyanakkor a módszer fenntartható, mert nincs szükség további mosószerek használatára.
Specifikációk

Műszaki adatok

Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (H × Sz × M) (mm) 140 x 225 x 43

Videók

Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek