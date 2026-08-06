Window nozzle Comfort
A Comfort ablakfúvókával a nehezen elérhető ablaktáblák is könnyen és alaposan megtisztíthatók a hosszú, rugalmas gumibetét lapjával. Az eredmény olyan tiszta, hogy ragyognak.
Egyszerű megoldás üvegfelületek gőztisztítóval történő tisztítására. A Comfort ablakfúvókával az ablakok, tükrök és egyéb üvegfelületek könnyen tisztíthatók, csíkok nélkül. A hosszú gumibetét könnyed munkát tesz lehetővé a csíkok és nyomok eltávolításában még a nehezen tisztítható területekről is. Hatékony ablaktisztításhoz vegyszerek nélkül.
Jellemzők és előnyök
Gőzkieresztő nyílások a fúvókánAZ ÜVEGPANEL VAPORIZÁLT AMI SEGÍT A SZENNYEZŐDÉS OPTIMÁLIS ELTÁVOLÍTÁSÁBAN.
Kíváló minőségű gumicsíkCsíkmentes tisztítás ablakokhoz, tükrökhöz és sok más üvegfelülethez. Hatékonyan eltávolítja a nedvességet és a fellazult szennyeződéseket.
Hosszú, rugalmas gumibetétAz ablakfúvóka különösen hosszú gumibetétje tökéletes tisztítási eredményt biztosít még a nehezen elérhető sarkokban is.
Tisztítás vegyszerek nélkül
- A forró gőznek nagyon erős szennyeződésoldó hatása van. Ugyanakkor a módszer fenntartható, mert nincs szükség további mosószerek használatára.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|140 x 225 x 43
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek