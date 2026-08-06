WV mikroszálas huzat,beltér
A mikroszálas beltéri huzat tépőzáras rögzítéssel az optimális szennyeződés-eltávolításhoz a WV szóróflakonnal minden sima felületre.
Hála a tépőzáras rendszernek a mikroszálas törlőt könnyedén rögzítheti és cserélheti a szóróflakonhoz.
Jellemzők és előnyök
Mikroszálas törlőkendő, beltéri
- Csíkmentesen tiszta ablakok
Tépőzáras rögzítés
- A tépőzáras rögzítés által a mikroszálas huzat egyszerűen és gyorsan cserélhető
A WV szóróflakon készlethez (2.633-129.0)
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|2
|Textil szálösszetétele
|80% poliészter; 15% poliamid
|Szín
|Fehér
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Ablakok és üvegfelületek
- Csempék
- Tükrök