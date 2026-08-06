WV mikroszálas huzat,beltér

A mikroszálas beltéri huzat tépőzáras rögzítéssel az optimális szennyeződés-eltávolításhoz a WV szóróflakonnal minden sima felületre.

Hála a tépőzáras rendszernek a mikroszálas törlőt könnyedén rögzítheti és cserélheti a szóróflakonhoz.

Jellemzők és előnyök
Mikroszálas törlőkendő, beltéri
  • Csíkmentesen tiszta ablakok
Tépőzáras rögzítés
  • A tépőzáras rögzítés által a mikroszálas huzat egyszerűen és gyorsan cserélhető
A WV szóróflakon készlethez (2.633-129.0)
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 2
Textil szálösszetétele 80% poliészter; 15% poliamid
Szín Fehér
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 70 x 275 x 30
Alkalmazási területek
  • Ablakok és üvegfelületek
  • Csempék
  • Tükrök