WV teleszkópos hosszabbító készlet
A WV teleszkópos hosszabbító készlettel és a rezgő vezeték nélküli ablaktörlővel a magas ablakokat is megtisztíthatja. Bővíthető 0,6 és 1,5 méter között.
Most már könnyen tisztíthatja a magas ablakokat, tetőablakokat és más nehezen elérhető sima felületeket anélkül, hogy létrára kellene állnia: Ezt lehetővé teszi a WV teleszkópos hosszabbító készlet és a rezgő vezeték nélküli ablaktörlő. A készlet két teleszkópos szárból, rugalmas csatlakozással az ablaktisztítóhoz és vezeték nélküli ablaktörlőhöz, valamint egy mikroszálas kendővel ellátott ablaktörlőből áll. A készlet akár 1,5 méterre is elérhet, így nappali, fürdőszoba vagy télikertek kb. 3,5 méter magasságig könnyedén megtisztíthatók - alacsonyabb emberek által is.
Jellemzők és előnyök
A magasabban lévő ablakfelületek fáradságmentes elérése
Teleszkópos nyél
Kompatibilis minden WV ablaktisztítóval és a vibrációs törlővel
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,9
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (H × Sz × M) (mm)
|150 x 250 x 1170
Videók
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Nagy, nehezen elérhető üvegfelületek
- Télikertek
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