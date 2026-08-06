Most már könnyen tisztíthatja a magas ablakokat, tetőablakokat és más nehezen elérhető sima felületeket anélkül, hogy létrára kellene állnia: Ezt lehetővé teszi a WV teleszkópos hosszabbító készlet és a rezgő vezeték nélküli ablaktörlő. A készlet két teleszkópos szárból, rugalmas csatlakozással az ablaktisztítóhoz és vezeték nélküli ablaktörlőhöz, valamint egy mikroszálas kendővel ellátott ablaktörlőből áll. A készlet akár 1,5 méterre is elérhet, így nappali, fürdőszoba vagy télikertek kb. 3,5 méter magasságig könnyedén megtisztíthatók - alacsonyabb emberek által is.