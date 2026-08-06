WV teleszkópos hosszabbító készlet

A WV teleszkópos hosszabbító készlettel és a rezgő vezeték nélküli ablaktörlővel a magas ablakokat is megtisztíthatja. Bővíthető 0,6 és 1,5 méter között.

Most már könnyen tisztíthatja a magas ablakokat, tetőablakokat és más nehezen elérhető sima felületeket anélkül, hogy létrára kellene állnia: Ezt lehetővé teszi a WV teleszkópos hosszabbító készlet és a rezgő vezeték nélküli ablaktörlő. A készlet két teleszkópos szárból, rugalmas csatlakozással az ablaktisztítóhoz és vezeték nélküli ablaktörlőhöz, valamint egy mikroszálas kendővel ellátott ablaktörlőből áll. A készlet akár 1,5 méterre is elérhet, így nappali, fürdőszoba vagy télikertek kb. 3,5 méter magasságig könnyedén megtisztíthatók - alacsonyabb emberek által is.

Jellemzők és előnyök
A magasabban lévő ablakfelületek fáradságmentes elérése
Teleszkópos nyél
Kompatibilis minden WV ablaktisztítóval és a vibrációs törlővel
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Szín fekete
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (H × Sz × M) (mm) 150 x 250 x 1170

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy, nehezen elérhető üvegfelületek
  • Télikertek
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