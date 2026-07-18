Lawn Trimmer blade (2 pack) LTR 18 | Kärcher

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Part number: 2.444-022.0Heavy duty lawn trimmer blades (2 pack) for use with all Kärcher 18v lawn trimmers.
Number of blades
2
Cutting width (cm)
23
Colour
grey
Weight (kg)
0.1
Weight incl. packaging (kg)
0.2
Dimensions (L × W × H) (mm)
115 x 75 x 36
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Product information