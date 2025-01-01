Oscillating sprinkler OS 3.220

Free Shipping Over €50
Part number: 2.645-133.0Oscillating sprinkler OS 3.220 for watering medium-sized and large areas and gardens. Infinite coverage adjustment. Extremely durable gear drive. Maximum coverage: 220 m2
Sprinkling area 2 bar
45 - 120 m²
Sprinkling area 4 bar
80 - 220 m²
Width of spray 2 bar (m)
9
Width of spray 4 bar (m)
13
Area coverage 2 bar (m)
5 - 14
Area coverage 4 bar (m)
6 - 17
Colour
black
Weight (kg)
0.4
Weight incl. packaging (kg)
0.5
Dimensions (L × W × H) (mm)
450 x 136 x 86
Manufacturer: Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
