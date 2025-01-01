Our January Sale is LIVE! Save up to 33%...

    Kärcher oscillating sprinkler with black base and yellow adjustment knob, designed for garden watering.

    Oscillating sprinkler OS 3.220

    Part number: 2.645-133.0

    Oscillating sprinkler OS 3.220 for watering medium-sized and large areas and gardens. Infinite coverage adjustment. Extremely durable gear drive. Maximum coverage: 220 m2

