Lanza de espuma con bidón, 1200 l/h -
Lanza de espuma corta y manejable con recipiente de 1 litro de detergente directamente en la lanza. Estructura compacta, especialmente idónea, por ejemplo, para aplicar espuma en el lavado de vehículos.Acoplamiento giratorio M 22 x 1,5, dosificación continua del detergente mediante mando giratorio directamente en la lanza y ángulo de proyección ajustable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|máx. 1200
|Presión máx. (bar)
|180
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7