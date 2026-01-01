    Curățarea unei instalații de biogaz

    Substraturi agricole din iarbă, siloz de cereale sau porumb, nămol sau gunoi de grajd solid. Instalațiile de biogaz permit fermierilor să valorifice produsele din ferma lor. Aceasta este o sursă bună de energie regenerabilă, care este chiar utilizată de operatorii de rețea ca tampon pentru alimentarea cu energie electrică atunci când mai multe instalații de biogaz sunt interconectate. De asemenea, este posibilă recuperarea eficientă a căldurii. Curățarea corespunzătoare a unei instalații de digestie anaerobă este importantă pentru buna funcționare și pentru păstrarea valorii instalației. Aceasta implică curățarea instalațiilor de stocare a substratului, a fermentatorului, a fermentatorului secundar și a periferiei. De asemenea, contribuie la menținerea stabilă a randamentelor realizabile.

    Măturarea cu o mașină de măturat cu post de conducere

    Instalații de biogaz: O scurtă prezentare generală a componenței și a mediului

    O componentă esențială a unei instalații de biogaz este fermentatorul. Substratul obținut din produse agricole, cum ar fi gunoiul de grajd, porumbul, cerealele sau silozul de iarbă, este fermentat de culturi bacteriene în interiorul fermentatorului. Biogazul produs în acest proces constă în principal din metan (50-65 %) și dioxid de carbon (35-50 %). Unul sau mai multe generatoare produc din acesta energie electrică, care este introdusă în rețea, sau încălzesc ferma.

    Alternativ, fermierii pot rafina gazul printr-o instalație de îmbunătățire a biogazului și îl pot introduce direct în rețeaua de gaze naturale. Totuși, acest lucru este valabil doar pentru instalațiile mari. Substratul rămas în urma fermentării ajunge în fermentatorul secundar sau în rezervorul secundar de fermentare, unde este reintrodus în ciclul agricol ca îngrășământ.

    Schita de prezentare a unei instalații de biogaz
    Instalație de biogaz

    Curățarea unei instalații de digestie anaerobă

    Pentru a efectua corect lucrările de curățare necesare, trebuie să vă gândiți la toate elementele sistemului. Acestea includ instalațiile de depozitare a substratului, fermentatorul, generatorul și camerele de control. Echipamentele auxiliare includ utilajele care sunt utilizate în jurul instalației de biogaz și, în funcție de condițiile de la fața locului, sistemele care utilizează căldura reziduală de la motoarele cu gaz pentru circuitele de încălzire.

    Depozitarea substratului

    Locul în care este depozitat substratul: curățarea spațiilor de depozitare

    Este necesară o cantitate suficientă de substrat pentru a asigura o aprovizionare continuă. Cantitatea depinde de mărimea și tipul operațiunii, precum și de mărimea instalației de biogaz. Instalațiile de depozitare a substratului sunt, de obicei, construite într-un mod similar silozurilor mobile sau plate, astfel încât și cerințele și procedurile de curățare sunt similare. Suprafețele instalațiilor de depozitare sunt acoperite pentru a rezista infiltrațiilor și solicitărilor mecanice. Însă, în timp, influențele externe determină formarea de pete poroase. Resturile de substrat aderă foarte bine la acestea, creând un mediu ideal pentru germeni și mucegaiuri.

    Cum funcționează: procesul de curățare

    Un aparat de curățat cu presiune de până la 250 bar și volume de apă de până la 2.500 litri este potrivit pentru curățarea unui depozit de substraturi. Capacitatea ridicată de curățare și spălare îndepărtează și transportă eficient murdăria persistentă. Accesoriile recomandate sunt un dispozitiv de curățare a murdăriei, cunoscut și sub denumirea de duză rotativă, și, pentru spațiile de depozitare cu pereți înalți, lănci lungi cu articulație, lănci telescopice sau, în funcție de spațiul disponibil, un accesoriu de curățare a suprafețelor. Cele mai bune rezultate se obțin la o distanță de lucru de aproximativ 40 de centimetri, curățând podeaua înainte și după.

    Curățarea unui siloz cu ajutorul unui accesoriu pentru curățare suprafețe cu presiune

    Sfat 1 - echipamentul de protecție individuală necesar:

    Echipamentul individual de protecție (EIP) recomandat pentru curățarea instalațiilor de biogaz pentru utilizator este un costum de protecție, mănuși, cizme, ochelari de protecție și protecție auditivă. Pentru a-i proteja pe ceilalți de eventualii germeni care se învârt, ar trebui să purtați, de asemenea, un costum de protecție pe tot corpul, măști cu filtru de aer și cizme înalte închise.

    Sfat 2 - rotația corectă de curățare:

    Curățarea trebuie făcută anual pentru substraturile agricole, cum ar fi iarba sau porumbul, chiar înainte de reumplere. Dacă nămolul sau gunoiul de grajd solid este utilizat ca parte a substratului, curățarea are loc fără un ciclu fix, atunci când sunt necesare lucrări de întreținere sau reparații. În general, repararea daunelor sau reînnoirea stratului de acoperire este posibilă numai cu o unitate de depozitare curățată.

    Curățarea fermentatorului și a rezervoarelor fermentatorului secundar în instalațiile de biogaz și creșterea randamentelor

    Există diverse recomandări privind ciclul de curățare a fermentatorului unei instalații de biogaz. De obicei, curățarea este necesară la fiecare cinci până la opt ani, deoarece din ce în ce mai multe solide se depun la fund în timp. Acest lucru reduce volumul și producția de gaz a digestorului, ceea ce face mult mai dificilă utilizarea eficientă și economică a instalației. Un alt motiv pentru curățarea fermentatorului este necesitatea de a efectua reparații la instalațiile din zona inferioară a rezervorului sau de a reabilita betonul.

    Cu echipamente grele și presiune ridicată

    În primul rând, substratul rămas este pompat cât mai mult posibil și recipientul este ventilat timp de cel puțin 24 de ore. După aceea, depozitele trebuie îndepărtate cu echipamente grele. Această lucrare cu excavatoare sau camioane cu sisteme de extracție este de obicei efectuată de furnizori de servicii specializați. Atunci când se intră în container, un detector de gaze, un aparat de respirat, o protecție pe frânghie și un ham de siguranță fac parte din EIP recomandat.

    Curățarea finală se face cu un aparat de curățat cu presiune, care trebuie să aibă o capacitate de spălare de 2 000-3 000 de litri. De la aparatul cu presiune, care se află în afara fermentatorului, până la locul de muncă se întind furtunuri prelungitoare. O lance mai lungă oferă o protecție mai bună împotriva murdăriei proiectate și asigură, de asemenea, o distanță de lucru confortabilă. Apa murdară produsă în timpul curățării poate fi canalizată în fermentatorul secundar, rămânând în proces.

    Pregătirea unui aparat de spălat cu presiune cu apă caldă pentru curățarea instalației de biogaz

    Sfat 1 - curățarea detaliată cu un aspirator umed-usc

    Dacă echipamentul fermentatorului trebuie reparat după curățare, recomandăm curățarea detaliată cu un aspirator umed-uscat.

    Sfat 2 - curățați umed fermentatoarele secundare:

    Fermentatorul secundar trebuie, de asemenea, curățat umed, dacă este necesar. Această sarcină este de obicei îndeplinită și de specialiști care au pregătire pentru alpinism și echipamentul necesar.

    Curățarea instalațiilor de biogaz: îndepărtarea murdăriei și menținerea funcționalității în camerele generatoare și de control

    Parametrii fermentatorului, adică nivelul de umplere, temperatura, calitatea gazului și alte aspecte, sunt monitorizați în camera de control a instalației. De obicei este situat în aceeași clădire cu camera generatorului. Camerele sunt izolate fonic pentru ca zgomotul motoarelor mari cu mai multe 100 kWh sa nu patrunda in exterior.

    Folosirea unui aspirator umed-uscat în camera generatoarelor

    Îndepărtați praful, funinginea și reziduurile

    Deși toate sistemele sunt testate pentru impermeabilitate, există întotdeauna un grad mic de permeabilitate. În timp, praful, funinginea și alte reziduuri se acumulează peste tot în camera generatorului. În funcție de sistemul respectiv, se recomandă îndepărtarea periodică a murdăriei prin curățarea de întreținere și menținerea funcționalității. În acest scop se folosește un aspirator umed-uscat. Acesta este, de asemenea, potrivit pentru curățare după lucrări de întreținere și poate, de exemplu, să strângă ulei picurat. Orice murdărie rămasă poate fi apoi spălată cu un aparat de spălat cu presiune sau șters cu o cârpă umedă.

    Sfat – curățarea podelei în camera de control:

    Curățarea regulată a camerei este recomandată și pentru camera de control. Aceasta include aspirarea sau curățarea prafului, curățarea suprafețelor și curățarea umedă, după cum este necesar.

    Curățarea utilajelor cu un aparat de spălat cu înaltă presiune

    Periferia: utilajele din jurul instalației de biogaz

    Curățarea profesională are multe de-a face cu menținerea valorii utilajelor, și nu numai în agricultură. Atât instalația de biogaz, cât și utilajele utilizate în cadrul lanțului de transport reprezintă factori de investiții mari care trebuie protejați. Deteriorarea utilajelor curățate în mod regulat poate fi detectată imediat, astfel încât acestea sunt întotdeauna gata de utilizare și pot fi evitate costurile ridicate de reparații rezultate din defecte. De asemenea, murdăria nu se poate acumula în zonele sensibile și nu poate provoca daune chiar acolo. Următoarele sunt potrivite pentru curățarea utilajelor din jurul instalației de biogaz:

    • Un aparat de curățat cu presiune cu apă rece, dacă este necesar în combinație cu un agent de curățare adecvat,
    • Un aparat de curățat cu presiune cu apă caldă obține rezultate mai bune și mai rapide și reduce consumul de apă datorită temperaturii ridicate. Uscarea este, de asemenea, mai rapidă.
    • Presiunea și cantitatea de apă depind de obiect și de gradul de murdărire, distanța de lucru trebuie să fie de 20 până la 30 de centimetri de la suprafață..

    Când se utilizează căldura reziduală: un ciclu separat

    Generatoarele produc energie electrică din biogaz, precum și căldură reziduală, care poate fi utilizată în mod productiv. Puteți usca lemnul și încălzi grajduri sau clădiri rezidențiale cu acesta. În unele cazuri, căldura reziduală este chiar introdusă într-o rețea locală de încălzire, alimentând zonele rezidențiale sau industriale din apropiere. Nu există cerințe speciale de curățare pentru sistemele rețelei locale de încălzire în sine, doar spațiile încălzite trebuie curățate dacă este necesar. În funcție de circumstanțe, în acest scop se utilizează aspiratoare și/sau mașini de spălat cu presiune.

