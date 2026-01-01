În primul rând, substratul rămas este pompat cât mai mult posibil și recipientul este ventilat timp de cel puțin 24 de ore. După aceea, depozitele trebuie îndepărtate cu echipamente grele. Această lucrare cu excavatoare sau camioane cu sisteme de extracție este de obicei efectuată de furnizori de servicii specializați. Atunci când se intră în container, un detector de gaze, un aparat de respirat, o protecție pe frânghie și un ham de siguranță fac parte din EIP recomandat.

Curățarea finală se face cu un aparat de curățat cu presiune, care trebuie să aibă o capacitate de spălare de 2 000-3 000 de litri. De la aparatul cu presiune, care se află în afara fermentatorului, până la locul de muncă se întind furtunuri prelungitoare. O lance mai lungă oferă o protecție mai bună împotriva murdăriei proiectate și asigură, de asemenea, o distanță de lucru confortabilă. Apa murdară produsă în timpul curățării poate fi canalizată în fermentatorul secundar, rămânând în proces.