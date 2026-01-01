Instalații de biogaz: O scurtă prezentare generală a componenței și a mediului
O componentă esențială a unei instalații de biogaz este fermentatorul. Substratul obținut din produse agricole, cum ar fi gunoiul de grajd, porumbul, cerealele sau silozul de iarbă, este fermentat de culturi bacteriene în interiorul fermentatorului. Biogazul produs în acest proces constă în principal din metan (50-65 %) și dioxid de carbon (35-50 %). Unul sau mai multe generatoare produc din acesta energie electrică, care este introdusă în rețea, sau încălzesc ferma.
Alternativ, fermierii pot rafina gazul printr-o instalație de îmbunătățire a biogazului și îl pot introduce direct în rețeaua de gaze naturale. Totuși, acest lucru este valabil doar pentru instalațiile mari. Substratul rămas în urma fermentării ajunge în fermentatorul secundar sau în rezervorul secundar de fermentare, unde este reintrodus în ciclul agricol ca îngrășământ.