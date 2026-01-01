    ÎNDEPĂRTAREA AȘCHIILOR DE LEMN ȘI ASPIRAREA PRAFULUI DE LEMN

    În plus față de așchii de lemn, prelucrarea lemnului produce, de asemenea, praf fin de lemn prin tăiere, găurire, șlefuire. Expunerea la praful de lemn poate avea efecte negative atât asupra sistemului respirator, cât și asupra pielii, precum și poate provoca reacții alergice. În plus, există un risc potențial ca praful de lemn să se amestece cu aerul și să creeze un amestec exploziv. Pentru a asigura un mediu de lucru sigur, cu praf și pericole minime, este esențial să se pună în aplicare metode adecvate pentru extragerea așchiilor și a prafului de lemn. Aspiratoarele industriale și extractoarele de praf sunt utilizate în mod obișnuit în acest scop, tipul specific de filtru fiind selectat în funcție de zona de utilizare prevăzută.

    Aspirarea prafului de lemn din ateliere cu aspiratoare Kärcher

    De ce să îndepărtați praful de lemn?

    Riscuri pentru sănătate

    În timp ce așchiile de lemn și particulele grosiere de rumeguș cad la sol și se depun acolo, praful fin de lemn se răspândește în aer și pătrunde în organism prin tractul respirator. Cea mai mică fracțiune de particule ajunge chiar în alveole (praf alveolar). Prin urmare, cei care lucrează într-o fabrică de cherestea cu așchii de lemn grosiere pot fi mai puțin expuși decât tâmplarii și parchetarii care sunt frecvent expuși la praf de lemn foarte fin.

    Prelucrarea lemnului de esență tare, cum ar fi stejarul și fagul, dar și MDF (fibrolemnoase cu densitate medie, placaj sau a lemnului exotic, cum ar fi mahonul, creează praf periculos pentru sănătate. Praful de lemn poate provoca iritații ale pielii, bronhiilor și mucoasei nazale. Alte consecințe pot include reacții alergice și astm. Praful de lemn de esență tare este, de asemenea, considerat cancerigen și este suspectat ca fiind o cauză a cancerului nazal. În plus, lemnul tratat este amestecat cu substanțe secundare (cum ar fi glazuri, lacuri sau cleiuri), care sunt transportate în corpul uman prin intermediul particulelor de praf.

    Clasele de praf

    Pentru evaluarea pericolului potențial al prafului de lemn, concentrația de particule de praf în aer este un indicator important, deoarece informează asupra deciziei privind echipamentul necesar. Concentrația de praf este împărțită în clasele L, M și H. L reprezintă "pericol ușor", M "pericol moderat" și H "pericol ridicat". În funcție de tipul de lemn și de aplicație, praful de lemn se încadrează în clasa de praf M sau H. Dispozitivele de îndepărtare a așchiilor de lemn și de extragere a prafului de lemn trebuie să îndeplinească cerințele privind proiectarea, performanța filtrului și gradul de permeabilitate.

    Îndepărtarea prafului de lemn

    Atenție! Pericol de explozie

    Praful de lemn este combustibil și formează un amestec exploziv cu oxigenul atmosferic. O suprafață fierbinte sau o scânteie, de exemplu la scoaterea unei bujii, pot fi suficiente pentru a aprinde praful. O altă sursă de pericol este electricitatea statică cauzată de frecare sau mișcare; atunci când este descărcată, aceasta se poate aprinde. În plus față de sursa de aprindere, concentrația de praf este un factor important. Problema este că densitatea prafului poate varia foarte mult în timp. Praful sedimentat care este ridicat poate genera o atmosferă explozivă în câteva secunde.

    Eliminarea prafului din construcții

    Vizibilitatea redusă sau echipamentele de lucru nefolosite sunt doar câteva dintre motivele pentru creșterea prafului la locul de muncă. Acesta nu este doar un risc potențial pentru siguranță, ci și un risc pentru sănătatea lucrătorilor. Problemele de sănătate legate de praful din construcții variază de la iritații și inflamații ale sistemului respirator la boli pulmonare cronice și un risc crescut de boli cardiovasculare. Controlul și îndepărtarea profesională a prafului din construcții pot asigura în mod eficient un mediu mai sigur.

    Îndepărtarea azbestului cu aspiratoare Kärcher

    Azbestul a fost utilizat de tone în industria construcțiilor timp de decenii. Cu toate acestea, din cauza riscurilor pentru sănătate asociate cu inhalarea azbestului, importul, furnizarea și utilizarea tuturor tipurilor de azbest au fost interzise în Regatul Unit din 1999. Cu toate acestea, pericolele azbestului reprezintă încă și astăzi o provocare pentru companiile specializate, deoarece materialele de construcție care conțin încă azbest sunt adesea detectate în timpul lucrărilor de renovare sau demolare a clădirilor vechi. Din articolul nostru veți afla cum poate fi îndepărtat și eliminat azbestul și ce măsuri de siguranță trebuie luate.

    Ce trebuie să luați în considerare la aspirarea prafului de lemn

    Trebuie luate măsuri de precauție pentru toate activitățile care generează praf de lemn. Acestea includ îndepărtarea corespunzătoare a așchiilor de lemn, precum și recircularea aerului purificat în încăperile de lucru. În timpul lucrului, mașinile de prelucrat lemnul și uneltele electrice portabile trebuie să funcționeze întotdeauna cuplate cu un sistem de evacuare, adică un aspirator de praf pentru prelucrarea lemnului. Fac excepție mașinile care produc mai puțin praf, cum ar fi mașinile de găurit. Toate suprafețele din zona de lucru care sunt contaminate cu praf de lemn, inclusiv mașinile și uneltele, trebuie, de asemenea, aspirate în mod regulat. Îndepărtarea așchiilor de lemn și extragerea prafului de lemn trebuie efectuate numai cu echipamente de aspirare testate care îndeplinesc cel puțin clasa de praf "M".

    Aspirarea așchiilor și a prafului de lemn

    Ce aparate sunt potrivite pentru extragerea prafului de lemn?

    Pentru aspirarea manuală a prafului de lemn se recomandă aspiratoarele industriale (sau extractoarele industriale de praf) și aspiratoarele portabile de praf pentru clasele de praf M și H. Datorită pericolului de explozie reprezentat de praful de lemn, unitățile de aspirare trebuie să aibă, de asemenea, protecția corespunzătoare împotriva incendiilor și exploziilor și să fie echipate, de exemplu, cu seturi de aspirare cu disipare electrostatică. Selectarea unui sistem adecvat de aspirare a prafului de lemn depinde de aplicația și amplasamentul preconizate. Pentru atelierele de prelucrare a lemnului și șantierele de construcții, aspiratoarele industriale și extractoarele mobile de praf sunt ambele opțiuni adecvate.

    Aspirarea prafului de lemn cu aspiratoare industriale Kärcher

    Colectorii de rumeguș îndepărtează praful de lemn la punctul de origine

    Extractoarele de praf portabile sunt utilizate pentru a extrage prompt particulele de praf produse în timpul lucrului. Acestea pot fi conectate direct la unitatea de prelucrare prin intermediul unui furtun de aspirație sau pot fi poziționate în zona în care este generat praful cu o deschidere de aspirație. Aceste dispozitive includ un mecanism de avertizare care semnalizează atunci când debitul scade sub nivelul minim și adesea sunt echipate cu o priză de alimentare pentru utilajele de prelucrare a lemnului, care poate funcționa automat cu un comutator de pornire/oprire.

    Aspirator industrial pentru curățarea suprafețelor

    Un aspirator industrial este echipat cu un set de aspirație, care cuprinde o duză și un furtun, și este potrivit pentru extragerea așchiilor de lemn de pe suprafețe, cum ar fi uneltele de curățat sau zonele de lucru. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că aspiratoarele industriale nu sunt destinate aspirării uneltelor electrice portabile, deoarece dispozitivul de avertizare pentru o astfel de utilizare nu este prezent.

    Performanța filtrului este crucială

    Performanța echipamentului de filtrare joacă un rol crucial în respectarea clasei de praf specificate sau în nerespectarea valorii limită asociate pentru concentrația de praf la locul de muncă.

    Pentru a asigura conformitatea cu standardele de siguranță la locul de muncă, este obligatorie utilizarea cel puțin a aspiratoarelor din clasa M într-o instalație de prelucrare a lemnului. Aceste aspiratoare trebuie să aibă performanțe de filtrare care să respecte valoarea limită de 0,1 până la 1 miligram pe metru cub de aer, cu un nivel de permeabilitate mai mic de 0,1 %. În plus, aspiratoarele trebuie să fie echipate cu un sac filtrant din hârtie sau lână, prevăzut cu un cursor de etanșare și un sac de eliminare din polietilenă. Această configurație ajută la minimizarea cantității de praf eliberat atunci când aspiratorul este golit.

    Filtrele lumânări sunt o alegere ideală pentru extragerea așchiilor de lemn și a prafului în mediile industriale. Aceste filtre, care prezintă lumânări de pânză dispuse unul lângă altul, pot absorbi cantități mari de praf de lemn și pot preveni blocajele chiar și atunci când fibrele lungi sunt aspirate. Un avantaj major al filtrelor de lumânări față de filtrele plate plisate standard este că acestea pot fi curățate mai ușor de sistemele de curățare a filtrelor, cum ar fi TACT, datorită distanței mai mari dintre lumânări și mobilității lor ridicate.

    În locurile de muncă în care valoarea limită pentru praf este mai mică de 0,1 miligrame pe metru cub de aer, trebuie utilizat un aspirator din clasa H pentru a asigura performanța filtrului cu o permeabilitate mai mică de 0,005%. Pentru a menține un proces de eliminare fără praf, aceste aspiratoare sunt echipate cu un sac filtrant de siguranță și un filtru principal din clasa H, fabricat din fibră de sticlă. Sacul filtrant este acoperit cu un capac din plastic care poate fi tras peste și închis în siguranță.

    Pentru a permite aerului purificat să fie recirculat înapoi în mediul de lucru, unele aspiratoare sunt echipate fie cu un filtru plat din hârtie, fie cu un filtru plat din poliester pentru a curăța aerul evacuat.

    Aspirați așchiile și praful de lemn atât în timpul cât și după terminarea lucrărilor

    Îndepărtarea așchiilor de lemn cu unelte electrice portabile

    Mașinile cu ghidare manuală, cum ar fi ferăstraiele circulare portabile, frezele portabile și șlefuitoarele orbitale, trebuie conectate la un aspirator de praf adecvat cu funcție de avertizare în timpul utilizării. Motivul este că puterea insuficientă de aspirare nu este imediat evidentă atunci când se extrage aer plin de praf. Funcția de avertizare asigură faptul că lucrătorii nu sunt expuși la o încărcătură de praf crescută fără să observe acest lucru. Un ajutor suplimentar este oferit de funcția de "pornire" automată, de obicei prin intermediul unei prize de curent. Unitatea de aspirare pornește întotdeauna atunci când mașina conectată este pusă în funcțiune, astfel încât nu este nevoie de o operare manuală suplimentară.

    Sfat - Utilizați o masă de extracție

    Lucrările cu unele mașini de șlefuit, cum ar fi mașinile de șlefuit manuale cu bandă, mașinile de șlefuit orbital aleatoriu și mașinile de șlefuit orbital, trebuie efectuate întotdeauna pe o masă de extracție, în paralel cu extracția mașinii.

    Aspirarea așchiilor de lemn de pe suprafețe

    Îndepărtarea așchiilor de lemn de pe suprafețe

    Praful de lemn sedimentat care este agitat din nou este nociv pentru tractul respirator și poate forma, de asemenea, un amestec praf-aer exploziv. Prin urmare, toate suprafețele din zona de lucru, inclusiv echipamentele, utilajele și materialele, trebuie curățate temeinic între și la sfârșitul lucrării. Pentru extragerea așchiilor de lemn și a prafului, sunt adecvate aspiratoarele industriale pentru clasele M și H. Alternativ, aspiratoarele industriale sau unitățile combinate cu marca de încercare H2 sau H3, care au un certificat ATEX pentru zona periculoasă 22, funcționează, de asemenea. Zona 22 desemnează o zonă de lucru în care o atmosferă explozivă cauzată de pulberi combustibile nu este de așteptat să apară în timpul funcționării normale, dar poate totuși să apară pentru o perioadă scurtă.

    Accesoriile aspiratorului industrial utilizat trebuie să fie optimizate pentru aplicația respectivă. La selectarea setului de aspirare adecvat, trebuie luate în considerare diametrul și lungimea furtunului de aspirare. Pentru așchii de lemn și materiale mai grosiere sau atunci când se utilizează duze de podea mai late (de la aprox. 30 de centimetri), de exemplu, se recomandă utilizarea unui furtun de aspirare cu un diametru interior de cel puțin 35 de milimetri.

    Atenție: Nu măturați zona de lucru folosind pistoale cu aer comprimat sau mături în timpul extragerii prafului de lemn. Acest lucru crește concentrația de praf în aer.

    Alți factori în alegerea echipamentului

    Dacă se acumulează o cantitate deosebit de mare de praf fin la șlefuirea pardoselilor de parchet cu mașini de șlefuit podele mai mari, de exemplu, se poate conecta un pre-separator suplimentar între unitatea de aspirare și mașină. Pre-separatorul filtrează cantități mari de așchii de lemn și praf fin de lemn acumulate printr-un ciclon, eliberând filtrul principal al aspiratorului de praf.

    Pe lângă performanțele de aspirare și filtrare, există și alte puncte care trebuie luate în considerare la selectarea unui aspirator adecvat. Dacă este necesară o unitate mobilă pentru șantier, trebuie să existe un șasiu robust. De asemenea, este mai bine dacă unitatea de aspirare poate fi separată de cadru, dacă este necesar, pentru a o lua cu dumneavoastră pe o scară, de exemplu.

    Criteriile importante includ, de asemenea, volumul recipientului și cantitatea de aer care poate fi aspirată pe secundă. În plus față de factori precum cantitatea de praf sau locul de utilizare, alegerea aspiratorului adecvat depinde și de potențialul de pericol al prafului de lemn.

    Măsuri pentru un mediu cu praf redus

    Pe lângă îndepărtarea corespunzătoare a așchiilor de lemn și extragerea prafului de lemn, diverse măsuri de precauție contribuie la crearea unui mediu de lucru sigur și în mare parte fără praf și la protejarea sănătății utilizatorilor.

    Măsurarea expunerii la praf de lemn

    Măsurătorile de praf la locul de muncă oferă informații concrete cu privire la necesitatea de a lua măsuri pentru a respecta valorile limită specificate pentru concentrația de praf de lemn în aer și, dacă da, care sunt măsurile necesare.

    Instrucțiuni și proceduri

    Regulile clare de conduită și măsurile de protecție pentru manipularea prafului de lemn contribuie semnificativ la reducerea expunerii la praf. Angajații ar trebui să beneficieze de formare periodică și să aibă încredere în utilizarea corectă a echipamentelor de extracție.

    Echipament individual de protecție

    În cazul activităților cu utilizare intensivă a prafului, de exemplu șlefuirea lemnului, trebuie purtat echipament de protecție individuală (EPI), cum ar fi aparate de respirat cu filtre de particule și ochelari de protecție.

    Depozitarea și eliminarea deșeurilor la adăpost de praf

    Sacii de colectare a prafului și elementele filtrante trebuie îndepărtate atunci când sunt închise și nu trebuie să fie golite sau redeschise. Acestea trebuie întotdeauna depozitate și eliminate în containere care se pot închide.

    Verificați cupa de aspirație în mod regulat

    Toate echipamentele de extracție trebuie verificate periodic în ceea ce privește performanțele de aspirare și filtrare și trebuie întreținute în mod profesional.

    Aspirarea manuală a așchiilor

    Așchiile sunt un produs secundar inevitabil al prelucrării metalelor, fie prin producție automată, fie prin prelucrare manuală. Cu toate acestea, acumularea de așchii metalice grosiere poate provoca deteriorarea mașinilor de producție costisitoare și poate reduce calitatea produselor în timp. În plus, atunci când sunt combinate cu reziduurile de lichid de răcire, așchiile pot crea podele alunecoase, crescând riscul de accidente. Pentru a asigura siguranța lucrătorilor și pentru a proteja infrastructura de producție, îndepărtarea regulată a așchiilor metalice din mediul de lucru este esențială. Trebuie utilizate sisteme de extracție eficiente sau aspiratoare capabile să manipuleze praful metalic, echipate cu accesoriile corespunzătoare pentru a permite o curățare eficientă și completă.

