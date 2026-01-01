De ce să îndepărtați praful de lemn?
Riscuri pentru sănătate
În timp ce așchiile de lemn și particulele grosiere de rumeguș cad la sol și se depun acolo, praful fin de lemn se răspândește în aer și pătrunde în organism prin tractul respirator. Cea mai mică fracțiune de particule ajunge chiar în alveole (praf alveolar). Prin urmare, cei care lucrează într-o fabrică de cherestea cu așchii de lemn grosiere pot fi mai puțin expuși decât tâmplarii și parchetarii care sunt frecvent expuși la praf de lemn foarte fin.
Prelucrarea lemnului de esență tare, cum ar fi stejarul și fagul, dar și MDF (fibrolemnoase cu densitate medie, placaj sau a lemnului exotic, cum ar fi mahonul, creează praf periculos pentru sănătate. Praful de lemn poate provoca iritații ale pielii, bronhiilor și mucoasei nazale. Alte consecințe pot include reacții alergice și astm. Praful de lemn de esență tare este, de asemenea, considerat cancerigen și este suspectat ca fiind o cauză a cancerului nazal. În plus, lemnul tratat este amestecat cu substanțe secundare (cum ar fi glazuri, lacuri sau cleiuri), care sunt transportate în corpul uman prin intermediul particulelor de praf.
Clasele de praf
Pentru evaluarea pericolului potențial al prafului de lemn, concentrația de particule de praf în aer este un indicator important, deoarece informează asupra deciziei privind echipamentul necesar. Concentrația de praf este împărțită în clasele L, M și H. L reprezintă "pericol ușor", M "pericol moderat" și H "pericol ridicat". În funcție de tipul de lemn și de aplicație, praful de lemn se încadrează în clasa de praf M sau H. Dispozitivele de îndepărtare a așchiilor de lemn și de extragere a prafului de lemn trebuie să îndeplinească cerințele privind proiectarea, performanța filtrului și gradul de permeabilitate.