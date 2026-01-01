Performanța echipamentului de filtrare joacă un rol crucial în respectarea clasei de praf specificate sau în nerespectarea valorii limită asociate pentru concentrația de praf la locul de muncă.

Pentru a asigura conformitatea cu standardele de siguranță la locul de muncă, este obligatorie utilizarea cel puțin a aspiratoarelor din clasa M într-o instalație de prelucrare a lemnului. Aceste aspiratoare trebuie să aibă performanțe de filtrare care să respecte valoarea limită de 0,1 până la 1 miligram pe metru cub de aer, cu un nivel de permeabilitate mai mic de 0,1 %. În plus, aspiratoarele trebuie să fie echipate cu un sac filtrant din hârtie sau lână, prevăzut cu un cursor de etanșare și un sac de eliminare din polietilenă. Această configurație ajută la minimizarea cantității de praf eliberat atunci când aspiratorul este golit.

Filtrele lumânări sunt o alegere ideală pentru extragerea așchiilor de lemn și a prafului în mediile industriale. Aceste filtre, care prezintă lumânări de pânză dispuse unul lângă altul, pot absorbi cantități mari de praf de lemn și pot preveni blocajele chiar și atunci când fibrele lungi sunt aspirate. Un avantaj major al filtrelor de lumânări față de filtrele plate plisate standard este că acestea pot fi curățate mai ușor de sistemele de curățare a filtrelor, cum ar fi TACT, datorită distanței mai mari dintre lumânări și mobilității lor ridicate.

În locurile de muncă în care valoarea limită pentru praf este mai mică de 0,1 miligrame pe metru cub de aer, trebuie utilizat un aspirator din clasa H pentru a asigura performanța filtrului cu o permeabilitate mai mică de 0,005%. Pentru a menține un proces de eliminare fără praf, aceste aspiratoare sunt echipate cu un sac filtrant de siguranță și un filtru principal din clasa H, fabricat din fibră de sticlă. Sacul filtrant este acoperit cu un capac din plastic care poate fi tras peste și închis în siguranță.

Pentru a permite aerului purificat să fie recirculat înapoi în mediul de lucru, unele aspiratoare sunt echipate fie cu un filtru plat din hârtie, fie cu un filtru plat din poliester pentru a curăța aerul evacuat.