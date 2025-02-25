Respirați adânc și relaxați-vă: Purificatorul de aer Kärcher AF 100 asigură că aerul pe care îl respirați în birouri, săli de ședință, unități de catering și spații comerciale interioare este curat și fără germeni. Purificatorul de aer Kärcher aduce o gură de aer proaspăt și curat în spațiile dvs.

Sistemul unic de filtrare al AF 100 elimină agenții patogeni, virusurile și bacteriile din aer. Șapte filtre asigură împreună o calitate constantă a aerului.

Filtrele "High Protect 13 Solution" și "HEPA 14 Solution" asigură un nivel ridicat de siguranță, protejând împotriva agenților patogeni transmisibili prin aer, cum ar fi virusurile și bacteriile, care altfel ar putea rămâne în suspensie în aerul înconjurător timp de ore întregi.