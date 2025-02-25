Purificatorul de aer Kärcher AF 100 elimină eficient alergenii, praful, polenul și substanțele nocive, oferindu-vă aer curat și respirație ușoară.
Respirați adânc și relaxați-vă: Purificatorul de aer Kärcher AF 100 asigură că aerul pe care îl respirați în birouri, săli de ședință, unități de catering și spații comerciale interioare este curat și fără germeni. Purificatorul de aer Kärcher aduce o gură de aer proaspăt și curat în spațiile dvs.
Sistemul unic de filtrare al AF 100 elimină agenții patogeni, virusurile și bacteriile din aer. Șapte filtre asigură împreună o calitate constantă a aerului.
Filtrele "High Protect 13 Solution" și "HEPA 14 Solution" asigură un nivel ridicat de siguranță, protejând împotriva agenților patogeni transmisibili prin aer, cum ar fi virusurile și bacteriile, care altfel ar putea rămâne în suspensie în aerul înconjurător timp de ore întregi.
Sistemele de filtrare din purificatoarele de aer Kärcher se bazează pe o tehnologie de ultimă oră. Profitați de avantajele imbatabile ale filtrelor noastre:
Beneficiați de cea mai bună calitate a aerului pentru angajații sau clienții dvs. cu purificatoarele de aer profesionale de la Kärcher:
Afișajul inteligent arată valoarea prafului fin PM2,5 din încăpere, precum și durata de viață a filtrului în procente. În modul automat, unitatea dispozitivului controlează ventilatorul în funcție de nivelul PM2.5 din aerul ambiental.
Datorită motorului puternic, dar foarte silențios, aerul este recirculat complet de până la trei ori pe oră în încăperi cu o suprafață de 100 m² și o înălțime a camerei de 2,5 m.
Circulația inovatoare a aerului la 360° permite nu doar o purificare semnificativ mai rapidă, ci și o distribuție optimă a aerului curat în încăpere. Spre deosebire de un difuzor de aer cu o singură deschidere, beneficiezi de performanță dublă.
Datorită panoului tactil intuitiv și subțire, controlul purificatoarelor de aer este extrem de simplu. Puterea ventilatorului și diferitele moduri de funcționare, precum modul automat și modul de noapte, pot fi reglate cu ușurință.
Afișajul inteligent integrat indică valoarea particulelor fine PM 2.5 din încăpere, precum și durata de viață a filtrului, exprimată în procente. Dacă valoarea PM 2.5 este depășită, ventilatorul purificatorului de aer se reglează automat în modul automat.
Filtrul universal performant este integrat standard în AF 100 și acoperă cu mare fiabilitate aproape toate aplicațiile. Pentru utilizări speciale sunt disponibile patru filtre suplimentare, de exemplu pentru compuși organici volatili, smog, alergii sau germeni. Compoziția lor specială de materiale asigură o performanță și mai ridicată și o durată de viață mai lungă a filtrelor.
În modul automat, purificatorul de aer AF 100 se adaptează în permanență la calitatea actuală a aerului din încăpere. Aceasta este indicată simultan în zona de operare prin lumini. Culoarea albastră reprezintă aer curat, culoarea galbenă aer moderat curat, iar culoarea roșie aer de calitate slabă în încăpere. Valoarea precisă a particulelor fine PM 2.5 este afișată direct pe ecran.
Cele patru roți robuste și silențioase asigură mobilitate maximă pe aproape orice tip de pardoseală. Astfel, poți îl adapta flexibil la condițiile schimbătoare și poți muta purificatorul de aer fără efort dintr-o cameră în alta.
Particulele mai mari, cum ar fi părul sau praful grosier, sunt reținute fiabil de prefiltru, prelungind astfel durata de viață a filtrului principal. Prefiltrul poate fi curățat cu aspiratorul sau spălat cu ușurință.
Fie că ne aflăm la birou, în camere de hotel, școli, săli de așteptare sau săli de ședință, dorim să respirăm aer curat. Purificatorul de aer Kärcher curăță eficient aerul din spațiile interioare, eliminând aerosolii, virusurile, alergenii și multe alte substanțe nocive.
Aerul curat la locul de muncă este o provocare pentru fiecare companie, fie că este vorba de industrie, de birouri mici sau mari, de săli de ședință sau de bucătării comerciale. Toată lumea ar trebui să se simtă în siguranță la locul de muncă. Purificatorul de aer Kärcher AF 100 curăță în mod eficient aerul din încăperile închise, eliminând substanțele nocive și asigurând un nivel ridicat de siguranță la locul de muncă. Datorită tehnologiei sale unice de filtrare a aerului, acesta reduce nivelul de aerosoli din aer, contribuind la reducerea riscului de îmbolnăvire.
Purificatorul de aer Kärcher AF 100 asigură un aer curat și lipsit de germeni în orice instituție de învățământ, în bazele sportive și în clădirile administrative. Purificatorul de aer Kärcher facilitează cea mai bună calitate a aerului în mod susținut, chiar și în săli de clasă sau grădinițe cu un grad de ocupare ridicat. Acesta îndepărtează substanțele nocive din aer, reducând riscul de îmbolnăvire din cauza germenilor și aerosolilor.
A te simți confortabil este o prioritate absolută în sectorul hotelier. Siguranța oaspeților și a angajaților este de o importanță capitală. Purificatorul de aer Kärcher AF 100 elimină în mod eficient substanțele nocive, virusurile și bacteriile din aer, în toate zonele comune. Acesta asigură cea mai bună calitate a aerului pe holuri și coridoare, în bucătării și zone de luat masa, în alte zone comune, precum și în spațiile de fitness și wellness. Designul său mobil facilitează o utilizare flexibilă.
Menținerea aerului curat este esențială în unitățile unde se servește, cum ar fi restaurantele, cafenelele și cantinele. Aerul curat protejează toți oaspeții, precum și personalul de serviciu. Un număr mare de persoane într-un spațiu restrâns reduce rapid calitatea aerului, crescând riscul de îmbolnăvire și de răspândire rapidă a agenților patogeni prin aer. Purificatorul de aer de ultimă generație Kärcher AF 100 nu numai că elimină aerosolii, ci și mirosurile din spațiile interioare. Acesta poate fi utilizat în zonele de luat masa, precum și în zonele sanitare, baruri și bucătării.
Purificatorul de aer AF 100 este soluția ideală pentru curățarea profesională și igienică a aerului în zonele încărcate de germeni, cum ar fi spitalele, cabinetele medicale sau centrele de îngrijire. Datorită designului său flexibil, acesta poate fi utilizat într-un mod practic oriunde este necesar. Datorită sistemului său puternic de filtrare, acesta asigură în mod fiabil că aerul este curat și sigur pentru pacienți și personalul medical.
Calitatea aerului din spațiile închise joacă un rol important în toate zonele de servicii. Purificatorul de aer Kärcher AF 100 este perfect pentru uz profesional în menținerea standardelor de igienă și eliminarea substanțelor nocive din aer. Datorită designului său compact și flexibil și sistemului de filtrare puternic, este pregătit pentru utilizare în diverse locații.
Purificatorul de aer Kärcher filtrează agenții patogeni, cum ar fi virusurile și bacteriile, fiind o soluție pe termen lung care face mult mai mult decât să filtreze aerosolii.
În plus, purificatorul de aer Kärcher elimină din aer praful, polenul, sporii de mucegai și alți compuși dăunători. Datorită filtrului special HEPA, aparatul curăță în mod eficient aerul din spațiile interioare, permițându-vă să respirați din nou profund.
SPORI DE MUCEGAI
POLEN
MIROSURI
PARTICULE FINE
BACTERII ȘI VIRUSURI
COMPUȘI ORGANICI VOLATILI
PRAF
GAZE CHIMICE
În modul automat, purificatorul de aer măsoară automat calitatea aerului cu ajutorul unui senzor laser și își adaptează cu precizie performanța. Acest lucru asigură o calitate constantă a aerului și o utilizare optimă a filtrului. Cu toate acestea, dacă este necesară înlocuirea filtrului, ne-am asigurat că este cât se poate de simplu: deschideți clapeta laterală, înlocuiți filtrul tip cartuș și gata!
Ca regulă generală, cu cât un aparat este utilizat mai des, cu atât mai des trebuie înlocuit sau curățat filtrul încorporat pentru a asigura eficiență maximă. O scădere tangibilă a puterii de aspirare a aerului este un indiciu că filtrul trebuie schimbat. În mod ideal, filtrul HEPA 14 ar trebui înlocuit la fiecare trei luni. În zonele sensibile din punct de vedere igienic, se recomandă schimbarea filtrului în fiecare lună.
Puterea constantă a filtrului și înlocuirea regulată a acestuia sunt deosebit de importante pentru persoanele care suferă de alergii. Un filtru își pierde treptat din eficiență în funcție de modul în care este utilizat și de presiunea la care este supus. Intervalele regulate de înlocuire sunt singura modalitate de a asigura o calitate ridicată a aerului și o curățenie igienică. Nu se recomandă curățarea filtrului HEPA 14 cu apă.
În fiecare zi intrăm în contact cu virusuri, bacterii, praf fin și alergeni, care circulă în aerul interior din birouri, hoteluri, spitale, cabinete medicale, școli, dar și în casele și apartamentele noastre. Afecțiunile respiratorii sunt adesea consecința pe termen lung.
Filtrele Kärcher HEPA 14 oferă asistență de durată pentru a filtra aerosolii din aer în spații închise și pentru a elimina particulele dăunătoare. Integrate în purificatoarele de aer și în aspiratoarele uscate Kärcher, acestea curăță aerul din interior în mod eficient.
Purificatoarele de aer Kärcher Home & Garden sunt perfecte pentru utilizatorii canici, în încăperi mai mici. Fie că este vorba de spații interioare, cum ar fi camerele de zi și dormitoarele sau spațiile de lucru, purificatoarele de aer compacte pot fi utilizate în mod eficient, asigurând un aer curat și proaspăt în locuința dumneavoastră, fără mirosuri și substanțe nocive.