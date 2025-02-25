Purificatoarele de aer Kärcher AF filtrează eficient polenul, praful fin, virușii și mirosurile, oferind aer curat și proaspăt în interior, ideal pentru alergici.
Dacă te-ai întrebat vreodată cât de important este aerul, încearcă să-ți ții respirația doar câteva secunde. Pentru a te simți bine și pentru a putea munci, învăța sau te reface eficient, aerul pe care îl respiri trebuie să fie curat. Kärcher îți oferă purificatoare de aer pentru diferite situații de viață, iar datorită modului automat inteligent, aparatul își adaptează continuu performanța la calitatea actuală a aerului.
Purificatoarele de aer Kärcher funcționează cu filtrare foarte eficientă HEPA 13, combinată cu cărbune activ și o acoperire antibacteriană. Astfel, sunt filtrate 99,95% dintre particulele mai mari de 0,3 µm din aerul din încăpere. În acest fel, purificatoarele de aer te ajută să reduci mirosurile neplăcute și sporii de mucegai și să elimini bacteriile, aerosolii, vaporii chimici, pulberile în suspensie, polenul și alergenii.
Purificatoarele de aer AF sunt echipate cu ventilatoare și motoare de înaltă calitate, extrem de silențioase, precum și cu canale de aer optimizate pentru reducerea zgomotului. Pe scurt: te poți concentra pe lucrurile importante din viața ta, fără zgomote care să te deranjeze.
Motoarele puternice, foarte eficiente și în același timp silențioase asigură performanță ridicată și un schimb rapid al aerului. Astfel, poți respira liber și fără griji.
Setările de putere și modul automat sunt controlate prin touch, cu funcție de blocare pentru copii și protecție împotriva intervențiilor neautorizate.
Indicatorul arată când este necesară schimbarea filtrului. În funcție de nivelul de poluare și de frecvența utilizării, filtrul poate fi folosit până la 12 luni și se înlocuiește ușor.
Toate informațiile privind calitatea aerului și starea dispozitivului, exprimate în µm/m³, sunt afișate prin indicatori colorați tip semafor, pentru o evaluare rapidă. Afișajul este completat de indicatori pentru umiditatea relativă și temperatură.
După expirarea timpului setat, aparatul se oprește automat.
Asigură un flux de aer deosebit de eficient și o purificare mai rapidă a aerului.
Purificatoarele de aer Kärcher pot filtra o gamă largă de poluanți din aerul tuturor spațiilor interioare, datorită filtrului HEPA 13 și filtrului antibacterian cu cărbune activ:
Camera de zi și dormitorul
Praful se acumulează rapid, mai ales în încăperile în care petreci mult timp. Purificatoarele de aer compacte AF filtrează eficient pulberile fine, polenul și bacteriile din aer, fără a ocupa mult spațiu.
Bucătăria
Cunoști problema: mirosul mâncării persistă mult timp după masă. Purificatoarele de aer din gama AF te ajută să elimini rapid aceste mirosuri.
Spațiile de lucru
Dacă lucrezi de acasă, ai nevoie de un mediu plăcut. Un purificator de aer Kärcher asigură aer curat în încăpere și te ajută să-ți menții concentrarea.
Garajul
Colțul tău de bricolaj din garaj este util, dar aduce și praf sau vapori chimici. Cu purificatoarele de aer AF, poți respira din nou ușor în timpul lucrului.
Cămara și podul
Cămările și podurile sunt adesea pline de praf. Fie că usuci rufe sau depozitezi alimente, te vei bucura de filtrele eficiente integrate în purificatoarele de aer Kärcher.
Înlocuirea regulată a filtrului HEPA 13 asigură o performanță ridicată constantă și, prin urmare, o calitate bună a aerului.
Purificatoarele de aer de la Kärcher sunt potrivite pentru spații mai mari, cum ar fi birouri închise, instituții educaționale, restaurante și cafenele, deoarece asigură aer proaspăt și curat în încăperile de până la 100 metri pătrați.