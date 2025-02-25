Camera de zi și dormitorul

Praful se acumulează rapid, mai ales în încăperile în care petreci mult timp. Purificatoarele de aer compacte AF filtrează eficient pulberile fine, polenul și bacteriile din aer, fără a ocupa mult spațiu.

Bucătăria

Cunoști problema: mirosul mâncării persistă mult timp după masă. Purificatoarele de aer din gama AF te ajută să elimini rapid aceste mirosuri.

Spațiile de lucru

Dacă lucrezi de acasă, ai nevoie de un mediu plăcut. Un purificator de aer Kärcher asigură aer curat în încăpere și te ajută să-ți menții concentrarea.

Garajul

Colțul tău de bricolaj din garaj este util, dar aduce și praf sau vapori chimici. Cu purificatoarele de aer AF, poți respira din nou ușor în timpul lucrului.

Cămara și podul

Cămările și podurile sunt adesea pline de praf. Fie că usuci rufe sau depozitezi alimente, te vei bucura de filtrele eficiente integrate în purificatoarele de aer Kärcher.