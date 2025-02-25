Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aparate de curățat terase

    Aparatul Kärcher de curățat terase elimină eficient murdăria de pe suprafețe din lemn, WPC sau plăci ceramice, cu perii rotative și sistem de spălare integrat.

    Aparat de curățat terasa Kärcher

    Partenerul tău pentru curățarea terasei fără efort

    Haideți să punem capăt frecării care consumă multă energie: datorită aparatului de curățat terase, nu va mai trebui să curățați manual pardoselile din lemn din zonele exterioare. De asemenea, puteți curăța locurile îndepărtate în cel mai scurt timp și fără a avea nevoie de o conexiune electrică: în cazul aparatului de curățat terase cu acumulator, nu aveți nevoie de o sursă de alimentare dedicată și vă puteți bucura de flexibilitate maximă și libertate de mișcare. Periile rotative și sistemul de spălare cu apă curăță uniform, îndepărtând chiar și murdăria persistentă impregnată în lemn. Debitul de apă poate fi reglat cu ușurință, ceea ce înseamnă că folosiți doar atâta apă cât aveți nevoie efectiv. Murdăria este desprinsă și spălată într-un singur pas. În combinație cu periile compatibile, aparatul de curățat terase curăță în mod optim și fără efort și murdăria de pe plăcile de piatră din zonele exterioare.

    Pregătiți scena pentru vară

    Pentru rezultate de curățare și mai comode, uniforme, rapide și temeinice pentru terase, platforme și balcoane, Kärcher prezintă acum aparatul de curățat terase PCL 6.

    Datorită combinației dintre cele patru perii cilindrice rotative și alimentarea reglabilă cu apă, murdăria este umezită rapid și îndepărtată eficient în același timp. Atât terasele din lemn, cât și cele din WPC pot fi transformate din „zero” în „erou” cu un consum minim de resurse.

    Terasa din lemn curatata cu aparatul PCL 6

    Aplicare fără efort, cu rezultate de curățare rapide, temeinice și uniforme

    Un concept de acționare inovator, cu perii cilindrice care se rotesc în sens opus, fac aparatul de curățat terase PCL 6 să ofere rezultate de curățare rapide, temeinice și uniforme pe terasele din lemn.

    Funcție 2-în-1

    Cele două jeturi de apă integrate desprind și îndepărtează murdăria într-un singur pas.

    Funcție 2-în-1 cu jeturi de apă
    Perii PCL 6 pentru diverse suprafețe

    Poate fi utilizat pe o varietate de suprafețe exterioare

    Periile pentru terase din lemn, incluse în pachetul de livrare, pot fi înlocuite rapid și ușor, fără unelte, și schimbate cu perii special concepute pentru suprafețe din piatră (disponibile ca accesoriu opțional).

    Baterie pentru flexibilitate, cablu pentru putere

    Aparatul de curățat terase este disponibil cu bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V, pentru utilizare flexibilă fără alimentare la rețea, sau ca aparat cu cablu, pentru curățarea suprafețelor mai mari.

    Baterie aparat de curățat terase

    PCL 6 – produsul vedetă din gama aparatelor de curățat terase

    Perii cilindrice contra-rotative

    Perii cilindrice contra-rotative

    Concept de acționare extrem de eficient, pentru curățare fără efort, rapidă și uniformă.

    Maner reglabil

    Mâner reglabil în orice unghi

    Mânerul poate fi ajustat în orice unghi, pentru o poziție de lucru ergonomică

    Protecție la stropire

    Protecție la stropire

    Apa murdară este direcționată în carcasa periilor, menținând zona din jur curată.

    Suprafețe compatibile

    Aparatul de curățat terase PCL este potrivit pentru suprafețe din lemn și WPC, precum și pentru balcoane. Cu periile pentru suprafețe din piatră (disponibile separat), pot fi curățate și diverse suprafețe din piatră, în funcție de aparat.

    Aplicație

    PCL 4 și PCL 3-18

    PCL 6

    Lemn

    da

    da

    WPC (compozit lemn-plastic)

    da

    da

    Păci fine de piatră

    da

    da

    Plăci și dale din piatră cu porozitate fină

    nu

    da

    Dale din piatră cu granulație grosieră / pavele autoblocante

    nu

    nu

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power

    Aparatul de curățat terase fără cablu PCL 3-18 face parte din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V. Descoperă gama completă de produse și vezi cu ce alte echipamente este compatibilă bateria ta Kärcher Battery Power de 18 V.

    Platforma de acumulatori Karcher Battery Power 18 V

    Aici găsești toate aparatele din platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V

    Vezi produsele

    Accesorii pentru aparatele de curățat terase

    Poți găsi accesoriile potrivite pentru aparatul tău de curățat terase direct pe pagina produsului sau folosind selectorul nostru de accesorii.

    Mergi la selectorul de accesorii

    Întrebări frecvente despre aparatele de curățat terase