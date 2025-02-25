Pompele Kärcher alimentează apa din surse alternative sau elimină surplusul rapid. Pompe de presiune și submersibile pentru grădină, piscină sau subsol cu 5 ani garanție.
Cu ajutorul pompelor submersibile cu aspirație plană, apa curată poate fi evacuată din piscine, butoaie de apă sau de pe pardoseli după scurgeri de la mașina de spălat, până la un nivel de 1 mm.
Pompele pentru apă murdară sunt potrivite pentru evacuarea rapidă a apei provenite din inundații sau a apei din butoaie de grădină sau gropi de excavare.
Pompele pentru irigare sunt concepute pentru utilizarea apei din puțuri, cisterne și butoaie cu apă, pentru udarea plantelor și a gazonului.
Pompele pentru uz casnic transportă apa din surse alternative pentru utilizare în gospodărie (de exemplu, pentru toalete și mașini de spălat).
Avem soluția potrivită pentru fiecare cerință și aplicație și te ajutăm, cu pompele noastre inovatoare, să îți uzi oaza verde fără efort și într-un mod durabil. Pompele de presiune transportă apa pluvială și apa subterană exact acolo unde ai nevoie, în grădină sau în casă. Pompele submersibile sunt concepute pentru îndepărtarea apei nedorite sau în exces. Iar rolul tău? Pur și simplu te relaxezi și te bucuri.
Pompele submersibile puternice Kärcher îți oferă ajutor rapid și fiabil atunci când trebuie să pompezi apă curată sau murdară. Pompele submersibile Kärcher sunt echipate cu o etanșare cu inel de alunecare din ceramică, utilizată și în aplicațiile profesionale. Această etanșare de înaltă calitate face pompele mai robuste, le prelungește durata de viață și le recomandă pentru utilizări solicitante, în casă și în jurul casei.
Chiar și atunci când trebuie să acționezi rapid într-o situație de inundație, o pompă submersibilă este soluția ideală. Fie că este vorba despre o scurgere de la mașina de spălat, o ploaie abundentă sau un canal de scurgere înfundat, o pompă submersibilă Kärcher te ajută în mod sigur și eficient să elimini apa într-un timp foarte scurt.
Pompele submersibile cu aspirație plană din seria SP Flat aspiră apă ușor murdară sau apă curată până la un nivel de doar 1 mm. Acest tip de pompă de apă este utilizat, de exemplu, pentru golirea piscinei înainte de o curățare temeinică sau pentru îndepărtarea rapidă a apei din locuință în urma unei scurgeri de la mașina de spălat.
Pompele pentru apă murdară permit evacuarea apei foarte murdare, nămoloase. Chiar și particulele mai mari, cu o granulație de până la 30 mm, nu reprezintă o problemă. Astfel, aceste produse sunt recomandate pentru golirea iazurilor de grădină sau pentru intervenții rapide în caz de inundații ori atunci când gropile de excavare se umplu cu apă.
Versatile, cu funcție 2-în-1: pompele SP Dual combină aspirația plană până la 1 mm cu posibilitatea de a evacua apă murdară cu particule de până la 20 mm. Coșul de filtrare din baza carcasei poate fi adaptat rapid și ușor pentru orice aplicație. SP Dual este ideală pentru evacuarea apei din subsoluri inundate, iazuri de grădină și piscine.
Apa de la robinet este prețioasă și costisitoare. De aceea, în multe situații merită să folosești apă din surse alternative. Proprietarii de grădini pot alege tipul potrivit de pompă pentru a colecta apa de ploaie din cisterne și butoaie și a o utiliza pentru udarea plantelor și a gazonului.
Aceste pompe sunt concepute pentru udarea gazonului cu aspersoare și a plantelor cu duze sau lănci de pulverizare. Pentru acest lucru poate fi utilizată apă recuperată din surse alternative, precum butoaie de apă și cisterne. Comutatorul ergonomic de pornire/oprire este acționat cu piciorul, pentru un plus de confort, fără a fi nevoie să te apleci.
Pompele BP Home îți permit să alimentezi locuința cu apă recuperată din puțuri, cisterne și surse similare, de exemplu pentru alimentarea toaletei sau a mașinii de spălat. Pompele pornesc și se opresc automat, în funcție de necesar. Sunt echipate cu o supapă de sens integrată, un afișaj al presiunii pe aparat și un vas de compensare a presiunii.
O soluție completă, cu presiune constantă, pentru alimentarea eficientă a locuinței cu apă recuperată și pentru udarea grădinii folosind surse alternative, naturale. Atunci când este nevoie de apă, aceste pompe pornesc automat și se opresc din nou automat după utilizare. Pompele multietajate din gamă oferă o putere și mai mare. La același debit, acestea necesită cu aproximativ 30% mai puțină energie decât pompele convenționale. Comutatorul ergonomic acționat cu piciorul elimină complet nevoia de a te apleca pentru pornirea și oprirea pompei.
Pompele BP Barrel fac utilizarea apei din butoaie extrem de simplă pentru udarea grădinii. Operarea pompelor este ușoară, iar comutatorul de pornire/oprire este montat direct pe marginea butoiului, pentru o utilizare comodă. Varianta fără cablu, alimentată cu baterie de 18 V, poate fi utilizată independent de o sursă de alimentare electrică. Datorită designului suplu, pompele BP Barrel se potrivesc cu ușurință și în containere IBC.
Aceste pompe se amplasează direct în apă, în cisterne, butoaie sau puțuri, pentru udarea grădinii și răspund unei game largi de cerințe. Carcasa din oțel inoxidabil, rezistentă la coroziune, asigură protecție pe termen lung mecanismului pompei. Pompa este convenabilă și sigură: dacă nivelul apei este prea scăzut și funcționarea corectă nu este posibilă, aceasta se oprește automat.
Datorită secțiunii transversale reduse, pompele BP Deep Well pot fi utilizate în deschiderile înguste și în puțurile adânci. Acestea sunt folosite pentru pomparea apei de la adâncimi mari. Hidraulica multietajată asigură presiunea necesară. Pompele sunt echipate cu o carcasă din oțel inoxidabil, deoarece funcționează permanent scufundate în timpul utilizării. Dotate cu un presostat suplimentar, pompele pot fi utilizate și pentru alimentarea cu apă menajeră a locuinței.
Aici poți extinde garanția până la 5 ani pentru modelele BP Garden, BP Home, BP Home & Garden, precum și pentru SP Dirt, SP Flat și SP Dual!