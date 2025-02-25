Aspiratoare și mopuri robot Kärcher: control inteligent pentru o curățenie eficientă
Aspiratoarele și mopurile robot Kärcher curăță autonom pardoselile dure și covoarele, silențios și eficient, evitând obstacolele cu precizie.
Aspiratoarele robot cu funcție de spălare cu rolă se numără printre modelele de top din segmentul 2-în-1. Acestea sunt echipate cu o unitate de aspirare cu perie, care îndepărtează murdăria uscată de pe suprafețe dure și covoare, în timp ce pardoselile dure pot fi curățate umed prin intermediul unui mecanism de rolă rotativă extrem de eficient. Rola este umezită continuu și ștearsă în timpul procesului de curățare, fiind apoi curățată automat în stație, după finalizarea sarcinii. Gama de top RVF oferă o aspirare excelentă și o curățare umedă de înaltă performanță.
Aspiratoarele noastre robot 2-în-1, echipate cu discuri de ștergere rotative și paduri din microfibră, pot îndepărta murdăria uscată de pe pardoseli dure și covoare cu ajutorul unității de aspirare cu perie, și pot realiza curățarea umedă a suprafețelor dure. Padurile din microfibră sunt umezite și curățate automat în stație. Acestea nu sunt reumezite în timpul procesului de curățare, robotul revenind periodic la stație pentru reumezire. Gama RVM excelează atât la aspirarea uscată, cât și la curățarea umedă temeinică.
Aspiratoarele noastre robot cu funcție de ștergere sunt specialiști adevărați în aspirarea uscată a covoarelor și pardoselilor dure. De asemenea, dispun de o funcție excelentă de ștergere umedă pentru suprafețele dure, prin intermediul unei lavete din microfibră atașate în partea inferioară a aparatului. Murdăria ușoară poate fi îndepărtată cu ajutorul lavetei, care este umezită ușor de rezervorul de apă curată în timpul curățării, fără a fi însă complet îmbibată. Seria RVC oferă o aspirare excelentă și o curățare umedă eficientă.
Mopul robot RCF 3, echipat cu tehnologie cu rolă, este conceput exclusiv pentru curățarea umedă temeinică a pardoselilor dure. Rola preia eficient murdăria uscată de mici dimensiuni, fără a include o funcție separată de aspirare. Pe durata procesului de curățare, rola este umezită continuu, stoarsă și menținută curată, pentru a asigura rezultate impecabile. RCF 3 oferă rezultate excelente la curățarea umedă a pardoselilor dure.
Aspiratoarele și mopurile robot de la Kärcher sunt soluții versatile, concepute pentru orice nevoie. Fie că este vorba despre curățare uscată, umedă sau o combinație a acestora, îți poți seta cu ușurință programul ideal de curățare direct din aplicație și te poți bucura de pardoseli impecabile fără efort.
Descoperă modul simplu și eficient de a face curățenie: aspiratoarele și mopurile noastre robot inteligente, dotate cu navigație avansată LiDAR și senzori de precizie, știu în permanență unde se află, evită fiabil obstacolele și asigură pardoseli perfect curate. Bucură-te de mai mult timp pentru tine, în timp ce robotul preia toată munca.
Cu modelul de top RVF, ai locuința sub control în orice moment: datorită camerei live și funcției integrate de control de la distanță, poți ghida robotul de oriunde, direct din aplicație, și poți chiar trimite mesaje live. Îți poți verifica animalele de companie și poți monitoriza locuința oricând dorești.
Tehnologia consacrată Kärcher FC cu rolă permite aspiratorului robot RVF 7 să ofere performanțe remarcabile de curățare pe diferite tipuri de pardoseli dure. Rola curăță întotdeauna cu apă curată din rezervorul dedicat, în timp ce apa murdară este colectată în mod fiabil într-un rezervor separat. Pentru pardoseli impecabile fără efort.
Descoperă confortul stației noastre multifuncționale inteligente, baza perfectă pentru robotul tău. Aceasta se ocupă automat de reîncărcare, reumplerea cu apă curată și evacuarea apei murdare. Totul se desfășoară automat, astfel încât, imediat ce robotul este pregătit din nou de utilizare, își poate continua fără întreruperi ciclul de curățare. În plus, după fiecare utilizare, rola și rezervoarele sunt spălate, iar rola este uscată, pentru autonomie maximă și o locuință mereu curată.
Aspirator și mop robot cu tehnologie inovatoare cu rolă
Descoperă o nouă dimensiune a curățării pardoselilor cu Kärcher RVF 7 Comfort, soluția noastră inteligentă all-in-one. Acest aspirator și mop robot inovator curăță cu ușurință atât pardoselile dure, cât și covoarele cu fir scurt - complet autonom, oferindu-ți mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat. Bucură-te de puterea impresionantă de aspirare, care îndepărtează rapid murdăria, praful și scamele. Datorită tehnologiei consacrate Kärcher cu rolă, RVF 7 oferă și performanțe excelente de curățare umedă, rola fiind umezită continuu și menținută permanent curată pe durata utilizării. Stația multifuncțională inteligentă este elementul-cheie al autonomiei robotului: aceasta îl încarcă, îl reumple cu apă curată și evacuează independent apa murdară și murdăria uscată, iar după finalizarea curățării spală și usucă rola. Astfel, RVF 7 Comfort este mereu pregătit de utilizare și își reia fără întreruperi eventualele sarcini de curățare neterminate - pentru pardoseli perfect întreținute în orice moment, fără niciun efort din partea ta.
Combinația dintre cameră, senzori și inteligență artificială permite robotului să detecteze murdăria și să adapteze optim procesul de curățare. Datorită tehnologiei eficiente cu rolă, aceasta este umezită continuu cu apă curată și detergent. Sistemul cu două rezervoare elimină în mod fiabil apa murdară și particulele. Rotația continuă a rolei asigură o curățare igienică și rapidă a suprafețelor mari, fără a dispersa murdăria.
Îndepărtarea eficientă a murdăriei uscate datorită puterii de aspirare de 10.000 Pa, combinată cu două perii laterale, oferă rezultate excelente de aspirare, chiar și pe covoare cu fir scurt.
Aspiratorul și mopul robot ridică automat rola și peria pentru a executa anumite sarcini, cum ar fi aspirarea covoarelor sau colectarea lichidelor. Astfel, se adaptează optim la încăperi și condițiile de curățare.
Cu ajutorul camerei live, ai locuința sub control în permanență. Poți, de asemenea, să controlezi robotul de la distanță prin aplicație și să trimiți mesaje live – pentru liniște deplină.
Stația multifuncțională golește automat recipientul de praf și rezervorul de apă murdară ale robotului și îi reumple rezervorul de apă curată. De asemenea, în stație, rola robotului este spălată și uscată.
Aspirator și mop robot cu discuri de ștergere rotative
Descoperă curățenia fără efort cu RVM 4 Comfort, modelul nostru versatil din gama medie: aspiră uscat cu o putere impresionantă de 15.000 Pa și îndepărtează chiar și murdăria persistentă datorită discurilor de ștergere rotative cu paduri din microfibră. O unitate de ștergere extensibilă până la margini completează perfect procesul de curățare umedă. Robotul revine automat la stația multifuncțională pentru a umezi și spăla padurile de ștergere și pentru a goli recipientul de praf.
Discurile de ștergere rotative cu paduri din microfibră asigură rezultate mai bune de curățare. Acestea sunt umezite în stația multifuncțională, iar în timpul curățării robotul revine periodic la stație, unde padurile sunt spălate și reumezite pentru a garanta o curățare igienică a pardoselilor.
Îndepărtarea eficientă a murdăriei uscate este asigurată de puterea de aspirare de 15.000 Pa, în combinație cu peria principală și periile laterale.
Discurile de ștergere se ridică automat la detectarea covoarelor, dacă această funcție este activată. Astfel, covoarele sunt protejate, iar curățarea rămâne optimă pe toate tipurile de suprafețe.
Pentru curățenie impecabilă în fiecare colț: discul inovator de ștergere se extinde precis până la margine, asigurând o curățare temeinică, fără compromisuri și fără a lăsa murdărie în urmă.
Stația multifuncțională golește recipientul de praf al robotului, umezește periodic padurile din microfibră, iar după finalizarea curățării le spală și le usucă.
Aspirator robot cu funcție de ștergere
Noul specialist în aspirare uscată, RVC 3 Comfort, curăță autonom, sistematic și cu fiabilitate deplină toate pardoselile dure uzuale din locuință, precum și covoarele cu fir scurt.
Cu o putere de aspirare de până la 15.000 Pa, acesta este conceput pentru performanțe excelente de aspirare uscată, dar poate îndepărta și murdăria ușoară, precum urmele de pași sau petele superficialeu, cu ajutorul lavetei din microfibră. Datorită stației cu golire automată, recipientul de praf este golit automat la intervale regulate.
Robotul poate trece peste praguri și obstacole de până la 25 mm înălțime, fără a fi împiedicat de acestea. Astfel, ajunge cu ușurință și în zonele aflate la un nivel ușor diferit al pardoselii și asigură curățenie impecabilă peste tot.
Colectarea eficientă a murdăriei uscate este asigurată de puterea de aspirare de 15.000 Pa, în combinație cu peria principală și periile laterale.
Unitatea de ștergere detașabilă manual oferă flexibilitate maximă și o curățare fără efort, adaptată exact nevoilor tale: doar aspirare uscată, doar ștergere umedă sau ambele.
Datorită designului special al periei laterale și structurii inovatoare tip pieptene a periei principale, încurcarea firelor de păr în perii este redusă semnificativ.
Stația cu golire automată golește automat recipientul pentru murdărie uscată. Astfel, robotul tău este mereu pregătit de utilizare.
Mop robot cu tehnologie cu rolă
Descoperă mopul robot RCF 3, conceput pentru curățare umedă fără efort. Datorită tehnologiei consacrate cu rolă, îndepărtează eficient chiar și murdăria persistentă și evită automat covoarele, în funcție de setările alese. Cele două rezervoare asigură un flux continuu de apă curată și colectarea eficientă a apei murdare.
Rola, umezită constant cu apă curată din rezervorul dedicat, asigură o curățare igienică și rapidă. Sistemul cu 2 rezervoare separă în mod fiabil apa murdară, astfel încât rola rămâne curată, iar murdăria nu este doar întinsă pe suprafață.
Rola rotativă preia și murdăria uscată ușoară în timpul spălării. Cu utilizarea regulată a modelului RCF 3 și în condițiile unui nivel normal de murdărie în locuință, nu mai este nevoie să scoți aspiratorul din dulap.
Un senzor detectează covoarele, care sunt apoi evitate automat atunci când este selectată setarea corespunzătoare. Astfel, covoarele sunt protejate, iar suprafețele sunt curățate optim.
Descoperă puterea de curățare a tehnologiei consacrate Kärcher FC cu rolă pentru pardoseli dure. Acest aparat asigură un flux continuu de apă curată către rolă pentru rezultate impecabile și detectează automat covoarele, pentru o îngrijire optimă a pardoselilor în orice moment.
După finalizarea curățării, întreținerea aparatului este extrem de simplă: toate componentele detașabile pot fi clătite sub jet de apă, iar rola poate fi spălată în mașina de spălat la 60 °C.