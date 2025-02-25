Aspiratoare și mopuri robot

Înainte de a începe curățarea, robotul se rotește pe loc și se deplasează ușor pentru a-și calibra poziția în încăpere. Acest proces este normal și se desfășoară automat. Dacă însă robotul se deplasează haotic, te rugăm să verifici următoarele:

a) Senzorul de cădere este acoperit de praf sau murdărie, ceea ce poate genera un semnal eronat. Curăță senzorul cu o lavetă ușor umezită.

b) Roata este blocată de un obiect străin, ceea ce poate duce la deplasarea în cerc. Îndepărtează obiectul blocant.

c) Senzorii de coliziune sunt defecți. Apasă ușor pe senzorii din partea frontală și laterală a robotului pentru a verifica dacă placa revine automat în poziția inițială.

Dacă niciuna dintre situațiile de mai sus nu se aplică și problema persistă, te rugăm să contactezi serviciul nostru de asistență clienți.