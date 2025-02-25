    Mașini de măturat manuale

    Mașinile de măturat Kärcher S 4 și S 6 – eficiente și ergonomice, mențin curățenia în jurul casei și în grădină, rapid și fără efort, tot anul.

    Avantajele mașinilor de măturat Kärcher

    Ușor de utilizat

    Măturare fără efort, fără a fi necesară aplicarea forței.

    Mașină de măturat ușor de manevrat
    Mașină de măturat cu depozitare eficientă

    Ușor de pliat

    Suprafața practică de apăsare permite pregătirea mașinii de măturat fără a fi nevoie să te apleci.

    Flexibilă și comodă

    Mânerele de împingere ale mașinilor de măturat sunt reglabile pe înălțime și pot fi pliate complet, atunci când este necesar.

    Mașină de măturat flexibilă și confortabilă
    Mașină de măturat manuală de înaltă calitate

    Performanță de curățare remarcabilă datorită periei cilindrice puternice, periilor laterale și lățimii mari de lucru, mașinile de măturat curăță fără efort suprafețe de până la 3.000 m² într-o singură oră.

    Mașină de măturat care curăță până la margine

    Curățenie până la ultimul detaliu: perii lungi ai periilor laterale asigură o curățare temeinică, inclusiv de-a lungul marginilor.

    Eliminare facilă a deșeurilor din mașina de măturat

    Golire ușoară: Recipientele de murdărie ale mașinilor de măturat Kärcher se scot extrem de simplu pentru golire – apuci, ridici și gata! Fără contact cu murdăria.

    Container mașină de măturat în poziție verticală

    De sine stătătoare: recipientele de murdărie pot fi îndepărtate cu ușurință și sunt concepute astfel încât să poată sta singure în poziție verticală.

    Depozitare facilă a mașinii de măturat

    Simplu și compact: toate mașinile de măturat Kärcher pot fi depozitate rapid și compact, cu un efort minim.

    Videoclipuri cu aplicații

    S 6 Twin

    S 6

    S 4 Twin

    S 4

    Măturatul devine simplu.

    Ne pare rău, dragi fizioterapeuți, instructori de yoga și producători de plasturi termici. Cu mașinile de măturat Kärcher, curățenia nu mai solicită spatele și devine chiar plăcută. Curățarea curții și a aleilor se face fără efort și este de până la cinci ori mai rapidă decât cu o mătură clasică.

    Capac util pentru periile laterale

    Montare fără unelte a periilor laterale, pentru ca mașina de măturat să fie pregătită de utilizare în cel mai scurt timp.

    Reglare flexibilă a înălțimii periilor laterale

    Presiune de contact reglabilă individual, adaptată diferitelor tipuri de murdărie.

    Suprafață practică pentru apăsare cu piciorul

    Mașina de măturat poate fi pliată complet fără a fi nevoie să te apleci, pentru depozitare cu economie de spațiu.

    Mâner de împingere reglabil

    Reglarea individuală a înălțimii asigură o măturare confortabilă și protejează spatele.

    Accesorii pentru mașinile de măturat

    Perii laterale pentru murdărie umedă

    Periile laterale, cu o combinație de peri standard și peri de trei ori mai rigizi, sunt ideale pentru desprinderea și colectarea murdăriei umede. Sunt recomandate, pentru măturarea frunzelor umezite de ploaie și lipite de sol. Periile laterale sunt disponibile pentru mașinile de măturat S 4 și S 4 Twin, iar un set de perii mai mari este compatibil cu modelele S 6 și S 6 Twin.

