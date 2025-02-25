Mașinile de măturat Kärcher S 4 și S 6 – eficiente și ergonomice, mențin curățenia în jurul casei și în grădină, rapid și fără efort, tot anul.
Măturare fără efort, fără a fi necesară aplicarea forței.
Suprafața practică de apăsare permite pregătirea mașinii de măturat fără a fi nevoie să te apleci.
Mânerele de împingere ale mașinilor de măturat sunt reglabile pe înălțime și pot fi pliate complet, atunci când este necesar.
Performanță de curățare remarcabilă datorită periei cilindrice puternice, periilor laterale și lățimii mari de lucru, mașinile de măturat curăță fără efort suprafețe de până la 3.000 m² într-o singură oră.
Curățenie până la ultimul detaliu: perii lungi ai periilor laterale asigură o curățare temeinică, inclusiv de-a lungul marginilor.
Golire ușoară: Recipientele de murdărie ale mașinilor de măturat Kärcher se scot extrem de simplu pentru golire – apuci, ridici și gata! Fără contact cu murdăria.
De sine stătătoare: recipientele de murdărie pot fi îndepărtate cu ușurință și sunt concepute astfel încât să poată sta singure în poziție verticală.
Simplu și compact: toate mașinile de măturat Kärcher pot fi depozitate rapid și compact, cu un efort minim.
Ne pare rău, dragi fizioterapeuți, instructori de yoga și producători de plasturi termici. Cu mașinile de măturat Kärcher, curățenia nu mai solicită spatele și devine chiar plăcută. Curățarea curții și a aleilor se face fără efort și este de până la cinci ori mai rapidă decât cu o mătură clasică.
Montare fără unelte a periilor laterale, pentru ca mașina de măturat să fie pregătită de utilizare în cel mai scurt timp.
Presiune de contact reglabilă individual, adaptată diferitelor tipuri de murdărie.
Mașina de măturat poate fi pliată complet fără a fi nevoie să te apleci, pentru depozitare cu economie de spațiu.
Reglarea individuală a înălțimii asigură o măturare confortabilă și protejează spatele.
Periile laterale, cu o combinație de peri standard și peri de trei ori mai rigizi, sunt ideale pentru desprinderea și colectarea murdăriei umede. Sunt recomandate, pentru măturarea frunzelor umezite de ploaie și lipite de sol. Periile laterale sunt disponibile pentru mașinile de măturat S 4 și S 4 Twin, iar un set de perii mai mari este compatibil cu modelele S 6 și S 6 Twin.