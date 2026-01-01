În principiu, frecvența depinde de cât de des este folosită baia. Dacă locuiești singur, se adună mai puțină murdărie decât într-o familie cu mai multe persoane, așa că este normal să adaptezi ritmul curățeniei.

Ce regulă simplă poți urma?

Dacă este posibil, curăță temeinic întreaga baie cel puțin o dată pe săptămână. În plus, merită să intervii “din mers”, ca să nu se acumuleze depuneri greu de îndepărtat.

Ce merită făcut cât mai des?

Este bine să îndepărtezi resturile de săpun și de pastă de dinți de pe lavoare cât mai repede și să ștergi accesoriile la fiecare câteva zile, pentru a preveni petele de calcar. Ideal este să ștergi accesoriile strălucitoare cu o lavetă moale de fiecare dată când te speli pe mâini – astfel, petele nu apucă să se formeze.

Ce rutină te ajută la duș și la cadă?

Curățarea și uscarea completă a suprafețelor după fiecare utilizare te ajută să menții cabina de duș și cada curate mai mult timp.

Cum procedezi cu podeaua și plăcile?

Pentru a îndepărta părul și praful de pe podea, este suficient să aspiri la câteva zile. În plus, șterge plăcile la fiecare 1–2 săptămâni, ca să elimini murdăria persistentă.