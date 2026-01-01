    Curățarea rosturilor

    De obicei, plăcile de gresie sunt relativ ușor de întreținut, dar rosturile sunt deseori neglijate când vine vorba de rutina ta zilnică de curățenie. Asta poate duce la murdărie inestetică sau chiar la formarea mucegaiului. Cu câteva sfaturi simple, rosturile din gresie sunt ușor de curățat.

    Oriunde există plăci de gresie, există și rosturi. De obicei, rosturile sunt din mortar și asigură că plăcile individuale sunt bine fixate. Indiferent de tipul de gresie, rosturile diferă fundamental în ceea ce privește compoziția și calitatea suprafeței. Din cauza suprafeței lor aspre, murdăria aderă mai ușor și este mai persistentă decât pe plăcile netede. Deoarece absorb umezeala, rosturile sunt, de asemenea, un teren ideal pentru dezvoltarea bacteriilor și a mucegaiului. Prin urmare, acestea necesită o atenție deosebită la curățare.

    Ce detergent este potrivit pentru curățarea rosturilor?

    Detergenții sunt clasificați în principal în funcție de valoarea pH-ului. Majoritatea agenților de curățare universali sunt ușor alcalini (valoare pH > 7), ceea ce înseamnă că murdăria organică, cum ar fi grăsimea sau albumina, poate fi îndepărtată. Astfel este eliminată și sursa de hrană pentru microorganisme.

    Dacă rosturile sunt doar ușor murdare, le poți curăța cu ușurință folosind soluții alcaline la îndemâna tuturor, cum ar fi praful de copt, bicarbonatul de sodiu sau soda. Pentru asta, amestecă una dintre soluțiile menționate mai sus cu apă, în proporție de 3:1, pentru a obține o pastă groasă. Pasta poate fi aplicată apoi pe rosturi cu o perie pentru rosturi sau cu o periuță de dinți. Lasă amestecul să acționeze aproximativ 30 de minute, apoi clătește cu apă caldă și șterge cu o lavetă curată. Când lucrezi cu o perie, pot apărea stropi, așa că poartă întotdeauna ochelari și mănuși de protecție.

    Atenție la utilizarea detergenților acizi

    În special în băi, murdăria minerală, cum ar fi depunerile de calcar sau cele de calcar și urină, reprezintă o provocare. Acestea pot fi îndepărtate cu detergenți acizi, cum ar fi detergenții pentru obiecte sanitare (pH < 7), sau cu soluții de uz casnic, cum ar fi oțetul ori acidul citric. Totuși, și aici trebuie să fii atent, deoarece gresia și rosturile se comportă diferit la curățare. Pentru că și rosturile de mortar dintre plăcile de gresie sunt minerale, în timp, detergenții acizi pot ataca rosturile. Ca să previi acest lucru, rosturile ar trebui udate întotdeauna înainte de curățare. Dacă rosturile sunt saturate, detergentul acid poate acționa la suprafață fără să pătrundă prea adânc în material.

    Sfat profesional: În special în băi, este recomandată curățarea alternativă cu agenți de curățare acizi și alcalini, pentru a ține sub control orice tip de murdărie care apare. Această procedură împiedică și formarea mucegaiului.

    Rosturile se curăță și mai ușor cu un aparat de curățat cu aburi. Aburul este adus la o presiune de până la 4,2 bari, iar particulele fine sunt propulsate pe suprafețe cu până la 170 km/h. Prin urmare, aburul pătrunde și în structurile fine ale suprafeței, la care textilele și periile nu pot ajunge. Aburul fierbinte desprinde murdăria persistentă și depunerile, iar temperatura ridicată previne eficient formarea mucegaiului. În cele mai multe cazuri, nu mai este nevoie să folosești deloc detergenți, protejând astfel mediul și propriile căi respiratorii.

    Dacă există multă murdărie minerală, aceasta poate fi tratată în prealabil cu un agent de curățare acid, așa cum este descris mai sus, iar aparatul de curățat cu abur poate fi folosit în a doua etapă. Cea mai bună metodă este să folosești o duză de mici dimensiuni și peria rotundă corespunzătoare sau o perie specială pentru rosturi. Curăță fiecare rost individual, cu mișcări rapide de frecare. Datorită combinației dintre căldură și acțiune mecanică, chiar și murdăria fixată în profunzime poate fi îndepărtată. La final, murdăria desprinsă se poate șterge cu o lavetă.

    Îndepărtarea mucegaiului de pe rosturi

    În încăperile cu umiditate ridicată, mucegaiul se poate forma ușor și se dezvoltă foarte bine pe suprafața aspră și poroasă a rosturilor. Asta nu este doar inestetic, ci poate avea și consecințe asupra sănătății, mai ales pentru persoanele cu alergii sau cu un sistem imunitar slăbit. Pentru a îndepărta mucegaiul, poți folosi detergenți pe bază de alcool sau alcool izopropilic. Aplică soluția cu alcool pe rosturi cu o perie sau o lavetă, apoi las-o să se evapore. Totuși, metoda nu elimină de obicei petele, deoarece alcoolul nu conține agenți de albire. Dacă vrei să cureți rosturile în profunzime, peroxidul de hidrogen este o soluție testată și la îndemână. O soluție de 3% este suficientă pentru a combate eficient sporii de mucegai. Pentru a prelungi timpul de contact, poți așeza pe rost un prosop de bucătărie înmuiat. După o jumătate de oră, clătește bine cu apă.

    Dacă mucegaiul a pătruns deja adânc în rost, singura soluție este înlocuirea materialului. Ca să eviți asta, formarea mucegaiului trebuie prevenită activ. Aerisește camera regulat. Dacă nu există ferestre, te poate ajuta un ventilator de evacuare. De asemenea, este recomandat să îndepărtezi umezeala de pe suprafețele umede cu o racletă după duș, pentru a reduce rapid umiditatea.

    Curățarea rosturilor din silicon

    Rosturile din silicon sunt folosite, de exemplu, între chiuvetă și pereții placați cu gresie. Ele sunt mult mai delicate decât rosturile din mortar, așa că necesită o atenție deosebită la curățare. Dacă folosești aparatul de curățat cu abur, nu mai este nevoie de nicio altă operațiune, deoarece frecarea mecanică sau utilizarea duzei de presiune poate deteriora rapid suprafața. Mucegaiul se poate forma și în rosturile din silicon. Dacă a pătruns deja în material, de multe ori este mai economic să înlocuiești rostul decât să încerci să îl cureți.

