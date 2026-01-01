Detergenții sunt clasificați în principal în funcție de valoarea pH-ului. Majoritatea agenților de curățare universali sunt ușor alcalini (valoare pH > 7), ceea ce înseamnă că murdăria organică, cum ar fi grăsimea sau albumina, poate fi îndepărtată. Astfel este eliminată și sursa de hrană pentru microorganisme.

Dacă rosturile sunt doar ușor murdare, le poți curăța cu ușurință folosind soluții alcaline la îndemâna tuturor, cum ar fi praful de copt, bicarbonatul de sodiu sau soda. Pentru asta, amestecă una dintre soluțiile menționate mai sus cu apă, în proporție de 3:1, pentru a obține o pastă groasă. Pasta poate fi aplicată apoi pe rosturi cu o perie pentru rosturi sau cu o periuță de dinți. Lasă amestecul să acționeze aproximativ 30 de minute, apoi clătește cu apă caldă și șterge cu o lavetă curată. Când lucrezi cu o perie, pot apărea stropi, așa că poartă întotdeauna ochelari și mănuși de protecție.