În încăperile cu umiditate ridicată, mucegaiul se poate forma ușor și se dezvoltă foarte bine pe suprafața aspră și poroasă a rosturilor. Asta nu este doar inestetic, ci poate avea și consecințe asupra sănătății, mai ales pentru persoanele cu alergii sau cu un sistem imunitar slăbit. Pentru a îndepărta mucegaiul, poți folosi detergenți pe bază de alcool sau alcool izopropilic. Aplică soluția cu alcool pe rosturi cu o perie sau o lavetă, apoi las-o să se evapore. Totuși, metoda nu elimină de obicei petele, deoarece alcoolul nu conține agenți de albire. Dacă vrei să cureți rosturile în profunzime, peroxidul de hidrogen este o soluție testată și la îndemână. O soluție de 3% este suficientă pentru a combate eficient sporii de mucegai. Pentru a prelungi timpul de contact, poți așeza pe rost un prosop de bucătărie înmuiat. După o jumătate de oră, clătește bine cu apă.
Dacă mucegaiul a pătruns deja adânc în rost, singura soluție este înlocuirea materialului. Ca să eviți asta, formarea mucegaiului trebuie prevenită activ. Aerisește camera regulat. Dacă nu există ferestre, te poate ajuta un ventilator de evacuare. De asemenea, este recomandat să îndepărtezi umezeala de pe suprafețele umede cu o racletă după duș, pentru a reduce rapid umiditatea.