    Mătură electrică cu acumulator

    Mătură electrică fără fir Kärcher: curățare rapidă și convenabilă a podelelor, fără cablu. Mai eficientă mătura tradițională și mai rapidă ca aspiratorul.

    Mai la îndemână decât un aspirator

    Cine nu s-a confruntat cu situații de genul acesta: abia ați terminat de aspirat și deja sunt firimituri pe podea... Mătura electrică fără fir de la Kärcher este alegerea perfectă pentru curățenia de zi cu zi ici și colo - fără a fi nevoie să mai scoateți aspiratorul din debara.

    Mătura electrică fără fir este perfectă pentru curățenia de zi cu zi. Este de dimensiuni mici, mobilă și ușor de manevrat - și poate fi folosită în toată casa. Datorită formei sale compacte și a designului modern fără fir, mătura electrică poate fi depozitată într-un mod care economisește spațiu, fiind întotdeauna gata de utilizare.

    Un singur dispozitiv, multiple opțiuni de utilizare

    Resturi de mâncare pe podea? Covor murdar? Mătura noastră electrică este un gadget cu adevărat multifuncțional și poate fi folosită pe toate tipurile de pardoseli, cum ar fi parchetul laminat și gresia, dar și pe covoare. Performanța sa vorbește de la sine: murdăria este îndepărtată complet, în loc să fie împinsă de colo colo și același lucru este valabil și pentru covoarele cu o adâncime de până la 10 milimetri. Peria pătrunde adânc în fibre și curăță astfel murdăria în mod fiabil și eficient.

    Performanță ridicată în cele mai mici spații

    Sistemul inovator de curățare adaptivă al măturii electrice fără fir Kärcher garantează rezultate de curățare de primă clasă: marginea flexibilă de măturare, ghidarea optimă a murdăriei și peria specială de curățare transportă murdăria în siguranță în recipientul dedicat, fără a lăsa reziduuri sau a împrăștia praful.

    Mereu gata de curățenie

    Mătura electrică fără fir KB 5 are o automie impresionantă de până la 30 de minute pe suprafețele și pardoselile dure și este acționată de o baterie cu litiu-ioni. Mai exact, asta înseamnă că veți putea mătura podelele într-o clipă - în plină libertate de mișcare, fără cabluri enervante și fără a mai depinde de o priză.

    Mai comodă decât o mătură convențională

    Mătura electrică fără fir KB 5 este compromisul perfect dintre un aspirator și o mătură clasică. Clic pe cercuri pentru a descoperi funcțiile și caracteristicile care fac diferența.

    Mătura electrică Kärcher

    Ușoară și ergonomică

    Curățenie fără efort: mătura electrică fără fir, compactă și foarte ușoară, menține locuința curată și îți protejează spatele.

    Face față oricărei provocări

    Mătura electrică ajunge cu ușurință în zone greu accesibile, precum sub comode sau canapele.

    Flexibilitate impresionantă

    Datorită articulației duble agile, ocolește ușor obstacolele, precum picioarele scaunelor.

    Colțuri și margini

    Curățenie până la ultimul detaliu: mătura electrică Kärcher mătură eficient până la margini.

    Pornire comodă

    Pornește automat imediat ce înclini mânerul spre spate.

    Poziție de parcare

    Designul compact o face mereu la îndemână; este autoportantă, astfel încât poți face pauze oricând.

    Îngrijire și curățare

    • Îndepărtarea rapidă a periei și a recipientului de colectare a murdăriei
    • Golire ușoară, fără contact cu murdăria
    • Perie universală, pentru curățare fără efort

    Luați-vă adio de la praf și murdărie!

    Dacă aveți un animal de companie cu siguranță știți că murdăria ajunge să se răspândească în locuință foarte rapid - chiar și după ce ați făcut curățenie. Firimiturile și firele din blana animalelor de companie pot fi foarte dicificil de îndepărtat de pe mochete și covor. În mod clar, o mătură clasică nu ar face față. Dar avem noi ceva ce v-ar putea ajuta zi de zi: mătura electrică fără fir de la Kärcher! Veți putea curăța rapid și eficient zonele murdare și îndepărta fără efort nisipul de lângă litieră, resturile de hrană pentru câini, precum și părul animalelor de companie.