    Aspiratoare verticale cu spălare

    Aspiratoare verticale cu spălare 3-în-1 Xtra!Clean de la Kärcher: aspirare, spălare și uscare pe toate tipurile de podele. Curățenie eficientă, rapidă și impecabilă.

    Aspirator vertical cu spălare FCV 4

    Soluția inteligentă

    • Performanță de curățare aprox. 200 m² per încărcare a acumulatorului
    • Patru moduri de curățare: modul uscat, modul Advanced!Power, modul automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, modul pentru scări Stair!Assist
    • Motor puternic fără perii BLDC
    • Sistem eficient de autocurățare System!Clean și rolă Pure!Roll lavabilă la 60 °C

    Aspirator vertical cu spălare FCV 3

    Soluția flexibilă

    • Performanță de curățare aprox. 130 m² per încărcare a acumulatorului
    • Trei moduri de curățare: modul standard, modul uscat, modul Advanced!Power
    • Sistem eficient de autocurățare System!Clean
    Aspirator vertical cu spălare FCV 2

    Soluția compactă

    • Performanță de curățare aprox. 110 m² per încărcare a acumulatorului
    • Două moduri de curățare: modul standard, modul uscat
    • Sistem eficient de autocurățare System!Clean

    Avantaje

    3-în-1 Xtra!Clean: curățenie maximă cu efort minim

    Aceste aspiratoare verticale cu spălare îți economisesc timp și efort datorită funcției 3-în-1 Xtra!Clean. Spălare, aspirare și uscare: tehnologia inovatoare 3-în-1 asigură o curățare în profunzime pe toate tipurile de podele, chiar și pe covoare. Murdăria persistentă și cantitățile mari de lichide dispar în cel mai scurt timp, iar tu termini treaba mult mai rapid și astfel ai parte de mai mult timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

    Tehnologie Hygienic!Spin pentru o curățare igienică

    Bucură-te de o casă cu adevărat curată și igienizată: aspiratoarele verticale cu spălare Kärcher sunt echipate cu tehnologia revoluționară Hygienic!Spin, dovedită în teste de laborator că îndepărtează până la 99% dintre bacterii**. Cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut și un sistem cu două rezervoare, se asigură că pe podea este aplicată mereu apă curată. Fără murdărie întinsă peste tot – doar podele extrem de curate, fără urme și fără efort.

    ** Conform testelor realizate de un laborator de testare independent.

    Dynamic!Control – senzorul inteligent de murdărie

    Aspiratorul vertical cu spălare FCV 4 gândește pentru tine: senzorul inteligent de murdărie detectează automat gradul de murdărie și reglează în mod optim atât puterea de aspirare, cât și cantitatea de apă folosită. Astfel obții rezultate perfecte de curățare de fiecare dată – fără să fie nevoie de ajustări manuale.

    Datorită ecranului generos Vision!Clean de 3,2 inci, ai mereu controlul: toate informațiile importante sunt afișate clar și intuitiv, de la timpul de funcționare rămas și modul de curățare până la starea sistemului.

    Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli – chiar și pentru covoare

    De la parchetul delicat până la gresie și covoare – aspiratoarele noastre verticale cu funcție de spălare fac față oricărui tip de pardoseală și pot aspira cu ușurință chiar și cantități mari de lichide. Fie că e vorba de cafea vărsată sau pete uscate, podelele tale vor rămâne impecabile.

    Modul Advanced!Power – performanță maximă de curățare

    Cu până la 100% mai multă putere de aspirare și o distribuție a apei cu 20% mai mare comparativ cu modul Auto sau Standard, modul Advanced!Power îndepărtează fără efort chiar și murdăria uscată și persistentă. Datorită acestei tehnologii, podelele se usucă extrem de rapid și pot fi utilizate imediat.

    Modul inteligent Stair!Assist

    Cu modul inteligent Stair!Assist, curățarea treptelor și a zonelor greu accesibile devine o joacă de copil. Datorită setărilor optimizate și funcției inteligente de pornire/oprire automată, aspiratorul vertical cu spălare FCV 4 curăță fără efort în orice poziție – chiar și la un unghi de 90°. Pentru flexibilitate maximă și curățenie exact acolo unde ai cea mai mare nevoie.

    Funcțe de autocurățare System!Clean

    Funcție de autocurățare eficientă cu până la 550 de rotații ale rolei pe minut – pentru o curățare rapidă și ușoară, fără contact cu murdăria. În același timp, depozitarea practică a dispozitivului și a accesoriilor economisește spațiu și permite încărcarea convenabilă a acumulatorului.

    Rolă Pure!Roll: sustenabilă și igienică

    Curățare în profunzime, fără efort: pentru un plus de confort, rola Pure!Roll a aspiratorului vertical cu spălare FCV 4 este lavabilă la 60 °C. Astfel, se asigură o prospețime igienică de durată, economisind în același timp resurse.

    Sistemul de filtrare Duo!Pure: aer curat, eficiență maximă

    Sistemul de filtrare în mai multe etape al aspiratorului cu spălare Kärcher protejează în mod fiabil motorul de umiditate; filtrarea superioară captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer, datorită filtrului plat plisat de mare eficiență. Acest sistem asigură o filtrare optimă a aerului și un climat interior sănătos, mai ales în modul uscat.

    Motor fără perii BLDC: puternic, silențios și durabil

    Datorită celei mai noi tehnologii de motoare fără perii, aspiratorul vertical cu spălare FCV 4 beneficiază de o durată de viață extinsă, eficiență energetică superioară și o funcționare silențioasă – perfect pentru utilizarea zilnică.

    Acumulator eficient Li-Ion Comfort!Cell: autonomie mai mare, performanță sustenabilă

    Aspiratoarele noastre verticale cu spălare sunt echipate cu un acumulator cu o autonomie de până la 45 de minute, pentru o curățare ușoară chiar și pe suprafețe mari; pentru o durată lungă de viață și un impact redus asupra mediului, acumulatorul poate fi, de asemenea, înlocuit cu ușurință atunci când este necesară schimbarea acestuia.

    Accesorii și detergenți

    Întrebări frecvente despre aspiratoarele verticale cu spălare