Aspiratoarele verticale cu spălare Kärcher pot fi utilizate pe orice tip de pardoseală, fie că este vorba despre lemn, piatră, gresie, plastic sau covor. Rolele nu cauzează niciun fel de daune, precum zgârieturi pe suprafețe. Nu ține dispozitivul nemișcat într-un singur loc; în schimb, asigură-te că îl menții mereu în mișcare.
Detergentul RM 536 (6.295-944.0) este ideal pentru curățarea tuturor tipurilor de pardoseli dure – este disponibil și o formulă sustenabilă și vegană (6.296-286.0), care nu conține microplastice, silicon sau coloranți, fiind ideal pentru gospodăriile cu copii sau animale de companie.
Detergentul RM 534 (6.295-941.0) este ideal pentru curățarea pardoselilor din lemn sigilate (de exemplu, parchet, laminat).
Pentru curățarea pardoselilor din lemn uleiate/vaxuite, se recomandă detergentul RM 535 (6.295-942.0).
Pentru curățarea pardoselilor din piatră, se recomandă detergentul RM 537 (6.295-943.0).