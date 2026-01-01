Curățarea bicicletei acasă
După fiecare plimbare prin păduri, pajiști, drumuri de pământ sau pe străzi prăfuite, curățarea bicicletei este recomandată. Îndepărtează murdăria grosieră și praful de pe cadru, lanț și componentele sensibile, precum schimbătorul de viteze și rulmenții. Murdăria acționează ca un material abraziv asupra pieselor mobile și accelerează uzura, iar în timp favorizează apariția ruginii, care reduce funcționalitatea componentelor.
Dacă folosești bicicleta și iarna, este cu atât mai important să o cureți și să o întreții regulat, deoarece sarea de pe carosabil poate deteriora vopseaua cadrului și alte piese. O bicicletă curată oferă mai multă plăcere la mers, își păstrează funcționalitatea și valoarea. Acest lucru este valabil și pentru remorcile de biciclete, care pot fi curățate în același mod.