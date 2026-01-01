După o curățare temeinică, îngrijirea corectă a bicicletei este esențială. În primul rând, usucă bine bicicleta, deoarece umezeala poate duce rapid la apariția ruginii. În plus, produsele de îngrijire se distribuie mai eficient pe suprafețe uscate.

După curățare, lanțul trebuie uscat cu o cârpă și apoi lubrifiat cu ulei. Este util să folosești un suport pentru bicicletă în această etapă, pentru a o menține stabilă. Ai grijă ca uleiul să nu ajungă pe plăcuțele de frână, deoarece acest lucru reduce eficiența frânării. La final, îndepărtează excesul de ulei de pe lanț cu o cârpă curată.

În general, toate piesele mobile – cablurile, articulațiile frânelor, manetele de frână și schimbătorul de viteze – trebuie lubrifiate regulat. În cazul furcilor cu suspensie, tuburile de imersie este recomandat să fie curățate și unse periodic.

Nu în ultimul rând, verifică presiunea din anvelope la intervale regulate, mai ales înainte de a relua mersul pe bicicletă după o pauză mai lungă. Valorile minime și maxime sunt indicate pe flancul anvelopelor. Cu cât presiunea este mai mare (în limitele recomandate), cu atât bicicleta rulează mai ușor.