    CURĂȚAREA BICICLETELOR: SFATURI PENTRU ACASĂ ȘI CĂLĂTORII

    Mersul pe bicicletă este distractiv, ecologic și benefic pentru sănătate. Pentru a te bucura cât mai mult timp de bicicleta de munte, de oraș sau de e-bike, este important să o întreții și să o cureți în mod regulat. Cu aparatul și accesoriile potrivite, curățarea este rapidă și ușoară – fie în fața garajului, în grădină sau pe drum.

    Curățarea bicicletei acasă

    După fiecare plimbare prin păduri, pajiști, drumuri de pământ sau pe străzi prăfuite, curățarea bicicletei este recomandată. Îndepărtează murdăria grosieră și praful de pe cadru, lanț și componentele sensibile, precum schimbătorul de viteze și rulmenții. Murdăria acționează ca un material abraziv asupra pieselor mobile și accelerează uzura, iar în timp favorizează apariția ruginii, care reduce funcționalitatea componentelor.

    Dacă folosești bicicleta și iarna, este cu atât mai important să o cureți și să o întreții regulat, deoarece sarea de pe carosabil poate deteriora vopseaua cadrului și alte piese. O bicicletă curată oferă mai multă plăcere la mers, își păstrează funcționalitatea și valoarea. Acest lucru este valabil și pentru remorcile de biciclete, care pot fi curățate în același mod.

    De ce ai nevoie pentru a curăța bicicleta acasă

    • un suport pentru bicicletă sau un perete de sprijin
    • un aparat de curățare, la alegere
    • o soluție de curățare adecvată
    • o perie moale
    • o lavetă moale (de exemplu, din microfibră)
    • ulei pentru lanț și rulmenți

    Un aparat de spălat cu presiune sau un aparat de spălat portabil cu presiune medie sunt potrivite pentru curățarea bicicletei. Aparatul de spălat cu presiune ridicată necesită conectare la apă și electricitate, în timp ce aparatul portabil funcționează pe baterii și are nevoie doar de racord la apă. Acesta este ideal pentru o curățare rapidă în grădină sau în zonele fără acces la curent electric. Cu presiune medie sau ridicată, chiar și murdăria persistentă poate fi îndepărtată eficient. Pentru murdăria ușoară, este suficient și un furtun de grădină cu pistol de pulverizare.

    Sfat:

    Dacă nu există un racord de apă, aparatele de spălat cu presiune Kärcher de la K 4 până la K 7 pot aspira apă dintr-un butoi sau bidon, folosind un furtun de aspirare adecvat.

    Atunci când cureți bicicleta cu un aparat de spălat cu presiune, păstrează o distanță de cel puțin 30 cm față de componentele sensibile. Dacă jetul este prea aproape, poate împinge garniturile, permițând apei să pătrundă și îndepărtând lubrifierea. În timp, umezeala poate provoca rugină și deteriorări. Dacă respecți distanța și setezi aparatul pe nivelul minim de presiune, bicicleta poate fi curățată în siguranță. În cazul bicicletelor electrice, componentele electronice nu trebuie curățate direct cu jet de apă; este recomandat să le ștergi cu o lavetă umedă sau cu o perie moale.

    Curățarea bicicletei în deplasare

    Pentru îndepărtarea prafului și a murdăriei atunci când ești pe drum, un dispozitiv mobil de curățare pentru exterior este o soluție practică. Datorită dimensiunilor compacte, acesta încape chiar și într-un coș de bicicletă. Pistolul de pulverizare și furtunul spiralat de 2,8 m sunt depozitate sub rezervorul detașabil de 4 sau 7 litri, economisind spațiu.

    Pentru utilizare, umple rezervorul cu apă curată, scoate pistolul de pulverizare, reatașează rezervorul și pornește aparatul. Bateria litiu-ion integrată oferă o autonomie de aproximativ 15 minute. Cu ajutorul adaptorului auto, aparatul poate fi utilizat direct de la bateria mașinii sau reîncărcat în timpul deplasărilor. Cutia opțională de accesorii pentru bicicletă include o perie universală, un detergent special și o lavetă din microfibre – tot ce ai nevoie pentru o curățare rapidă. Cu furtunul de aspirare, apa poate fi preluată și dintr-un recipient extern.

    Ghid pas cu pas pentru o bicicletă curată

    1. Așează bicicleta și pregătește echipamentul

    Așează bicicleta pe un suport sau sprijin-o de un perete ori de un copac stabil. Pentru curățarea pe drum, pregătește aparatul mobil; pentru curățarea acasă, conectează aparatul de spălat la sursa de apă și, dacă este cazul, la electricitate. Pentru biciclete, utilizează duza cu jet plat.

    2. Pulverizează bicicleta cu apă

    Spală bicicleta uniform, fără a direcționa jetul direct spre rulmenți, amortizoare sau conexiuni electrice. La curățarea cu presiune, folosește setarea joasă și păstrează o distanță de aproximativ 30 cm față de componentele sensibile.

    Sfat:

    Curăță bicicleta de jos în sus pentru a vedea mai ușor zonele deja spălate.

    3. Aplică produsul de curățare

    Pentru murdăria persistentă, aplică un detergent universal sau un detergent special pentru biciclete. Lasă-l să acționeze 3–5 minute, apoi clătește cu apă curată. Pentru rezultate optime, bicicleta ar trebui să fie uscată înainte de aplicarea detergentului.

    Notă importantă: Pentru protejarea mediului, folosește produsele de curățare doar pe suprafețe acoperite, în apropierea canalizării.

    4. Îndepărtează depunerile

    Depunerile rămase pot fi îndepărtate cu o perie sau un burete, apoi șterse cu o lavetă moale. Pentru a economisi apă, umezește peria universală, freacă bicicleta și clătește ulterior cu jetul de apă. Usucă bicicleta cu o lavetă moale.

    Sfat: curăță temeinic lanțul

    Lanțul este mai dificil de curățat, deoarece uleiul, praful și murdăria formează o peliculă lipicioasă. Așază o bucată de carton sau o cârpă sub roți, îndepărtează murdăria grosieră cu o perie, apoi aplică detergent pentru lanț. Un truc eficient este să înfășori lanțul într-o cârpă și să o treci de mai multe ori de-a lungul acestuia, pentru a absorbi murdăria.

    Comparație: aparate pentru curățarea bicicletei

    Aparat de spălat cu presiune joasă

    Aparat de spălat cu presiune medie

    Aparat de spălat cu presiune înaltă

    Modele:

    OC 3

    KHB 6 / KHB 4-18

    K 2 - K 7

    Aplicație

    În deplasare

    Acasă

    Acasă

    Timp de pregătire

    Scăzut, deoarece trebuie umplut doar rezervorul de apă

    Scăzut, deoarece este necesară o singură conexiune, cea la apă

    Mediu, deoarece sunt necesare racorduri la apă și electricitate

    Putere de curățare

    Joasă (debit max. 2 l/min)

    Medie (max. 24 bar, debit max. 200 l/h)

    Ridicată, presiune variabilă între 20 și 110 bari (K2) și 180 bari (K 7)

    Adecvate pentru curățarea bicicletelor

    Pentru o curățare rapidă pe drum.

    Curățare foarte delicată datorită presiunii scăzute.

    Capacitatea bateriei și a rezervorului nu sunt suficiente pentru o curățare temeinică.

    Pentru o curățare temeinică la acasă.

    Presiunea medie este suficientă pentru curățarea bicicletelor și, în același timp, delicată.

    Singura limitare este încărcarea bateriei.

    Pentru o curățare temeinică acasă.

    Nu există restricții, deoarece curentul și apa sunt conectate.

    Distanța față de componentele sensibile trebuie menținută pentru a evita deteriorarea acestora.

    Presiunea trebuie să fie setată la minim.

    Îngrijirea bicicletei după curățare

    După o curățare temeinică, îngrijirea corectă a bicicletei este esențială. În primul rând, usucă bine bicicleta, deoarece umezeala poate duce rapid la apariția ruginii. În plus, produsele de îngrijire se distribuie mai eficient pe suprafețe uscate.

    După curățare, lanțul trebuie uscat cu o cârpă și apoi lubrifiat cu ulei. Este util să folosești un suport pentru bicicletă în această etapă, pentru a o menține stabilă. Ai grijă ca uleiul să nu ajungă pe plăcuțele de frână, deoarece acest lucru reduce eficiența frânării. La final, îndepărtează excesul de ulei de pe lanț cu o cârpă curată.

    În general, toate piesele mobile – cablurile, articulațiile frânelor, manetele de frână și schimbătorul de viteze – trebuie lubrifiate regulat. În cazul furcilor cu suspensie, tuburile de imersie este recomandat să fie curățate și unse periodic.

    Nu în ultimul rând, verifică presiunea din anvelope la intervale regulate, mai ales înainte de a relua mersul pe bicicletă după o pauză mai lungă. Valorile minime și maxime sunt indicate pe flancul anvelopelor. Cu cât presiunea este mai mare (în limitele recomandate), cu atât bicicleta rulează mai ușor.

    Tutorial: Curățarea bicicletei

