    Întreținerea grădinii: cele mai utile sfaturi și trucuri

    Indiferent dacă este primăvară, atunci când sezonul de grădinărit începe din nou, sau lunile de toamnă, când grădina este pregătită treptat pentru iarnă – dacă vrei ca grădina ta să rămână verde și să arate frumos pe termen lung, ai mult de lucru. Urmând aceste sfaturi de specialitate, întreținerea grădinii este garantată.

    Întreținerea grădinii poate fi obositoare, dar în egală măsură poate fi și o pasiune și o activitate distractivă, precum și o pauză de la viața de zi cu zi, adesea stresantă. Și dacă ești pregătit, știi ce trebuie făcut în grădină și când. Acest lucru îți economisește timp și disconfort, cum ar fi tăierea accidentală a tufișurilor la momentul nepotrivit. Dar ce anotimp este, de fapt, cel mai bun pentru tăierea gardurilor vii și a copacilor? Cât de des ar trebui să tunzi sau să mulcești gazonul? Ce trebuie avut în vedere atunci când uzi grădina? Și cum îți pregătești iazul și grădina pentru iarnă?

    Cu aceste sfaturi și trucuri de grădinărit, ești pregătit pentru toate sarcinile:

    Tăierea unui copac

    Îndepărtarea frunzelor

    Pregătirea grădinii pentru iarnă

    Irigarea automată

    Curățarea iazurilor

    Sfaturi pentru grădinărit: întreținerea corectă a peluzelor, a gardurilor vii și a copacilor

    Gardurile vii care se învecinează cu terenul tău nu sunt doar un punct de atracție în grădină, ci îți oferă și protecție vizuală împotriva privirilor curioase ale trecătorilor sau vecinilor. Dar au nevoie de întreținere regulată. Prin urmare, trebuie să afli ce tehnici de tăiere poți folosi și care unelte de grădină sunt cele mai potrivite pentru întreținerea gardului viu.

    Așadar, înainte de a tăia gardul viu, ar trebui să vezi ce tip de gard viu vrei să tai, deoarece alegerea formei trapezoidale sau dreptunghiulare depinde de tipul de gard viu. Prima variantă, cu îngustarea gardului viu spre vârf, este deosebit de populară.

    Întreținerea copacilor

    Și, că tot veni vorba de întinerire... Tăierea de întinerire te duce la capitolul privind întreținerea copacilor, deoarece nu doar gardurile vii și tufișurile trebuie tăiate din când în când. Copacii din grădină necesită, de asemenea, întreținere regulată, ca să te asiguri că vor susține multe flori și fructe și că te poți bucura de ei pentru o perioadă lungă de timp. Dar cum tai corect copacii în practică? Dacă crezi că poți tăia crengile și ramurile pur și simplu de oriunde, la întâmplare, cu o unealtă de grădină, te înșeli amarnic. Ca să tai corect copacii, ar trebui să ai întotdeauna pregătite următoarele unelte: un clește pentru crengi, un ferăstrău pentru crengi sau o drujbă electrică, îmbrăcăminte de protecție adecvată și o scară.

    În schimb, ar trebui să tunzi gazonul mult mai frecvent. Acest lucru necesită multe lucrări de întreținere, în special începând cu lunile de primăvară. Cu toate acestea, este important să știi cum să tunzi gazonul, chiar dacă sună ciudat la început. Cum ar trebui să procedezi cel mai bine atunci când tunzi gazonul? Pentru început, înțelegerea elementelor de bază ale tunderii gazonului este utilă pentru un gazon verde și bogat. Dacă ești interesat de aceste aspecte, știi că nu este indicat să tunzi un gazon umed, de exemplu. O temperatură prea ridicată dăunează, de asemenea, firelor proaspăt tăiate de iarbă. Dar de ce se întâmplă asta? Când ar trebui să folosești o mașină de tuns iarba sau una de mulcit și în ce situații este mai potrivită o mașină de tuns iarba cu acumulator sau un robot de tuns iarba? Cu sfaturile potrivite, poți selecta unelte de tăiere adecvate pentru nevoile tale, evitând astfel erorile la tunderea gazonului.

    Sfaturi și trucuri pentru udarea grădinii

    Dacă îți întreții și îți fertilizezi corect straturile, florile și gazonul, ai făcut deja un pas uriaș spre o grădină splendidă și înfloritoare. Desigur, acest lucru este posibil numai dacă uzi în mod regulat plantele și gazonul. Mai presus de toate, ar trebui să aștepți momentul ideal și să cunoști tehnica potrivită de udare atunci când faci acest lucru. De exemplu, trebuie să reții că plantele și solurile au nevoi diferite și ar trebui să le uzi mai rar sau mai frecvent, în funcție de tip.

    În plus, poți recurge și la irigarea automată. Poți economisi mult timp cu un astfel de sistem automat de irigare. De asemenea, această metodă de udare permite economii considerabile de resurse față de udarea manuală. Aici se folosesc sisteme de irigare controlate de calculator, prin care apa este extrasă mai întâi din rețeaua de alimentare sau dintr-un butoi ori dintr-o cisternă cu ajutorul unei pompe de suprapresiune.

    O grădină idilică și primitoare: sfaturi pentru curățarea teraselor și a mobilierului de grădină

    Pentru multe persoane, propria grădină este un loc în care se retrag ca să se relaxeze. Dacă totul este înfloritor și bine întreținut, te poți bucura împreună cu prietenii și familia odată ce ai terminat lucrările aferente. Cum te-ai simți, de exemplu, dacă ai face un grătar pe noua terasă din lemn sau piatră? Se observă o tendință aici, în orice caz – tot mai mulți oameni vor să își înfrumusețeze grădina și să o modernizeze cu mobilier de grădină de înaltă calitate și terase. Acest lucru face ca grădina să fie confortabilă și primitoare. Desigur, atunci când faci acest lucru, amintește-ți că terasele din lemn trebuie curățate și întreținute în mod regulat. Astfel, împiedici decolorarea lemnului și îl protejezi de buruieni nedorite, mușchi și ciuperci dăunătoare. Desigur, același lucru este valabil și pentru mobilierul de grădină, pe care ar trebui să îl cureți, în mod ideal, de murdăria de suprafață cu apă caldă și un detergent universal sau un agent de curățare. Alternativ, poți folosi și un aparat de spălat cu presiune.

    Pregătirea grădinii pentru iarnă

    Dacă vrei să îți pregătești grădina pentru iarnă, trebuie să iei în considerare câteva aspecte. Plantele în ghiveci și mobilierul de grădină trebuie depozitate într-un loc uscat, iar straturile de flori sau tufișurile trebuie tăiate din nou. Apoi le poți fertiliza cu sol vegetal. Sfatul nostru: resturile de tăiere, de care poți scăpa și mai bine prin tocare sau prin utilizarea lor pentru întreținerea ulterioară a grădinii, pot fi aplicate pe straturi ca să le protejeze împotriva înghețului. Astfel, rezolvi și problema frunzelor și ramurilor căzute, cel puțin parțial, deoarece majoritatea copacilor și tufișurilor își pierd frunzele toamna, deci trebuie să iei în considerare și îndepărtarea frunzelor.

    Trimmer pentru gard viu

    Trimmer cu prelungitor

    Foarfercă pentru iarbă și arbuști

    Ferăstrău cu pânză pentru crengi

    Trimmer pentru gazon

    Suflantă de frunze

    Drujbă cu acumulator

    Mașină de tuns gazonul

    Robot pentru tuns gazonul

    Kärcher: Mașină de măturat manuală

    Kärcher: Aparat de spălat cu presiune

    Pompe

    Sisteme de irigare

