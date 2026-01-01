Mobilierul de grădină: curățare și întreținere | Kärcher

Înainte de a începe procesul de curățare, toată mobila de grădină trebuie îndepărtată de pe terasă. Acest lucru previne ca orice reziduu de murdărie să murdărească mobila imediat după ce a fost curățată. Acest lucru se aplică cu siguranță atunci când folosești un aparat de spălat cu presiune.

Înainte de a curăța mobilierul de grădină cu apă, îndepărtează mai întâi tot praful și murdăria nefixată cu o perie de mână. Dacă alegi apoi să cureți mobilierul de grădină fără un aparat de spălat cu presiune, poți curăța masa de grădină, scaunele și băncile în același timp, pulverizându-le cu furtunul de grădină. Accesoriile speciale, precum duzele de pulverizare obișnuite, pot amplifica și concentra jetul de apă. Aceste metode fac o treabă destul de bună în ceea ce privește îndepărtarea polenului, a petelor, a excrementelor de păsări și a resturilor de insecte.

Acum, ia un burete sau o perie de spălat și freacă bine suprafețele cu săpun lichid dizolvat în apă călduță sau cu agenți de curățare speciali. Apoi clătește murdăria desprinsă, lustruiește suprafețele uscate cu o lavetă sau lasă-le să se usuce la soare. Când vine vorba de mobilierul din lemn, este posibil să observi o decolorare cenușiu-gălbuie. În acest caz, aplică un agent special pentru eliminarea îngălbenirii pe zonele afectate și lasă-l câteva ore. Apoi clătește cu apă curată.