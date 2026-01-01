Mobilierul de grădină: curățare și întreținere | Kärcher

Ce să ai în vedere atunci când cureți mobilierul de grădină
Înainte de a vorbi despre uneltele și produsele de îngrijire necesare pentru curățarea mobilierului de grădină și despre modul în care trebuie îngrijite diferitele materiale, este util să trecem în revistă câteva informații de bază.
Curățarea mobilierului de grădină nu înseamnă doar să îl faci să arate din nou ca nou, ci și să previi ca depunerile persistente de murdărie, cum ar fi mușchiul sau lichenii, să atace materialul și să îi afecteze durabilitatea. De aceea, merită să te informezi cu privire la îngrijirea corectă a mobilierului de grădină, astfel încât să poți profita la maximum de acesta.
Pentru curățarea mobilierului de grădină, poți folosi următoarele produse și unelte:
- o perie de spălat și/sau un burete, cu apă călduță și detergent pentru vase;
- perie de mână, mătură și găleată;
- un furtun cu duză sau pistol de pulverizare;
- un aparat de spălat cu presiune, eventual combinat cu perii și detergenți;
- un aparat de spălat cu presiune joasă sau medie, alimentat cu acumulator, pentru a fi ușor de transportat;
- îmbrăcăminte de protecție adecvată.