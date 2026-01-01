☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Mobilierul de grădină: curățare și întreținere | Kärcher

    Curățarea mobilierului de grădină: sfaturi și trucuri de îngrijire

    O terasă sau o verandă nu te duce cu gândul la „acasă” dacă nu are un element esențial: mobilierul de grădină. Pentru ca mesele și scaunele să arate cât mai bine, este necesar să le speli din când în când. Totuși, când vine vorba de curățarea mobilierului de grădină, situația poate semăna cu rezoluțiile de Anul Nou: la început ești foarte motivat, apoi entuziasmul începe să scadă. Pentru a te bucura cât mai mult timp de mobilierul de grădină, acesta trebuie curățat și întreținut în mod regulat.

    O femeie curăță o bancă de grădină cu un aparat de spălat portabil Kärcher

    Ce să ai în vedere atunci când cureți mobilierul de grădină

    Înainte de a vorbi despre uneltele și produsele de îngrijire necesare pentru curățarea mobilierului de grădină și despre modul în care trebuie îngrijite diferitele materiale, este util să trecem în revistă câteva informații de bază.

    Curățarea mobilierului de grădină nu înseamnă doar să îl faci să arate din nou ca nou, ci și să previi ca depunerile persistente de murdărie, cum ar fi mușchiul sau lichenii, să atace materialul și să îi afecteze durabilitatea. De aceea, merită să te informezi cu privire la îngrijirea corectă a mobilierului de grădină, astfel încât să poți profita la maximum de acesta.

    Pentru curățarea mobilierului de grădină, poți folosi următoarele produse și unelte:

    Un scaun de grădină este curățat cu un aparat de pălat cu presiune medie Kärcher

    Când să cureți mobilierul de grădină

    Mobilierul de grădină trebuie curățat cel puțin de două ori pe an: de preferat la începutul sezonului de grădină, primăvara, și din nou toamna, când trebuie pregătit pentru iarnă. Curățarea ar trebui realizată întotdeauna pe vreme uscată, astfel încât fiecare piesă să se poată usca complet, iar uleiurile sau lacurile utilizate (de exemplu, pentru impregnarea mobilierului din lemn) să aibă timp să își facă efectul.

    Dacă dorești, poți curăța mobilierul de grădină și mai des. Frecvența depinde de materialele din care este realizat mobilierul, de cât de mult este expus la intemperii și de cât de important este pentru tine ca mesele, scaunele și băncile să arate îngrijit. Dacă mobilierul rămâne afară pe tot parcursul anului, va fi expus permanent condițiilor meteo și se va murdări mai repede, necesitând curățări mai frecvente. În lunile de toamnă și de iarnă, este recomandat să depozitezi mobilierul de grădină într-un loc uscat, de exemplu într-un șopron sau în pivniță.

    O femeie curăță scaunele de grădină folosind o perie de spălare Kärcher

    Curățarea mobilierului de grădină: sfaturi pentru lemn, plastic și alte materiale

    Există și excepții de la regulă atunci când vine vorba de îngrijirea mobilierului de grădină. În funcție de material, se recomandă diferiți agenți de curățare:

    Scaun de plastic pe terasă

    Plastic

    Mobilierul din plastic se poate îngălbeni și decolora în timp dacă este lăsat afară. Această îngălbenire poate fi îndepărtată cu un detergent special pentru curățarea plasticului. Spre deosebire de detergenții universali obișnuiți, acesta conține agenți activi care îndepărtează eficient murdăria de pe mobilierul de grădină din plastic.

    Scaun de grădină din lemn, de culoare maro

    Lemn

    Spre deosebire de tipurile de lemn rezistente, cum ar fi tecul, eucaliptul sau robinia, care sunt rezistente în mod natural la intemperii datorită uleiurilor esențiale, mobilierul de grădină lăcuit din lemn de esență moale (de exemplu, fag sau molid) necesită, de obicei, mai multă îngrijire. Ar trebui să cureți întotdeauna de-a lungul fibrei și să eviți produsele de curățare agresive sau periile de sârmă. Fie că alegi să cureți folosind un săpun pe care l-ai amestecat singur, fie că optezi pentru un detergent pentru curățarea lemnului dintr-un magazin specializat, reziduurile de murdărie dizolvate trebuie clătite bine, iar apoi mobilierul trebuie șters/frecat cu o lavetă uscată și, ulterior, tratat cu ulei.

    Scaun de ratan curățat cu spumă și presiune

    Ratan

    Materialul împletit, neuniform, face destul de dificilă curățarea manuală cu o lavetă. De asemenea, este posibil să se formeze așchii atunci când apar fisuri, iar murdăria se poate acumula în spațiile din țesătură. Acest material poate fi curățat rapid și eficient cu un aparat de spălat cu presiune joasă sau medie sau cu unul cu presiune înaltă. Dacă îl folosești pe acesta din urmă, asigură-te că utilizezi o setare de presiune scăzută și păstrezi distanța față de mobilier, ca să nu deteriorezi materialul. Poartă îmbrăcăminte de protecție adecvată, precum mănuși groase și ochelari de protecție. Deoarece ratanul nu este deosebit de rezistent la intemperii, este fragil, predispus la crăpături și adesea este victima petelor gri, este mai bine să depozitezi mobilierul de grădină din ratan în magazie în timpul lunilor de toamnă și de iarnă.

    Sfat

    Pentru a păstra flexibilitatea mobilierului din ratan, acesta poate fi stropit cu puțină apă din când în când. Dar ai grijă, pentru că prea multă apă poate face ratanul fragil. Prin urmare, după o curățare temeinică, mobilierul trebuie întotdeauna uscat.

    Scaun de metal curățat cu presiune

    Metal

    Mobilierul de grădină realizat din metal trebuie să arate cât mai bine și strălucitor. Curățarea este destul de simplă datorită faptului că materialul este foarte rezistent. Cel mai rapid mod de a curăța scaunele și băncile din metal este cu un aparat de spălat cu presiune înaltă. Murdăria poate fi îndepărtată eficient cu ajutorul unei perii de spălare suplimentare, care este atașată la aparatul de spălat cu presiune. Poți folosi și un burete normal pentru curățarea mobilierului metalic. Dacă observi că pe mobilier s-au format pete inestetice de rugină, curățarea la presiune înaltă este singura modalitate de a le îndepărta.

    Curățarea mobilierului de grădină textil

    Materiale textile

    Pentru ca mobila de grădină să fie complet curată, pernele scaunelor, pernuțele și tapițeria trebuie și ele spălate. Polenul sau frunzele pot fi îndepărtate rapid și ușor cu o perie de mână. Dar ce se întâmplă dacă verși ceva în timp ce ești la un grătar? Petele de grăsime pot fi îndepărtate cel mai eficient în mașina de spălat. Cele mai multe huse au un fermoar pe lateral și, astfel, pot fi îndepărtate. În cazul în care husa nu este detașabilă, se pot folosi perii, bureți sau cârpe. Aplică puțin săpun sau detergent în apă călduță și freacă bine pata, dar nu prea tare, folosind mișcări circulare. În cazul petelor deosebit de persistente, va fi de ajutor un detergent pentru îndepărtarea petelor. De asemenea, poți curăța tapițeria într-un mod mai igienic, folosind un aspirator cu spălare. Cel mai bine este să scoți pernele și să le depozitezi undeva după fiecare utilizare, decât să le lași să se uzeze.

    Îndepărtarea murdăriei grosiere, a petelor și a îngălbenirilor

    Înainte de a începe procesul de curățare, toată mobila de grădină trebuie îndepărtată de pe terasă. Acest lucru previne ca orice reziduu de murdărie să murdărească mobila imediat după ce a fost curățată. Acest lucru se aplică cu siguranță atunci când folosești un aparat de spălat cu presiune.

    Înainte de a curăța mobilierul de grădină cu apă, îndepărtează mai întâi tot praful și murdăria nefixată cu o perie de mână. Dacă alegi apoi să cureți mobilierul de grădină fără un aparat de spălat cu presiune, poți curăța masa de grădină, scaunele și băncile în același timp, pulverizându-le cu furtunul de grădină. Accesoriile speciale, precum duzele de pulverizare obișnuite, pot amplifica și concentra jetul de apă. Aceste metode fac o treabă destul de bună în ceea ce privește îndepărtarea polenului, a petelor, a excrementelor de păsări și a resturilor de insecte.

    Acum, ia un burete sau o perie de spălat și freacă bine suprafețele cu săpun lichid dizolvat în apă călduță sau cu agenți de curățare speciali. Apoi clătește murdăria desprinsă, lustruiește suprafețele uscate cu o lavetă sau lasă-le să se usuce la soare. Când vine vorba de mobilierul din lemn, este posibil să observi o decolorare cenușiu-gălbuie. În acest caz, aplică un agent special pentru eliminarea îngălbenirii pe zonele afectate și lasă-l câteva ore. Apoi clătește cu apă curată.

    Bancă de grădină curățată cu pistol de presiune

    Curățarea mobilierului de grădină cu un aparat de spălat cu presiune

    Dacă vrei să economisești timp și efort atunci când cureți mobilierul de grădină, poți curăța și îngriji masa de grădină, scaunele și băncile cu un aparat de spălat cu presiune. Pentru murdăria foarte persistentă, există multe accesorii potrivite pe care le poți atașa la aparat, cum ar fi o perie de spălare. Contrar credinței că astfel se risipește apa, de fapt este chiar contrariul. Cu un aparat de spălat cu presiune, poți viza zonele afectate de pete deosebit de persistente după ce ai terminat cu curățarea rapidă a suprafețelor – iar acest lucru îți permite să cureți mobilierul de grădină fără a risipi apa.

    Dar ai grijă! Nu orice material poate rezista la curățarea cu presiune ridicată și agenți de curățare. Lemnul este un material natural și reacționează la umezeală sau la agenții de curățare, în funcție de tip și de modul în care a fost fabricat. Mobilierul de grădină fabricat din lemn de esență tare, cum ar fi robinia, stejarul, tecul sau bambusul, poate fi curățat cu ușurință cu un aparat de spălat cu presiune. În schimb, trebuie să fii atent(ă) la mobilierul din lemn de molid sau fag, deoarece suprafața acestuia poate fi rapid deteriorată de presiunea prea mare a apei.

    Un scaun de grădină din lemn curățat cu presiune

    Cum să cureți mobilierul de grădină cu un aparat de spălat cu presiune și un detergent adecvat:

    1. În primul rând, îndepărtează orice murdărie grosieră de pe mobilierul de grădină. Pentru a face acest lucru, poți folosi setările „SOFT” sau „HARD” ale dispozitivului pentru a mări sau a micșora presiunea. Aici poți folosi și un accesoriu de pulverizare și furtunul de grădină.
    2. Introdu furtunul de aspirație al aparatului de spălat cu presiune în sticlă sau toarnă detergentul în rezervor și setează lancea de pulverizare pe modul „MIX”. Acest lucru permite amestecarea detergentului în jetul de apă în timpul funcționării.
    3. Pulverizează agentul de curățare pe mobila de grădină la presiune joasă, lasă-l să acționeze timp de aproximativ 30 de secunde și apoi clătește bine murdăria dezlipită folosind setarea de înaltă presiune. Acest lucru poate dura ceva timp, mai ales dacă murdăria este persistentă. După aceea, mobilierul de grădină trebuie lăsat să se usuce bine.

    Detaliile îngrijirii mobilierului de grădină: Ce detergent să alegi?

    Mobila de grădină murdară poate fi curățată și petele gri pot fi îndepărtate mai ușor cu ajutorul unor produse speciale de îngrijire și de curățare. Produsul pe care îl folosești depinde de materialul care trebuie tratat. Poți alege fie un detergent universal, fie un concentrat special. Un ulei special de conservare a lemnului poate fi aplicat după curățare pentru a sigila mobilierul de grădină din lemn. Acest lucru asigură etanșarea suprafeței și, în același timp, protejează materialul de pătrunderea umezelii. Produsele de îngrijire, cum ar fi detergentul 3-în-1 pentru curățarea lemnului, se amestecă în mod convenabil direct în jetul de apă al aparatului de spălat cu presiune. Acest lucru îți permite să cureți, să întreții și să protejezi mobilierul de grădină de razele UV.

    Tutorial: curățarea mobilierului de grădină

    Produse potrivite pentru mobilierul de grădină

    Kärcher: Produse potrivite pentru mobilierul de grădină

    Aparat de spălat cu presiune

    Kärcher: Perie de putere

    Perie de spălare

    Kärcher: Perie rotativă de spălare

    Perie rotativă de spălare

    Kärcher: Aparat de spălat cu presiune medie

    Aparat de spălat cu acumulator

    Kärcher: Detergent plastic 3-în-1

    Detergent pentru plastic 3-in-1

    Kärcher: Detergent pentru lemn 3-in-1

    Detergent pentru lemn 3-in-1

    Kärcher: Duze și pistoale de pulverizare

    Duze și pistoale de pulverizare

    Kärcher: Aparat portabil de spălat cu presiune joasă OC 3

    Aparat portabil de spălat cu presiune joasă

    Te-ar mai putea interesa:

    Kärcher: Pregătirea grădinii pentru iarnă

    Pregătirea grădinii pentru iarnă

    Kärcher: Curățarea teraseor din lemn

    Curățarea teraseor din lemn

    Kärcher: Economisirea apei

    Economisirea apei cu aparatele de spălat cu presiune