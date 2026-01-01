Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Pregătirea grădinii pentru iarnă – ce trebuie făcut

    Toamna, proprietarii de grădină ar trebui să înceapă pregătirea grădinilor pentru iarnă. Așadar, răspunsul la întrebarea când ar trebui să îți pregătești grădina pentru iarnă este ușor de dat – în mod ideal, în perioada cuprinsă între mijlocul lunii octombrie și până la începutul lunii noiembrie. Apoi, trebuie luate câteva măsuri pentru peluze, straturi, tufișuri, copaci și garduri vii. De asemenea, este important să depozitezi corect uneltele de grădină în timpul sezonului rece. Kärcher îți arată cum să faci acest lucru.

    Sfaturi Kärcher: cum îți pregătești grădina pentru iarnă

    Pregătirea gazonului pentru iarnă

    Dacă te preocupă ca gazonul să fie bine și sănătos în timpul iernii, te poți bucura de iarbă verde și luxuriantă primăvara. Tunderea gazonului este importantă în acest sens, și anume la o înălțime de 5 până la 6 centimetri. De asemenea, ar trebui să colectezi frunzele căzute, ramurile mici, mușchii și iarba tunsă. Astfel, se previne dezintegrarea și mucegăirea acestora. În același timp, îi permiți gazonului să obțină mai multă lumină și să se dezvolte mai bine. O greblă este cea mai bună alegere pentru a face acest lucru. În cele din urmă, gazonul ar trebui să fie fertilizat pentru ultima dată în anul respectiv – acest lucru îi oferă nutrienți importanți pe timpul iernii.

    Sfat Kärcher: cum pregătești gazonul pentru iarnă

    Monitorizarea plantelor la ghiveci și aducerea lor în casă

    Atunci când îți pregătești grădina pentru iarnă, ar trebui să duci majoritatea plantelor în ghiveci în casă, unde vor rămâne pe timp de iarnă. Unele plante, cum ar fi lavanda, trandafirul Crăciunului, fucsia stacojie și viola cornută, sunt rezistente și pot rămâne în grădină în timpul iernii. Dar nu oriunde, ci mai degrabă într-un loc în care sunt protejate de intemperii. Plantele în ghiveci care rămân în casă peste iarnă trebuie mai întâi verificate pentru boli și dăunători. Dacă sunt bolnave sau infestate, există riscul ca boala sau paraziții să se răspândească la alte plante, mai ales dacă acestea stau aproape unele de altele.

    Tăierea tufișurilor, a gardurilor vii și a copacilor

    Următorul pas în pregătirea grădinii pentru iarnă implică utilizarea foarfecelor de tuns gardul viu, a cleștilor și a fierăstraielor pentru crengi. În această etapă, este important să sprijini lăstarii lungi și să tai ramurile bolnave sau uscate ale copacilor. Este esențial să anticipezi primul îngheț, deoarece suprafețele rezultate în urma tăierii trebuie să se poată sigila din nou. Dacă îți tunzi gardul viu, asigură-te că îl tunzi în formă trapezoidală – adică din ce în ce mai îngust de la bază spre vârf. Aceasta permite lăstarilor de la nivelul solului să primească suficientă lumină; în plus – și acesta este un aspect decisiv iarna – gardul viu își păstrează forma, chiar și în cazul unor ninsori abundente.

    Tăierea copacilor
    Tăierea gardului viu înainte de iarnă

    Întreținerea straturilor

    De asemenea, este important să pregătești straturile de flori și de legume. Plantele de grădină ofilite și moarte trebuie tăiate înainte de venirea iernii cu o foarfecă de grădinărit. Pentru a îmbogăți solul vegetal cu substanțe nutritive, poți adăuga materiale tăiate și frunze. Foarte practic: mulciul și frunzele protejează plantele împotriva înghețului.

    Alte domenii de aplicare pentru resturile din grădină

    Înainte de venirea iernii, poți forma una sau mai multe grămezi din resturile din grădină, cum ar fi frunze, mărăcini și crengi, care pot acționa apoi ca un refugiu pentru diferite animale, cum ar fi arici, șoareci și diverse insecte. Există, de asemenea, posibilitatea de a crea o grămadă de compost cu iarba tăiată de pe gazon și frunze. Microorganismele și viermii transformă apoi, în timp, resturile respective în humus, care este bogat în nutrienți. Cu toate acestea, trebuie să fii conștient că un compost bun depinde de amestec. Nu toate tipurile de copaci sunt potrivite, iar multe frunze au un conținut nutrițional foarte scăzut. Movila de compost ar trebui să fie amplasată pe jumătate la umbră și să fie pe pământ deschis – adică neimpermeabilizat. Dacă ții cont de aceste informații atunci când îți pregătești grădina pentru iarnă, te poți bucura de humus proaspăt la începutul primăverii.

    Sfat Kärcher: domenii de utilizare pentru resturile din grădină

    Depozitarea corectă a uneltelor de grădină

    Depozitarea corectă a uneltelor de grădină, cum ar fi greblele, coasele, furtunurile și foarfecile, precum și a uneltelor electrice de grădină este importantă pentru a te asigura că acestea își păstrează funcționalitatea. Dacă urmezi sfaturile de mai jos, vei avea unelte funcționale în primăvară.

    Depozitarea aparatelor de spălat cu presiune Kärcher astfel încât să reziste la îngheț

    Cum te pregătești corect

    Foarte important atunci când depozitezi unelte de grădină mici este ca acestea să fie curățate înainte de depozitare. Prin urmare, murdăria de pe lopeți, greble și hârlețuri trebuie îndepărtată cu lână metalică, o perie de sârmă, o duză sau un aparat de spălat cu presiune. Murdăria grosieră se îndepărtează mai întâi de pe dispozitivele motorizate sau alimentate cu baterii cu o perie și apoi este curățată cu o lavetă umedă. Aparatele de spălat cu presiune și alte dispozitive cu apă trebuie golite de apă înainte de depozitare. Este important să reții că în aceste dispozitive rămâne întotdeauna puțină apă, motiv pentru care dispozitivele care conțin apă trebuie depozitate astfel încât să fie protejate împotriva înghețului. Furtunurile ar trebui, de asemenea, să fie golite complet, uscate și apoi rulate, fără a le ștrangula.

    Pregătirea pentru iarnă a robinetului de apă din exterior

    Pregătirea pentru iarnă a robineților de apă din exterior

    Și fiindcă tot suntem la capitolul apă, robinetul de apă din exterior ar trebui să fie, de asemenea, pregătit pentru iarnă. Pentru a preveni înghețarea apei rămase în conducte și, în consecință, pentru a preveni scurgerile din conducte, conducta de apă care duce la robinetul exterior trebuie să fie închisă și robinetul deschis. De asemenea, rezervoarele de apă și stropitoarele trebuie golite complet. Primele sunt lăsate afară cu robinetele deschise, iar cele din urmă trebuie depozitate, în mod ideal, în interior. Pompele de la bazine sunt oprite, iar admisiile și evacuările sunt golite. Apoi sunt depozitate într-un loc ferit de îngheț pe timpul iernii.

    Îndepărtarea ruginii de pe uneltele de grădină

    Îndepărtarea ruginii

    Nu este un secret faptul că dispozitivele solicitate frecvent rămân funcționale mai mult timp dacă sunt curățate în mod regulat. Acest lucru este cu atât mai adevărat înainte ca iarna să se așeze peste grădina ta. Pentru a proteja dispozitivele împotriva ruginii, urmează indicațiile de mai jos:

    1. Mai întâi curăță-le de murdărie cu apă și o perie.
    2. Apoi usucă-le bine.
    3. Dacă s-a format deja rugină, îndepărteaz-o cu lână metalică sau perii de sârmă/de șters.
    4. În cele din urmă, aplică ulei de protecție. Uleiul se aplică pe suprafețele rugoase și protejează împotriva ruginii inițiale sau recurente.
    Depozitarea uneltelor de grădină

    Unde se depozitează uneltele?

    În mod ideal, uneltele ar trebui depozitate într-un șopron din grădină sau într-o magazie de unelte. Dar garajul sau subsolul sunt, de asemenea, o opțiune, mai ales dacă ai soluții speciale de montare și sisteme de rafturi de la un comerciant specializat pentru păstrarea în siguranță a uneltelor profesionale. Uneltele de grădină nu trebuie lăsate niciodată afară în timpul iernii. Cauciucul poate deveni poros la o temperatură scăzută și materialele se pot deforma, ca să nu mai vorbim de componentele electronice delicate din dispozitive, cum ar fi mașinile de tuns iarba cu acumulator, trimmerele pentru gard viu cu acumulator și, nu în ultimul rând, roboții de tuns iarba cu acumulator. Dacă ai avut grijă să pui la punct cele de mai sus pentru iarnă, mai sunt câteva aspecte de luat în considerare.

    Instrucțiuni: depozitarea aparatelor de spălat cu presiune, astfel încât să reziste la îngheț

    Un aparat de spălat cu presiune ar trebui să fie întotdeauna protejat de îngheț în timpul iernii. Dar depozitarea în spații încălzite nu este întotdeauna o opțiune. În caz de temperaturi foarte scăzute, temperaturile din magazie sau din garaj pot scădea la rândul lor sub punctul de îngheț. Atunci există riscul ca micile cantități de apă rămase în aparat să înghețe. Deoarece apa își mărește volumul atunci când îngheață, garniturile și, în cel mai rău caz, sistemele de pompare pot fi deteriorate. Pentru a preveni deteriorarea prin îngheț, este recomandat să evacuezi apa reziduală din aparat, accesorii și furtunuri. Recomandarea noastră: demontează accesoriul și pornește aparatul de spălat cu presiune fără a fi conectat la sursa de alimentare cu apă timp de aproximativ o jumătate de minut, până când se usucă complet. Dacă aparatul este echipat cu un rezervor de detergent, acesta trebuie, de asemenea, golit și clătit înainte de depozitare. Pentru a elimina cantitățile reziduale de substanțe chimice de curățare din sistem, rezervorul poate fi umplut cu aproximativ 0,2 litri de apă. Apoi pornește aparatul pentru scurt timp în modul de curățare. Apa este transportată din rezervor. O dată pe an, ar trebui să verifici și să cureți filtrul de apă din aparat. Poți efectua aceste sarcini simultan.

    Punerea la adăpost pentru iarnă a mașinilor de tuns iarba Kärcher

    Cum și când trebuie puse la adăpost pentru iarnă mașinile de tuns iarba cu acumulator și roboții de tuns iarba?

    Mașinile de tuns iarba cu acumulator și roboții de tuns iarba nu ar trebui lăsați niciodată afară în grădină pe timpul iernii. În caz contrar, componentele electronice ar putea fi deteriorate. Același lucru este valabil și pentru depozitarea bateriilor în timpul iernii și pentru stația de încărcare. Cel mai târziu la sfârșitul lunii octombrie este momentul să depozitezi aparatele într-un loc uscat, în mod ideal după ce gazonul a fost cosit pentru ultima dată în anul respectiv. Pentru a pune mașina de tuns iarba cu acumulator sau robotul de tuns iarba la adăpost pe timp de iarnă, bateria ar trebui încărcată la aproximativ 75 %. Context: descărcarea completă a bateriilor litiu-ion le reduce durata de viață. În mod ideal, bateriile sunt depozitate la temperaturi cuprinse între 10 și 20 °C. Așadar, ar trebui să le depozitezi, în mod ideal, în casă pe timpul iernii, în timp ce robotul sau mașina de tuns iarba cu acumulator poate fi depozitat(ă) într-o magazie, la subsol sau în garaj, fără probleme. Dacă bateria este instalată permanent pe robotul de tuns iarba, aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat pe timpul iernii.

    Indicațiile pentru depozitarea dispozitivelor mici pentru grădină sunt valabile și pentru roboții de tuns iarba. Aceștia trebuie curățați, nu cu furtunul sau cu un aparat de spălat cu presiune, ci, în mod ideal, cu o lavetă umedă. În caz contrar, componentele electronice din dispozitiv ar putea avea de suferit. Pentru a demonta stația de încărcare, trebuie îndepărtate mai întâi toate cablurile, iar capetele cablurilor trebuie protejate împotriva umezelii și înghețului cu o folie. Dacă contactele stației de încărcare sunt murdare, acestea ar trebui curățate cu hârtie abrazivă cu granulație fină.

    Punerea la adăpost a mobilierului de grădină pentru iarnă

    Indiferent dacă mesele și scaunele de grădină sunt fabricate din materiale rezistente la temperaturi scăzute, cum ar fi polirattanul, aluminiul sau lemnul, acestea ar trebui depozitate în timpul sezonului rece dacă îți pregătești grădina pentru iarnă, la fel ca fețele de masă și pernele scaunelor. Spațiile uscate și reci, cum ar fi subsolurile, garajele sau magaziile de grădină, sunt locul perfect pentru depozitare. Doar mobilierul din oțel poate rămâne în grădină pe timpul iernii. Dacă nu ai suficient spațiu pentru a depozita mobilierul în interior, poți utiliza huse de protecție speciale. Urmează pașii de mai jos:

    • Curăță mobilierul de grădină și lasă-l să se usuce.
    • Fixează bine husele de protecție, ținând cont de acțiunea vântului.
    • Pentru a preveni formarea mucegaiului, asigură-te că aerul poate ajunge la mobilier.
    Adăpostirea mobilierului de grădină în timpul iernii

    Produse pentru grădină

    Trimmer pentru gard viu
    Trimmer pentru gard viu

    Trimmer cu prelungitor
    Trimmer cu prelungitor

    Foarfercă pentru iarbă și arbuști
    Foarfercă pentru iarbă și arbuști

    Trimmer pentru gazon
    Trimmer pentru gazon

    Suflantă de frunze
    Suflantă și aspirator de frunze

    Drujbă cu acumulator
    Drujbă electrică

    Mașină de tuns gazonul
    Mașină de tuns gazonul

    Robot de tuns gazonul
    Robot de tuns gazonul

    Kärcher: Mașină de măturat manuală
    Mașină de măturat

    Kärcher: Aparat de spălat cu presiune
    Aparat de spălat cu presiune

    Ferăstrău cu pânză pentru crengi
    Ferăstrău cu pânză pentru crengi

    Te-ar mai putea interesa:

    Tunderea gazonului

    Tunderea gazonului

    Tăierea unui copac

    Tăierea unui copac

    Îndepărtarea frunzelor

    Îndepărtarea frunzelor