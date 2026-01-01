Mașinile de tuns iarba cu acumulator și roboții de tuns iarba nu ar trebui lăsați niciodată afară în grădină pe timpul iernii. În caz contrar, componentele electronice ar putea fi deteriorate. Același lucru este valabil și pentru depozitarea bateriilor în timpul iernii și pentru stația de încărcare. Cel mai târziu la sfârșitul lunii octombrie este momentul să depozitezi aparatele într-un loc uscat, în mod ideal după ce gazonul a fost cosit pentru ultima dată în anul respectiv. Pentru a pune mașina de tuns iarba cu acumulator sau robotul de tuns iarba la adăpost pe timp de iarnă, bateria ar trebui încărcată la aproximativ 75 %. Context: descărcarea completă a bateriilor litiu-ion le reduce durata de viață. În mod ideal, bateriile sunt depozitate la temperaturi cuprinse între 10 și 20 °C. Așadar, ar trebui să le depozitezi, în mod ideal, în casă pe timpul iernii, în timp ce robotul sau mașina de tuns iarba cu acumulator poate fi depozitat(ă) într-o magazie, la subsol sau în garaj, fără probleme. Dacă bateria este instalată permanent pe robotul de tuns iarba, aparatul trebuie depozitat într-un loc uscat pe timpul iernii.

Indicațiile pentru depozitarea dispozitivelor mici pentru grădină sunt valabile și pentru roboții de tuns iarba. Aceștia trebuie curățați, nu cu furtunul sau cu un aparat de spălat cu presiune, ci, în mod ideal, cu o lavetă umedă. În caz contrar, componentele electronice din dispozitiv ar putea avea de suferit. Pentru a demonta stația de încărcare, trebuie îndepărtate mai întâi toate cablurile, iar capetele cablurilor trebuie protejate împotriva umezelii și înghețului cu o folie. Dacă contactele stației de încărcare sunt murdare, acestea ar trebui curățate cu hârtie abrazivă cu granulație fină.