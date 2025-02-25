    Foarfecă pentru iarbă și arbuști

    Foarfecele Kärcher cu acumulator 2 în 1 pentru iarbă și arbuști asigură tăieri precise, margini curate și un aspect îngrijit în grădină.

    Tăierea ierbii cu foarfeca pentru iarbă și arbuști cu acumulatori

    Aplicații

    Comutare fără efort și fără unelte între lamele pentru iarbă și cele pentru arbuști. Acest lucru permite efectuarea multiplelor tipuri de lucrări de grădinărit fără a fi nevoie de mai multe dispozitive.

    Tunderea ierbii cu foarfeca electrică

    Foarfecă pentru iarbă

    Foarfeca pentru iarbă este utilizată pentru tunderea marginilor de gazon din jurul casei, a straturilor de flori, a grădinilor de legume - exact acolo unde mașina de tuns iarba nu poate ajunge.

    Foarfeca electrică GSH pentru arbuști și gard viu

    Foarfecă pentru arbuști

    Foarfeca pentru arbuști face ca scurtarea și modelarea arbuștilor și a tufișurilor să fie floare la ureche.

    Lame șlefuite cu diamant

    Lamele cu două fețe sunt deosebit de ascuțite și permit o tăiere precisă pe iarbă și arbuști. Lamele tăiate cu laser și șlefuite cu diamant (pentru GSH 2 Plus și GSH 4-4 Plus) sunt deosebit de durabile și necesită mai puțină întreținere

    Lamă GSH șlefuită cu diamant
    Mânerul telescopic al foarfecei GSH

    Mâner telescopic

    Soluția ergonomică pentru tăierea marginilor de gazon: cu acest mâner, puteți regla în mod flexibil înălțimea de lucru, astfel încât să nu trebuiască să vă aplecați atunci când tăiați marginile gazonului. Extensia a fost dezvoltată special pentru foarfeca de tuns iarba cu acumulator GSH 2 Plus și GSH 4-4 Plus. Mânerul poate fi reglat la o înălțime de lucru între 74 și 116 centimetri.

    Lama foarfecei GSH cu protecția ghidajului

    Protecția ghidajului și buclă de agățare

    Pentru economisirea spațiului de depozitare.

    Mâner ergonomic

    Design ergonomic al mânerului

    Pentru o prindere confortabilă chiar și în timpul sarcinilor mai lungi.

    Display GSH

    Afișare permanentă a stării bateriei

    Datorită afișajului LED integrat (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

    Avantaje

    Ajutorul compact 2 în 1: foarfeca pentru iarbă alimentată cu acumulator este utilizată pentru tunderea marginilor de gazon din jurul casei, a straturilor de flori, a grădinilor de legume, iar foarfeca pentru arbuști scurtează și modelează arbuștii cu ușurință.

    Protecție pentru vârful lamei a foarfecii pentru iarbă cu acumulator

    Protecție pentru vârful lamei

    Protejează lama și previne deteriorarea clădirilor și pardoselilor.

    Tăiere perfectă cu lamele șlefuite cu diamant ale foarfecii electrice

    Lame șlefuite cu diamant cu tăiere dublă

    Pentru tăieri precise și curate.

    Înlocuirea lamei fără scule

    Sistemul simplu de șuruburi face posibilă trecerea între lama pentru arbuști sau lama pentru iarbă fără nicio problemă.

    Apasarea blocajului de siguranță al foarfecii electrice

    Blocaj de siguranță

    Previne pornirea neintenționată a foarfecii.

    Tăierea ierbii cu foarfeca electrică ergonomică

    Mâner cauciucat

    Confort maxim datorită prinderii ergonomice.

    Introducerea bateriei în foarfeca pentru iarbă și arbuști

    Kärcher Battery Power 18 V

    Foarfeca pentru iarbă și arbuști poate fi alimentată de orice acumulator de 18 V Kärcher Battery Power.

    GSH 18-20 Battery

    Sistem de acumulatori interschimbabili: 18 V Battery Power
    Utilizarea cu tijă telescopică este posibilă: nu
    Lungime de tăiere lamă pentru arbuști: 20 cm
    Lățime de tăiere lamă pentru iarbă: 12 cm
    Timp max. de funcționare per încărcare acumulator: 100 min
    Randament max. tăiere arbuști per încărcare acumulator: 800 m
    Randament max. tăiere iarbă per încărcare acumulator: 1000 m
    Greutate cu accesorii și acumulator: 2,622 kg

    GSH 4-4 Plus Battery Set

    Sistem de acumulatori interschimbabili: 4 V Battery Power
    Utilizarea cu tijă telescopică este posibilă: da
    Lungime de tăiere lamă pentru arbuști: 11 cm
    Lățime de tăiere lamă pentru iarbă: 8 cm
    Timp max. de funcționare per încărcare acumulator: 60 min
    Randament max. tăiere arbuști per încărcare acumulator: 450 m
    Randament max. tăiere iarbă per încărcare acumulator: 600 m
    Greutate cu accesorii și acumulator: 1,514 kg

    GSH 2 Plus

    Sistem de acumulatori interschimbabili: acumulator fix
    Utilizarea cu tijă telescopică este posibilă: da
    Lungime de tăiere lamă pentru arbuști: 11 cm
    Lățime de tăiere lamă pentru iarbă: 8 cm
    Timp max. de funcționare per încărcare acumulator: 50 min
    Randament max. tăiere arbuști per încărcare acumulator: 400 m
    Randament max. tăiere iarbă per încărcare acumulator: 500 m
    Greutate cu accesorii și acumulator: 1,192 kg

    Accesorii pentru foarfecele pentru iarbă și arbuști:

