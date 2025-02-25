Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Aspiratoarele umed-uscate WD de la Kärcher elimină rapid orice tip de murdărie, umedă sau uscată. Robuste și eficiente energetic, sunt ideale pentru casă, garaj, atelier sau grădină.
Indiferent dacă este vorba de aspirare umedă sau uscată, aspiratoarele WD de la Kärcher sunt perfect pregătite să facă față oricărei provocări. Acestea au o putere de aspirare extraordinară și pot elimina rapid și eficient murdăria de pe orice tip de suprafață. Cu accesorii variate, aspiratorul umed-uscat WD devine partenerul tău de încredere, oferindu-ți soluții pentru orice problemă de curățare.
Caracterul multifuncțional este codat în ADN-ul aspiratoarelor WD de la Kärcher. Aceste aspiratoare umed-uscate multifuncționale asigură curățenia locurilor tale preferate, de la grădină la atelier, de la pivniță la garaj. Indiferent dacă e vorba de murdărie uscată, umedă, grosieră sau fină, aceste aparate puternice fac față chiar și unor cantități mari de apă.
Cu o performanță superioară de curățare și o putere de aspirare remarcabilă, aspiratoarele umed-uscate Kärcher depășesc cu ușurință provocările cu care se confruntă un aspirator obișnuit. Accesoriile perfect adaptate ajută la îndepărtarea rapidă a murdăriei, iar cu ajutorul accesoriului de aspirare pentru unelte, reduci expunerea la praf și murdărie în timpul unor activități precum șlefuire sau tăiere. Curățenia devine astfel o misiune ușoară și eficientă.
Confortul este cuvântul cheie când vine vorba de aspiratoarele umed-uscate Kärcher. Cu un design compact, care nu ocupă prea mult spațiu, aspiratoarele WD sunt concepute pentru a oferi nivelul maxim de confort. Furtunul și accesoriile pot fi depozitate direct pe aspirator, fiind mereu gata de utilizare. Design-urile inovative ale filtrelor sporesc eficiența și manevrabilitatea WD-urilor Kärcher, fără ca tu să fii nevoit să intri în contact cu apa murdară. Mai mult, durata îndelungată de utilizare face ca aceste aspiratoare umed-uscate să iasă în evidență față de alte modele convenționale.
Prin simpla apăsare a butonului de curățare de pe capul aparatului, filtrul murdar este curățat rapid și eficient.
Funcția de suflare permite curățarea ușoară a zonelor greu accesibile.
Murdăria rezultată în urma rindeluirii, tăierii sau șlefuirii este aspirată direct. Aspiratorul pornește și se oprește automat odată cu scula electrică conectată.
Mânerul ergonomic oferă protecție fiabilă împotriva descărcărilor electrostatice și poate fi detașat cu ușurință de furtunul de aspirare, permițând atașarea altor accesorii, precum perii.
Tehnologie patentată pentru scoaterea și golirea rapidă a filtrului, fără contact cu murdăria.
Depozitare mai compactă și cu economie de spațiu.
Pentru evacuarea comodă a lichidelor aspirate.
Duza poate fi adaptată rapid situației de curățare, umedă sau uscată, pentru colectarea optimă a murdăriei.
Filtrul nu trebuie schimbat între aplicațiile de aspirare umedă și uscată.
Funcția de suflare permite curățarea rapidă a zonelor greu accesibile.
Murdăria rezultată din rindeluire, tăiere sau șlefuire este aspirată direct. Aspiratorul pornește și se oprește automat odată cu scula electrică.
Mânerul ergonomic poate fi detașat ușor de furtunul de aspirare, permițând utilizarea altor accesorii, precum perii.
Depozitare compactă, cu economie de spațiu.
Duzele de podea, dezvoltate intern, pot fi ajustate rapid pentru murdărie umedă sau uscată și asigură colectarea eficientă a murdăriei.
Aspiratoarele umed-uscate robuste de la Kärcher nu se dau la o parte de la nimic. Elimină murdăria uscată la fel de eficient ca și cea umedă, iar cantitățile mari de apă nu reprezintă o problemă.
Curățarea riguroasă a mașinii devine o adevărată plăcere cu ajutorul aspiratoarelor umed-uscate Kärcher. Gama variată de accesorii îți permite să ajungi în fiecare colț al mașinii, asigurând o curățare detaliată și eficientă.
Aspiratoarele umed-uscate Kärcher pot face față și resturilor grosiere de moloz. Sistemul de filtrare inovator și puterea de aspirare ridicată simplifică procesul de curățare și permit lucrul cu un consum redus de energie. Chiar și molozul umed nu reprezintă o problemă.
Îndepărtare comodă a prafului în timpul lucrărilor de prelucrare a lemnului și în atelier. La modelele echipate cu priză integrată, sculele electrice pot fi conectate direct la aspiratorul umed-uscat, care aspiră automat rumegușul și praful imediat ce începi să tai sau să șlefuiești.
În cazul unui aspirator umed-uscat, numele spune totul. Sticlele sparte, bălțile mici sau murdăria umedă nu mai reprezintă o problemă, datorită puterii mari de absorbție, rezervorului robust și opțiunii de aspirare fără sac filtrant.
Bălțile mari de apă pot apărea din diverse cauze, dar cu un aspirator umed-uscat WD de la Kärcher le poți face față eficient. Rezervorul de dimensiuni mari îți permite să aspiri pentru perioade îndelungate și să elimini rapid și fără efort acumulările de apă.
Un aspirator umed-uscat este de real folos chiar și în grădină. Aspiră cu ușurință crenguțe, pietriș, frunze sau le îndepărtează folosind funcția de suflare.
Terasele, garajele, holurile și scările sunt din nou curate într-un timp scurt cu aspiratoarele umed-uscate.
Aspiratoarele umed-uscate WD pot fi utilizate la fel ca un aspirator obișnuit pentru curățarea în spațiile de locuit, oferind rezultate excelente datorită accesoriilor speciale, cum ar fi duza pentru covoare.
1. Categorie de produs
WD = aspirator umed-uscat cu carcasă galbenă
KWD = aspirator umed-uscat cu carcasă neagră
2. Gama de produse
WD 6 = pentru utilizatori avansați
WD 5 = pentru utilizatori exigenți
WD 4 = pentru utilizatori intermediari
WD 3 = pentru utilizatori ambițioși
WD 2 = pentru începători
3. Detalii de echipare
P = priză pentru scule electrice
S = recipient din oțel inoxidabil
B = cu bară de protecție, fără roți
W = cu roți, fără bară de protecție
4. Versiune
5. Capacitatea recipientului
30 = 30 l
25 = 25 l
20 = 20 l
19 = 19 l
17 = 17 l
15 = 15 l
12 = 12 l
6. Lungimea cablului
10 = 10 m
8 = 8 m
6 = 6 m
4 = 4 m
2 = 2 m
7. Lungimea furtunului
35 = 3,5 m
22 = 2,2 m
20 = 2,0 m
18 = 1,8 m
8. Materialul tubului de aspirare / tipul filtrului
T = tuburi din oțel inoxidabil
9. Aspiratoare specifice
Car = include accesorii dedicate pentru curățarea mașinii
Home = include accesorii dedicate pentru curățarea locuinței
Renovation = include accesorii dedicate pentru curățenia în timpul renovărilor
Workshop = include accesorii dedicate pentru utilizarea în atelier
Aspiratoarele umed-uscate Kärcher cu acumulator, puternice și versatile, asigură o curățare temeinică acolo unde modelele cu cablu nu ajung sau în zone greu accesibile – fie în mașină, sub carport, în casa de vacanță sau pe aleile din grădină. Oferă aceleași funcționalități ca un aparat cu cablu, dar cu libertate totală de mișcare. Fără cablu, fără limite: aspiratoarele umed-uscate cu acumulator Kärcher de 18 V și 36 V sunt gata pentru orice provocare.
Accesoriile au fost dezvoltate special pentru aspiratoarele umed-uscate Kärcher. Împreună cu aparatele, acestea oferă o eficiență de curățare remarcabilă și extind considerabil gama de aplicații.