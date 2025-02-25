Aspiratoare umed-uscate

1. Categorie de produs

WD = aspirator umed-uscat cu carcasă galbenă

KWD = aspirator umed-uscat cu carcasă neagră

2. Gama de produse

WD 6 = pentru utilizatori avansați

WD 5 = pentru utilizatori exigenți

WD 4 = pentru utilizatori intermediari

WD 3 = pentru utilizatori ambițioși

WD 2 = pentru începători

3. Detalii de echipare

P = priză pentru scule electrice

S = recipient din oțel inoxidabil

B = cu bară de protecție, fără roți

W = cu roți, fără bară de protecție

4. Versiune

5. Capacitatea recipientului

30 = 30 l

25 = 25 l

20 = 20 l

19 = 19 l

17 = 17 l

15 = 15 l

12 = 12 l