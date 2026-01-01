Accesorii originale Kärcher WD – mai multă versatilitate pentru aspiratoarele umed-uscate
Accesoriile potrivite scot în evidență adevăratul potențial al aspiratoarelor umed-uscate. Fie că este vorba despre curățarea zonelor înguste din interiorul mașinii, conectarea la scule electrice sau aspirarea prafului rezultat din găurire, murdăria nu are nicio șansă. Folosite împreună cu aparatele, accesoriile originale Kärcher WD asigură rezultate de curățare excelente și extind semnificativ domeniile de utilizare.