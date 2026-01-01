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    Accesorii pentru aspiratoare umed-uscate WD

    Kärcher oferă o gamă completă și practică de accesorii, atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru aplicații speciale. Sortimentul include duze de aspirare potrivite, furtunuri compatibile și sisteme speciale de filtrare. Pentru aspiratoarele umed-uscate sunt disponibile diferite capacități de acumulatori, precum și încărcătoare dedicate. Accesoriile împreună cu aspiratoarele umed-uscate Kärcher, cu cablu sau cu acumulator asigură configurația ideală, rezultate excelente și un nivel ridicat de confort în utilizare.

    Accesorii originale Kärcher WD – mai multă versatilitate pentru aspiratoarele umed-uscate

    Accesoriile potrivite scot în evidență adevăratul potențial al aspiratoarelor umed-uscate. Fie că este vorba despre curățarea zonelor înguste din interiorul mașinii, conectarea la scule electrice sau aspirarea prafului rezultat din găurire, murdăria nu are nicio șansă. Folosite împreună cu aparatele, accesoriile originale Kärcher WD asigură rezultate de curățare excelente și extind semnificativ domeniile de utilizare.

    Filtre cartuș si plat pliat pentru aspiratoarele WD de la Kärcher

    Filtre

    Dezvoltate special pentru aspiratoarele umed-uscate Kärcher, filtrele și sacii de filtrare rețin murdăria în mod eficient. Filtrele cartuș și cele plate pliate permit trecerea rapidă de la aspirarea uscată la cea umedă, fără schimbarea filtrului. Sacii de filtrare din material fleece sunt extrem de rezistenți la rupere și potriviți pentru utilizare intensă, inclusiv la aspirarea murdăriei grosiere și umede. Pentru modelele WD 4–6 și KWD 4–6 sunt disponibile filtre plate pliate și saci de filtrare speciali pentru renovări, ideali pentru aspirarea prafului fin rezultat în timpul lucrărilor de renovare sau la utilizarea sculelor electrice. Materialele de calitate asigură putere de aspirare constantă și filtrare optimă a prafului.

    Selectorul de filtre

    Ce filtru și ce sac de filtrare sunt potrivite pentru fiecare aspirator umed-uscat?

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    Kituri de accesorii pentru aspiratoarele umed-uscate

    Seturi de accesorii

    Seturile de accesorii Kärcher sunt practice și versatile, rezolvând rapid o gamă largă de sarcini de curățare. De exemplu, interiorul mașinii poate fi curățat complet cu setul dedicat auto. Setul pentru uz casnic include o duză de podea comutabilă pentru covoare și pardoseli dure, precum și o duză pentru tapițerie cu funcție de preluare a firelor, ideală pentru activitățile zilnice din locuință. Cu ajutorul adaptorului pentru suflare și a funcției de suflare a aspiratorului umed-uscat, produsele gonflabile precum piscinele, saltelele sau bărcile gonflabile pot fi umflate rapid. Funcția de aspirare permite, la fel de ușor, dezumflarea acestora.

    Modele de duze ale aspiratoarelor umed-uscate

    Duze

    Duzele special dezvoltate asigură rezultate excelente de curățare. Duza de podea comutabilă permite colectarea eficientă a murdăriei uscate sau umede, fine sau grosiere. Duza flexibilă pentru spații înguste este ideală pentru zonele greu accesibile din locuință, subsol, atelier sau mașină. Duza auto facilitează curățarea rapidă a suprafețelor textile, iar pentru părul de animale, duza pentru tapițerie oferă o soluție eficientă și sigură.

    Colector de praf la găurire

    Aplicații speciale

    Aplicațiile speciale necesită soluții dedicate. De exemplu, colectorul de praf pentru găurire Kärcher permite găurirea curată și sigură a pereților și tavanelor, aspirând praful direct din zona de lucru. Furtunurile și tuburile de aspirare prelungitoare măresc raza de acțiune și oferă mai multă libertate de mișcare.

    Aspirator umed-uscat cu acumulator

    Accesorii pentru aspiratoare umed-uscate cu acumulator

    Libertate fără limite: cu acumulatorii interschimbabili și încărcătoarele rapide din platforma Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V, aspiratoarele umed-uscate cu acumulator sunt gata de utilizare oricând, chiar și în lipsa unei prize.

    Pentru și mai multă flexibilitate, aceiași acumulatori pot fi folosiți și cu alte echipamente din platforma Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V.

    Aici găsești toate accesoriile pentru aspiratoare umed-uscate

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