Libertate fără limite: cu acumulatorii interschimbabili și încărcătoarele rapide din platforma Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V, aspiratoarele umed-uscate cu acumulator sunt gata de utilizare oricând, chiar și în lipsa unei prize.

Pentru și mai multă flexibilitate, aceiași acumulatori pot fi folosiți și cu alte echipamente din platforma Kärcher Battery Power de 18 V sau 36 V.