Aparatele de spălat cu presiune Kärcher readuc curățenia impecabilă a mașinii, a aleii sau a mobilierului de grădină. Soluția ideală pentru orice sarcină!
Când vine vorba de curățare și întreținere, te poți baza întotdeauna pe aparatele de spălat cu presiune Kärcher. Dar asta nu este tot ce îți pot oferi. Îți dorești un design extrem de compact? Sau un model ușor, confortabil, portabil și fără cablu? Fiecare gamă de produse are propriile sale puncte forte, perfect adaptate cerințelor tale individuale.
Aceste aparate de spălat cu presiune pot face față oricărei sarcini. Cu integrarea aplicației Home & Garden prin Bluetooth și detalii inteligente ale echipamentului, cum ar fi pistolul de presiune Smart Control și lancea de pulverizare multi-jet 3 în 1.
Curățarea delicată și eficientă nu a fost niciodată mai ușoară – cu puterea ridicată a aparatului de spălat cu presiune Kärcher, sprijinul oferit de aplicația Home & Garden și accesoriile puternice, cum ar fi pistolul de presiune Power Control cu afișaj sau lancea de pulverizare Vario Power.
Tot ce ai nevoie pentru o curățare eficientă: aparatele de spălat cu presiune din gama Standard oferă operare simplă, putere suficientă pentru o varietate de sarcini de curățare și opțiuni inteligente de depozitare pentru accesoriile incluse.
Aparatele de spălat cu presiune din gama Classic sunt ideale pentru utilizatorii care preferă echipamentele portabile și compacte. Cerințe minime de spațiu, ușor de depozitat și de utilizat rapid. Cu un sistem de depozitare inteligentă și integrată a furtunului.
Aparatele de spălat cu presiune cu acumulator sunt ideale pentru locațiile fără priză. Fără fir, convenabile, mobile și flexibile. Și putere suficient de mare atunci când ai nevoie de ea.
Aceasta este gama premium! Aparatele de spălat cu presiune Kärcher Smart Control sunt primele care permit controlul prin aplicație. Indiferent ce trebuie să cureți, aplicația inteligentă îți arată setarea corectă și o trimite direct de pe smartphone către aparatul de spălat cu presiune Kärcher. Astfel, ai întotdeauna presiunea potrivită și accesoriile corecte pentru rezultate de curățare impecabile.
Kärcher înseamnă curățare cu înaltă presiune. Suntem extrem de mândri de aparatele noastre de spălat cu presiune Smart Control. De la conectarea și controlul prin aplicația inteligentă, până la pistolul cu declanșator și lancea de pulverizare 3 în 1, fiecare dispozitiv beneficiază de ani de experiență investiți în dezvoltarea acestor aparate de spălat cu presiune, pentru a-ți oferi o curățare eficientă și comodă.
Gama Smart Control include aparatele de spălat cu presiune modelele K 5 și K 7.
Pistol Smart Control cu reglare pe mai multe niveluri a presiunii și a detergentului, ce include conexiune Bluetooth cu smartphone-ul.
Comuți ușor între trei tipuri de jet, fără a fi nevoie să schimbi lancea de pulverizare, folosind duza multifuncțională 3-în-1.
Datorită ghidării inteligente a furtunului prin aparat.
Protecție împotriva răsturnării. Ușor de ridicat și de încărcat.
Ușor de transportat și ocupă puțin spațiu la depozitare.
Pentru utilizarea facilă a detergenților Kärcher.
Păstrezi totul curat – rulezi rapid furtunul de înaltă presiune folosind tamburul de furtun.
Furtun extra-flexibil PremiumFlex
Aplicația oferă sfaturi și trucuri practice pentru multe situații de curățare și obiecte de curățat, cum ar fi nivelul optim de presiune pentru obiectul care urmează să fie curățat și trimite setarea corectă către dispozitiv.
Aparatele de spălat cu presiune Smart Control dispun de un mod Boost pentru putere suplimentară. În acest mod, presiunea este crescută pentru 30 de secunde, astfel încât nici murdăria persistentă nu mai reprezintă o problemă. Modul Boost poate fi activat direct prin pistolul de presiune sau prin aplicație.
Cu detalii inteligente ale echipamentului, cum ar fi pistolul de presiune Smart Control, lancea de pulverizare cu jet multiplu 3 în 1 și sistemul pentru detergent Plug 'n' Clean, acceptă orice nouă provocare de curățare.
Când cureți, ai nevoie de tehnologia potrivită. Iar aparatele de spălat cu presiune Power Control îți oferă o mulțime de tehnologii avansate. Putere maximă, sfaturi inteligente și accesorii eficiente. De exemplu, pistolul de presiune Power Control, care îți arată presiunea setată direct pe afișaj și îți permite să treci cu ușurință de la modul presiune la modul detergent, prin rotirea lancei de pulverizare. Sau aplicația Home & Garden, care îți arată tehnologia care va face aparatul tău de spălat cu presiune și mai eficient.
Aparatele de spălat cu presiune Power Control oferă un pachet impresionant de caracteristici. Un mâner telescopic extensibil face ca transportul și depozitarea aparatelor să fie ușoare și convenabile. În funcție de model, aparatele de spălat cu presiune au soluții diferite pentru adăugarea detergentului, inclusiv un rezervor sau un sistem Plug 'n' Clean. Începând cu gama K 3, presiunea setată poate fi citită pe pistolul declanșator. Acest lucru face curățarea delicată, eficientă și mai ușoară ca niciodată. Gama Power Control include aparatele de spălat cu presiune din gamele K 2, K 3, K 4 și K 5.
Facilitează transportul și poate fi împins cu ușurință înapoi după utilizare.
Sistem integrat, care economisește timp, pentru conectarea și deconectarea rapidă a furtunului de înaltă presiune la aparat și la pistol.
Pentru depozitarea sigură a accesoriilor (în partea din spate a aparatului).
Simplu și ingenios: după finalizarea lucrului, furtunul de înaltă presiune este rulat direct pe tamburul de furtun integrat în aparat.
Rezervorul de detergent integrat permite utilizarea facilă a detergentului.
Decupajul din partea inferioară servește drept al doilea mâner de transport.
Foarte ușor de manevrat și transportat, datorită roților.
Aparatele de spălat cu presiune din gama Standard sunt la fel de eficiente și simplu de utilizat ca modelele premium. Gama include aparate de spălat cu presiune care răspund tuturor nevoilor, de la modele ușoare și compacte, potrivite pentru cei care nu sunt familiarizați cu curățarea cu înaltă presiune, până la variante de mare putere, cu motoare răcite cu apă, perfecte pentru sarcini de curățare mai exigente. Astfel, oricine poate obține rezultate excelente.
Tot ce ai nevoie pentru o curățare eficientă: operare simplă, putere suficientă pentru o varietate de sarcini de curățare și opțiuni inteligente de depozitare pentru accesoriile incluse.
Pentru manevrare ușoară și depozitare practică a furtunului.
Cablul poate fi depozitat în partea din spate a aparatului.
Pistolul declanșator este ușor accesibil și fixat pe aparat pentru a economisi spațiu.
Rezervorul de detergent integrat permite utilizarea facilă a detergentului.
Foarte ușor de manevrat și transportat datorită roților.
Pentru conectarea și deconectarea rapidă și ușoară a furtunului de înaltă presiune.
Furtunul, lancea de pulverizare, pistolul cu declanșator și cablul pot fi depozitate direct pe aparat.
Aparatul de spălat cu presiune Classic de la Kärcher este dovada că nu trebuie să fii puternic ca să obții rezultate excelente. Aceste modele execută perfect ceea ce trebuie să facă – curăță incredibil de bine. Sunt concepute să fie compacte și inteligente, astfel că le poți transporta oriunde ai nevoie de ele, iar după utilizare le poți depozita eficient, economisind spațiu – fie în portbagajul mașinii, fie pe un raft în pivniță. În plus, sunt extrem de ușor de utilizat. Pe scurt, aparatele de spălat cu presiune Classic sunt alegerea ideală pentru oricine dorește o curățare eficientă cu presiune mare
Vei obține o terasă curată sau o mașină strălucitoare în cel mai scurt timp, datorită puterii și preciziei marca Kärcher. Aparatele noastre de spălat cu presiune Classic sunt ușor de transportat și depozitat și sunt excelente la curățare.
Gama Classic include dispozitivele din gamele K 2, K 3, K 4 și K 5.
Depozitare practică, care economisește spațiu.
Mânerul telescopic din aluminiu poate fi extins pentru transport și retras din nou pentru depozitare.
Furtunul poate fi agățat comod pe capacul frontal.
Furtun de aspirație pentru utilizarea detergenților.
Aparatul este ușor de transportat datorită roților mari, cu rulare lină și a mânerului telescopic.
Pentru conectarea și deconectarea rapidă și ușoară a furtunului de înaltă presiune.
Cureți chiar și fără electricitate: Aparatul de spălat cu presiune alimentat cu acumulator este ideal pentru diverse aplicații, precum curățarea mașinilor mici, motocicletelor, bicicletelor, bărcilor și alte sarcini mici în jurul casei. Cu o durată de funcționare a acumulatorului de până la 14 minute, poți curăța complet independent de orice sursă de electricitate. În timp ce lucrezi, afișajul analogic al pistolului de înaltă presiune îți va arăta întotdeauna modul selectat.
Nu ai o sursă electrică disponibilă? Nicio problemă! Aparatele de spălat cu presiune cu acumulator K 2 din platforma Kärcher Battery Power de 36 V aduc flexibilitate sarcinilor de curățare. Fie că este vorba de mobilier de grădină, coșuri de gunoi, mașini mici sau chiar bărci – aparatul de spălat cu presiune cu acumulator este instrumentul ideal pentru orice sarcină de curățare la scară mai mică în jurul casei.
Face aparatul ușor de transportat.
Afișează modul de curățare selectat.
Curățare fără conexiune la rețeaua electrică. Afișajul bateriei indică timpul de funcționare rămas.
Mod Boost pentru murdăria persistentă, mod standard pentru diverse aplicații, timp de funcționare mai îndelungat al bateriei și mod mixt pentru utilizarea detergentului.
Lăncile de pulverizare pot fi fixate pe partea din spate a aparatului pentru depozitare.
Permite dozarea detergenților Kärcher cu ajutorul aparatului de spălat cu presiune, pentru o curățare și mai eficientă.
Furtunul de înaltă presiune poate fi conectat și deconectat simplu și rapid la/de la aparat și pistolul cu declanșator.
Ai nevoie de mai multă mobilitate? Cu aparatele de spălat cu presiune Kärcher cu presiune joasă și medie, poți îndepărta murdăria la fața locului, nu neapărat acasă. Cu un acumulator și un rezervor de apă sau un furtun de aspirare, soluțiile noastre sunt complet independente de sursele de apă și de curent.
Fie că ești în drumeție, cu bicicleta sau la plimbare cu câinele, timpul petrecut în aer liber este întotdeauna plăcut. Însă, uneori, murdăria își face apariția. Cu aparatele mobile de spălat cu presiune, nu vei mai fi nevoit să te îngrijorezi de murdărie când ești pe drum.
Aparatele noastre portabile de spălat cu presiune medie necesită doar o conexiune la apă și un acumulator pentru a-și dezlănțui puterea de curățare acolo unde ai nevoie.
La ce este bună puterea dacă nu este inteligentă? Acesta este motivul pentru care aparatele de spălat cu presiune din gama Smart Control nu sunt doar foarte puternice, ci vin și cu expertiza Kärcher. Prin Bluetooth poți conecta cu ușurință aparatul de spălat cu presiune Smart Control la smartphone-ul tău și să folosești aplicația Home & Garden. Iar cu sfaturile experților noștri, poți readuce strălucirea lucrurilor pe care le cureți rar sau pe care le cureți pentru prima dată - exact ca un expert.
Totul se reduce la pachetul complet! Cu combinația ideală de aparat de spălat cu presiune, accesorii și detergenți, chiar și murdăria persistentă este îndepărtată eficient. Pachetul de accesorii potrivite extinde semnificativ numărul de aplicații posibile, făcând curățarea mai eficientă, rapidă și convenabilă.
Kärcher oferă o gamă largă de accesorii și detergenți, ceea ce înseamnă că putem rezolva toate problemele de curățare, indiferent cât de specifice ar fi. Accesoriile noastre pot fi conectate cu ușurință la orice aparat de spălat cu presiune, datorită sistemului simplu de conectare tip baionetă.
Noua generație de detergenți Kärcher dispune de un mecanism de acțiune impresionant și unic 3 în 1. Pe lângă puterea de curățare, noii detergenți all-rounder oferă, de asemenea, îngrijire delicată și protecție eficientă, economisind mult timp și efort. În plus, Kärcher se concentrează și mai mult pe sustenabilitate prin utilizarea de materii prime regenerabile și naturale. Fie pentru andocare (sistemul Plug 'n' Clean), pentru umplerea rezervorului de detergent sau ca recipient pentru aspirare prin intermediul unui furtun de aspirare a detergentului, noii detergenți sunt compatibili cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher.
S-ar putea să fie cel mai mare WOW de până acum: extra-eficientul eco!Booster de la Kärcher. Cu o performanță de curățare cu 50% mai mare, acesta readuce factorul WOW pe suprafețele delicate mai rapid și fără efort, în comparație cu o duză cu jet plat convențională. Ceea ce este cu adevărat uimitor este faptul că oferă o eficiență cu 50% mai mare a apei și a energiei, economisind resurse valoroase. Pentru murdăria persistentă, poți îndepărta accesoriul pentru a curăța punctual anumite zone.
Conceptul de sustenabilitate este ferm ancorat în compania de familie Kärcher, deoarece curățarea înseamnă păstrarea valorii. De aceea, acordăm o importanță deosebită nu doar rezultatelor excelente de curățare, ci și durabilității și posibilității de reparare a produselor noastre, precum și unei producții și ambalări sustenabile. Kärcher depune eforturi constante pentru a deveni și mai sustenabil.
Comparativ cu un furtun de grădină, aparatele de spălat cu presiune Kärcher nu doar că folosesc mai puțină apă, ci sunt și robuste, durabile și – datorită designului inteligent și utilizării materialelor reciclate – deosebit de eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Cu Kärcher, te poți baza pe aparate de spălat cu presiune de înaltă calitate, reparabile, care rămân fiabile mulți ani.
Redarea efectului WOW obiectelor tale preferate este mult mai ușoară și mai rapidă cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher decât cu un furtun de grădină. Fapt! Ceea ce mulți nu știu însă este că un aparat de spălat cu presiune utilizează cu până la 80% mai puțină apă potabilă valoroasă. Curățarea cu furtunul de aspirație opțional, care permite preluarea apei dintr-un butoi de ploaie sau dintr-o altă sursă alternativă, este și mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.*
* Aparatul de spălat cu presiune utilizează cu 80% mai puțină apă per operațiune de curățare, presupunând că debitul de apă al aparatului de spălat cu presiune este de 40% din cel al unui furtun de grădină și că este necesară doar jumătate din timp. Valorile pot varia în funcție de aplicație, clasa aparatului și debitul de apă al furtunului.
Aparatele de spălat cu presiune Kärcher selectate din clasele K 4, K 5 și K 7 sunt echipate cu motoare asincrone răcite cu apă, care asigură performanțe puternice și o durată de viață deosebit de îndelungată. Secretul? Înainte ca apa să fie utilizată pentru curățare, aceasta răcește motorul, garantând astfel o eficiență optimă. Iar, deoarece suntem pe deplin convinși de calitatea aparatelor noastre de spălat cu presiune, îți oferim posibilitatea de a extinde garanția până la 5 ani – prin simpla înregistrare a aparatelor și a accesoriilor.
* În țările participante
Noile aparate de spălat cu presiune Power Control Flex și Smart Control Flex nu doar că oferă o curățare puternică, la calitatea obișnuită Kärcher, ci sunt realizate și din 20% materiale plastice reciclate. Pe lângă aparate, componente selectate ale lăncilor de pulverizare* pentru aparatele noastre de spălat cu presiune sunt, de asemenea, fabricate din plastic reciclat. Materialul reciclat utilizat provine din țesături reciclate de airbag și din resturi de material rămase din procesul de producție al acestora.**
* Doar aparatul; toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.
** Tuburi (cu excepția duzei, piese de conexiune etc.), fabricate în Germania. Disponibilitatea poate varia în funcție de fluctuațiile de aprovizionare ale pieței.
De peste 70 de ani, Kärcher perfecționează arta curățării cu înaltă presiune și le oferă clienților o experiență de curățare la nivel superior, datorită inovației continue. Există numeroase motive pentru a utiliza un aparat de spălat cu presiune Kärcher – alătură-te nouă în Home of WOW.
Performanțe remarcabile care asigură economii de timp, apă și energie de până la 50%.
Calitate de marcă fiabilă, testată complet pentru funcționare și performanță
Pionier și lider de piață în industria curățeniei
Susținem economia circulară și reducem poluanții de-a lungul întregului lanț de creare a valorii
Aparatul potrivit pentru fiecare cerință, accesoriul potrivit pentru fiecare aplicație
Aparatele de spălat cu presiune sunt ajutoare extrem de versatile și ușor de utilizat. Tot ce trebuie să faci este să conectezi aparatul de spălat cu presiune la sursa de apă și la priză, să deschizi robinetul și să pornești aparatul – și curățenia poate începe! Adăugând accesoriile potrivite, aparatul de spălat cu presiune devine cu adevărat multifuncțional, fiind perfect pentru curățarea conductelor, teraselor, jgheaburilor și multe altele. Posibilitățile sunt aproape nelimitate. Aplicațiile obișnuite în jurul casei includ:
Am ales câteva exemple practice pentru a-ți arăta cum să obții cele mai bune rezultate cu aparatul tău de spălat cu presiune. Secțiunea noastră know-how include sfaturi și informații detaliate privind curățarea și întreținerea zonelor exterioare.
Deoarece mușchiul nu formează doar un strat gros pe suprafețe, ci pătrunde și în porii plăcilor de piatră, lancea pentru murdărie grosieră este ideală pentru îndepărtarea acestuia. Lancea generează un jet rotativ în care puterea de curățare a unui jet punctual concentrat este combinată cu performanța pe suprafață a unui jet plat.
Parbriz, vopsea, jante - Vehiculele au mai multe suprafețe pentru care un aparat de spălat cu presiune este ideal. Curățarea regulată nu numai că ajută la păstrarea unui aspect curat al mașinii, dar și la menținerea valorii acesteia.
Terasele din lemn oferă o notă caldă și confortabilă zonei exterioare a casei. Creșterea organică și intemperiile pot strica acest efect. Utilizarea accesoriilor pentru curățarea suprafețelor mari și a detergenților potriviți asigură menținerea suprafețelor din lemn curate și durabile în timp.
Spuneți adio frecatului! Murdăria și intemperiile pot fi îndepărtate extrem de rapid și eficient de pe plăcile de piatră cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune Kärcher. Accesoriile noastre de curățat suprafețe T-Racer sunt ideale pentru această aplicație.
Îndepărtează petele inestetice de pe mobilierul de grădină cauzate de poluare sau de iarna care a trecut cu accesoriile de spălat cu presiune adecvate. Pentru murdăria abundentă, îți recomandăm să utilizezi peria de spălare Kärcher împreună cu detergentul Kärcher.
Cu detergentul și accesoriile potrivite, cum ar fi lancea telescopică, nu a fost niciodată mai ușor să cureți suprafețele din sticlă. Îndepărtează totul, de la polen până la poluarea atmosferică, oferind o vedere clară în cel mai scurt timp.