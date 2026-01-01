În cazul creșterii mușchilor pe suprafețe mici, poți încerca să folosești cola ca să îi îndepărtezi. Băutura conține acid fosforic, care atacă structura celulară a mușchiului și chiar împiedică mușchiul nou să se instaleze rapid în același loc. În plus, cola nu este toxică și este ieftină. Aplicarea este foarte simplă: pulverizează cola pe zonele cu mușchi, las-o să acționeze, șterge sau mătură, apoi clătește cu apă curată. Deoarece cola nu trebuie diluată, această metodă este potrivită dacă vrei să îndepărtezi mușchiul de pe zone mici, cum ar fi pietre individuale. Totuși, nu este potrivită pentru suprafețe mai mari, de exemplu dacă vrei să îndepărtezi mușchiul de pe asfalt. În plus, nu folosi cola pe pardoseli sensibile la acizi, cum ar fi marmura sau betonul.
Dacă vrei să îndepărtezi eficient mușchiul de pe suprafețe mari, o soluție din 10 litri de apă clocotită și 15 până la 20 de grame de bicarbonat este o opțiune foarte bună. Înainte să aplici soluția, îndepărtează grosier mușchiul de pe pavelele de terasă pe care vrei să le cureți într-o zi uscată, apoi împrăștie apa cu bicarbonat cu ajutorul unei mături. În mod ideal, soluția ar trebui lăsată să acționeze timp de câteva zile, dar dacă ești presat de timp, cel puțin cinci ore sunt suficiente. Ulterior, reziduurile de mușchi pot fi îndepărtate cu ușurință cu o perie. Pentru pardoselile delicate din marmură, piatră naturală și calcar, este potrivit un amestec de 15 grame de permanganat de potasiu și 10 litri de apă clocotită. Acesta se utilizează în același mod ca amestecul de apă și bicarbonat, dar trebuie încercat mai întâi pe o zonă puțin vizibilă. Utilizarea este recomandată numai pe pardoselile sigilate, deoarece sarea de potasiu poate colora apa și pardoseala în violet maroniu. Este esențial să porți mănuși atunci când lucrezi.