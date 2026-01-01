Un gazon plin de mușchi are nevoie de puțină atenție ca să scapi de planta cu spori. La urma urmei, dacă a crescut deja mult mușchi, este posibil ca iarba să fie prea slabă ca să îl mai susțină. Cel mai bun mod de a începe este să scarifici gazonul primăvara. Acest lucru se face prin cosirea scurtă a gazonului și apoi prin pieptănarea lui într-un model în formă de tablă de șah. O suprafață de gazon puternic compactată trebuie, de asemenea, aerată. După aceea, poți completa cu nisip, ceea ce este util mai ales pentru zonele umbroase și umede. Deși tot acest proces îndepărtează mușchii, el este foarte stresant pentru gazon. De aceea ar trebui să întărești iarba ulterior prin folosirea îngrășămintelor.

Dacă mușchii revin după o perioadă scurtă de timp, merită să analizezi solul. Cu ajutorul testelor de la un centru de grădinărit, poți afla, de exemplu, dacă solul de sub iarbă este prea acid. O valoare ideală a pH-ului pentru sol este de 6–7. Dacă valoarea este mai mică de 5,5, ar trebui să tratezi solul. Dacă nu este vorba de sol, ci de faptul că gazonul crește într-un loc umbros, te poate ajuta să semeni un gazon special pentru umbră sau să optezi pentru alte plante de acoperire a solului rezistente la călcare. Dacă nimic nu ajută și mușchii nu dispar, unii grădinari apelează și la îngrășăminte cu fier. Acest produs chimic de îndepărtare a mușchilor este eficient, dar și toxic și trebuie folosit cu prudență. Cu toate acestea, există multe substanțe de îndepărtare a mușchiului care funcționează pe bază de esență de oțet și reprezintă o alternativă bună.