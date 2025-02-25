    PULVERIZATOR CU PRESIUNE CU ACUMULATOR

    Pulverizatorul cu presiune PSU 4-18 Kärcher cu baterie 18 V, rezervor 4 l și lance telescopică fertilizează, combate dăunătorii și udă răsadurile uniform, fără pompare manuală.

    Cum să folosești pulverizatorul cu presiune în grădină?

    Fertilizare

    Uneori, plantele noastre au nevoie de mai mult decât soare și apă pentru a crește. Pulverizatorul cu presiune PSU 4-18, cu lancea telescopică extensibilă, face ca aplicarea îngrășămintelor să fie ușoară și convenabilă, chiar și în zonele înalte.

    Controlul dăunătorilor

    Arbuștii și copacii sunt adesea infestați de dăunători, cum ar fi afidele sau omidele. Cu numeroasele sale opțiuni de setare, pulverizatorul cu presiune cu acumulator le permite utilizatorilor fie să pulverizeze complet o zonă afectată, fie să vizeze o anumită parte din acea zonă.

    Eliminarea buruienilor

    Mai multă iarbă, mai puține buruieni: Pulverizatorul cu acumulator PSU 4-18 se ocupă în mod convenabil și eficient de buruieni. Rezultatul este o zonă cu gazon întreținut și uniform.

    Udare

    Udare atentă pentru plantele delicate: Răsadurile mici trebuie tratate cu o atenție deosebită. Pulverizarea sub forma de ceață fină furnizează plantelor suficientă apă, fără a le deteriora structurile sensibile.

    Pulverizatorul cu presiune de la Kärcher: îngrijirea grădinii nu a fost niciodată atât de ușoară

    • Fie că este vorba de o grădină mică, de un balcon de dimensiuni rezonabile într-un apartament de oraș sau de o zonă exterioară mare, inclusiv o terasă - Pulverizatorul cu presiune fără fir este eficient în toate situațiile. Datorită lancei telescopice reglabile a pulverizatorului cu presiune, raza de acțiune a pulverizării poate fi adaptată în mod convenabil la nevoile individuale.
    • Pulverizatorul cu presiune poate fi folosit aproape oriunde datorită bateriei cu care vine echipat. Bateria reîncărcabilă de 18 V, cu 2,5 sau 5,0 Ah, permite mai multe ore de lucru în grădină - fără a fi nevoie de o sursă de alimentare sau de cablu.
    • Fiecare tip de plantă necesită o îngrijire individuală. Pulverizatorul cu presiune este prevăzut cu o lance telescopică care are o duză reglabilă pentru a rezolva toate sarcinile din grădină - de la lucrul pe suprafețe mari la aplicarea lichidului în cantități precise.

    Repere principale

    Pe vremuri se spunea că, atunci când folosești un pulverizator cu presiune, singura soluție pentru mai mult jet este să pompezi mai tare. Cu Kärcher PSU 4-18 poți uita complet de acest efort. Umpli rezervorul, conectezi acumulatorul și îți îngrijești plantele cu până la 3 bari de presiune, fără nicio pompare manuală. Pulverizatorul permite aplicarea îngrășămintelor lichide, tratarea țintită a plantelor cu produse de protecție, combaterea buruienilor și udarea delicată a răsadurilor cu o ceață fină. Fie că îl folosești pe terasa de pe acoperiș sau într-o grădină de legume, PSU 4-18 este unul dintre acele unelte de grădină pe care nu vei mai vrea să le lași din mână.

    Lancea de pulverizare poate fi fixată direct pe pulverizator

    Suport pentru lancea de pulverizare

    Pentru fixarea lancei de pulverizare atunci când nu este utilizată. Clemă suplimentară pentru o depozitare și mai eficientă.

    Mânerul ajustabil al pulverizatorului cu presiune

    Mâner de operare reglabil

    Permite lucrul fără efort în condiții de utilizare neîntreruptă.

    Lance de pulverizare telescopică

    Lancea de pulverizare telescopică poate fi extinsă de la 45 cm la 75 cm, iar modelul de pulverizare poate fi ajustat în mod continuu de la un jet punctiform la un jet fin sub formă de ceață.

    Produsele compatibile cu acumulatorul de 18 V Battery Power

    18 V Battery Power

    Compatibil cu platforma de acumulatori de 18 V Kärcher Battery Power.

    Îngrijire diversă a plantelor

    Udare cu jet fin, fertilizare, ierbicidare - toate cu o apăsare de buton - fără pompare manuala

    Curea de umăr practică

    Pur și simplu îl pui pe umăr pentru a lucra mai relaxat cu o mână liberă.

    Rezervor transparent

    Vezi dintr-o privire cât lichid a mai rămas în rezervorul de 4 litri. Rezervorul are, de asemenea, o gură de umplere mare, pentru alimentare ușoară, iar capacul poate fi folosit ca pahar gradat pentru aditivi.

    Caracteristicile pulverizatorului cu presiune

    Nivelul de lichid

    Rezervorul pulverizatorului sub presiune este transparent, ceea ce înseamnă că poți vedea cu ușurință cât de plin este atunci când uzi sau fertilizezi suprafețe mari în aer liber.

    Ușor de transportat

    Pulverizatorul cu presiune este echipat cu o curea de transport, ceea ce îl face confortabil de transportat chiar și cu rezervorul plin. Așează cureaua pe umăr și lasă aparatul să atârne confortabil.

    Ușor de depozitat

    Un aparat mobil trebuie să fie ușor de depozitat. Din acest motiv, pulverizatorul cu presiune a fost proiectat cu o lance telescopică care poate fi îndepărtată și atașată pe suportul bateriei. Prin urmare, dispozitivul poate fi transportat cu ușurință și depozitat în magazia de scule sau în garaj pentru a economisi spațiu.

    Întrebări frecvente: Mai multe informații despre pulverizatorul cu presiune

