PULVERIZATOR CU PRESIUNE CU ACUMULATOR

Pulverizatorul cu presiune PSU 4-18 Kärcher cu baterie 18 V, rezervor 4 l și lance telescopică fertilizează, combate dăunătorii și udă răsadurile uniform, fără pompare manuală.
Uneori, plantele noastre au nevoie de mai mult decât soare și apă pentru a crește. Pulverizatorul cu presiune PSU 4-18, cu lancea telescopică extensibilă, face ca aplicarea îngrășămintelor să fie ușoară și convenabilă, chiar și în zonele înalte.
Arbuștii și copacii sunt adesea infestați de dăunători, cum ar fi afidele sau omidele. Cu numeroasele sale opțiuni de setare, pulverizatorul cu presiune cu acumulator le permite utilizatorilor fie să pulverizeze complet o zonă afectată, fie să vizeze o anumită parte din acea zonă.
Mai multă iarbă, mai puține buruieni: Pulverizatorul cu acumulator PSU 4-18 se ocupă în mod convenabil și eficient de buruieni. Rezultatul este o zonă cu gazon întreținut și uniform.
Udare atentă pentru plantele delicate: Răsadurile mici trebuie tratate cu o atenție deosebită. Pulverizarea sub forma de ceață fină furnizează plantelor suficientă apă, fără a le deteriora structurile sensibile.
Pe vremuri se spunea că, atunci când folosești un pulverizator cu presiune, singura soluție pentru mai mult jet este să pompezi mai tare. Cu Kärcher PSU 4-18 poți uita complet de acest efort. Umpli rezervorul, conectezi acumulatorul și îți îngrijești plantele cu până la 3 bari de presiune, fără nicio pompare manuală. Pulverizatorul permite aplicarea îngrășămintelor lichide, tratarea țintită a plantelor cu produse de protecție, combaterea buruienilor și udarea delicată a răsadurilor cu o ceață fină. Fie că îl folosești pe terasa de pe acoperiș sau într-o grădină de legume, PSU 4-18 este unul dintre acele unelte de grădină pe care nu vei mai vrea să le lași din mână.
Pentru fixarea lancei de pulverizare atunci când nu este utilizată. Clemă suplimentară pentru o depozitare și mai eficientă.
Permite lucrul fără efort în condiții de utilizare neîntreruptă.
Lancea de pulverizare telescopică poate fi extinsă de la 45 cm la 75 cm, iar modelul de pulverizare poate fi ajustat în mod continuu de la un jet punctiform la un jet fin sub formă de ceață.
Compatibil cu platforma de acumulatori de 18 V Kärcher Battery Power.
Udare cu jet fin, fertilizare, ierbicidare - toate cu o apăsare de buton - fără pompare manuala
Pur și simplu îl pui pe umăr pentru a lucra mai relaxat cu o mână liberă.
Vezi dintr-o privire cât lichid a mai rămas în rezervorul de 4 litri. Rezervorul are, de asemenea, o gură de umplere mare, pentru alimentare ușoară, iar capacul poate fi folosit ca pahar gradat pentru aditivi.
Rezervorul pulverizatorului sub presiune este transparent, ceea ce înseamnă că poți vedea cu ușurință cât de plin este atunci când uzi sau fertilizezi suprafețe mari în aer liber.
Pulverizatorul cu presiune este echipat cu o curea de transport, ceea ce îl face confortabil de transportat chiar și cu rezervorul plin. Așează cureaua pe umăr și lasă aparatul să atârne confortabil.
Un aparat mobil trebuie să fie ușor de depozitat. Din acest motiv, pulverizatorul cu presiune a fost proiectat cu o lance telescopică care poate fi îndepărtată și atașată pe suportul bateriei. Prin urmare, dispozitivul poate fi transportat cu ușurință și depozitat în magazia de scule sau în garaj pentru a economisi spațiu.
Pulverizatorul cu acumulator face parte din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power. Descoperă întreaga gamă de produse și vezi ce alte aparate sunt compatibile cu acumulatorul tău Battery Power de 18 V.