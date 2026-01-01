Fie că este vorba de terase din lemn, piatră sau beton, orice zonă exterioară este expusă la o varietate de condiții meteorologice. Vântul, ploaia și lumina soarelui pot cauza multe probleme pentru o terasă din lemn. În special umiditatea persistentă din lunile de toamnă și iarnă poate ataca lemnul și îl poate face poros. În plus, apar semne de uzură atunci când se mănâncă, se petrece timp și se „trăiește” pe terasa de lemn în timpul verii. Suprafața poate dezvolta zgârieturi, fisuri, pete și decolorare.

Dar când este cel mai bun moment pentru a curăța o terasă din lemn? Se recomandă să faci o curățare de bază de două ori pe an. Este indicat să cureți terasa din lemn la începutul sezonului de grădinărit, primăvara, și toamna, pentru a o pregăti pentru iarnă. Curățarea și întreținerea terasei din lemn ar trebui făcute întotdeauna pe vreme uscată, pentru ca lemnul să se poată usca bine după curățare.