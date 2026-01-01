    Curățarea teraselor din lemn: cum să cureți rapid și ușor terasele din lemn

    O terasă oferă multe avantaje, mai ales în timpul verii. Poate fi folosită ca un refugiu pentru a te relaxa și a te bucura de soare sau pentru a sta împreună și a te bucura de compania prietenilor și a familiei. Terasa din lemn este deosebit de populară, deoarece radiază o naturalețe caldă și transformă zona exterioară într-un spațiu de locuit confortabil, în aer liber. Dezavantajul lemnului, spre deosebire de beton sau piatră, este sensibilitatea acestuia. Ca să te bucuri de terasa din lemn o perioadă lungă de timp, este important să o cureți și să o întreții în mod regulat. Mai jos găsești câteva sfaturi pentru curățarea terasei din lemn.

    Când trebuie curățate terasele din lemn?

    Fie că este vorba de terase din lemn, piatră sau beton, orice zonă exterioară este expusă la o varietate de condiții meteorologice. Vântul, ploaia și lumina soarelui pot cauza multe probleme pentru o terasă din lemn. În special umiditatea persistentă din lunile de toamnă și iarnă poate ataca lemnul și îl poate face poros. În plus, apar semne de uzură atunci când se mănâncă, se petrece timp și se „trăiește” pe terasa de lemn în timpul verii. Suprafața poate dezvolta zgârieturi, fisuri, pete și decolorare.

    Dar când este cel mai bun moment pentru a curăța o terasă din lemn? Se recomandă să faci o curățare de bază de două ori pe an. Este indicat să cureți terasa din lemn la începutul sezonului de grădinărit, primăvara, și toamna, pentru a o pregăti pentru iarnă. Curățarea și întreținerea terasei din lemn ar trebui făcute întotdeauna pe vreme uscată, pentru ca lemnul să se poată usca bine după curățare.

    Curățarea terasei din lemn cu presiune

    De ce trebuie să cureți regulat terasele din lemn?

    Există mai multe motive pentru a curăța în mod regulat terasele din lemn:

    • înnegrirea lemnului este redusă sau evitată complet;
    • terasa din lemn își păstrează aspectul;
    • sunt îndepărtate depunerile verzi, cum ar fi mușchii;
    • nu apar porțiuni alunecoase pe lemn;
    • nu rămân pete umede din cauza murdăriei;
    • ciupercile dăunătoare nu se pot înmulți.
    Pregătiri înainte de curățarea teraselor din lemn

    Înainte de a începe, tot mobilierul de grădină și ghivecele trebuie îndepărtate, ca să existe acces liber la fiecare colț al terasei. Apoi, întreaga zonă exterioară poate fi curățată cu o mătură. Pentru a îndepărta frunzele căzute rapid și eficient, se poate folosi o suflantă de frunze cu baterii sau o suflantă cu funcție de aspirare.

    Așază mobilierul de grădină înapoi pe terasă doar atunci când este sigur că podeaua este complet uscată. Timpul de uscare poate fi folosit eficient și pentru curățarea mobilierului de grădină, astfel încât terasa și zona de relaxare să fie gata în același timp.

    Care este cel mai bun mod de a curăța terasa din lemn?

    Gradul de murdărire determină metoda de curățare. Dacă s-au acumulat doar frunze sau unele depuneri verzi ușoare, de obicei poți curăța manual rapid și ușor. În această situație nu este nevoie de un agent de curățare special: o mătură cu peri tari, o perie de mână sau un burete obișnuit, puțină apă caldă și săpun sunt, de regulă, mai mult decât suficiente ca să îndepărtezi eficient murdăria de pe terasa din lemn.

    În schimb, în cazul depunerilor persistente, cum ar fi depunerile verzi mai grele, este nevoie de un ajutor suplimentar. Un aparat de curățat terase cu perii pentru lemn funcționează foarte bine. Curăță delicat și puternic în același timp, folosind o cantitate minimă de apă. Cele două role cu perii desprind murdăria fără prea mult efort, iar duzele montate deasupra rolelor clătesc murdăria în același timp.

    Alimentarea cu apă poate fi reglată manual prin intermediul unei supape, în funcție de gradul de murdărie. Deoarece motorul este fixat central, iar periile pot ajunge la colțuri și margini, murdăria de-a lungul pereților casei poate fi îndepărtată și ea cu ușurință. Datorită periilor interschimbabile, pot fi curățate atât suprafețele din lemn, cât și cele din piatră netedă.

    Sfat

    Pentru a reduce forța necesară atunci când se lucrează cu aparatul de curățat terase, ține unealta la un unghi ușor înclinat, cât mai aproape de sol posibil.

    Utilizarea unui aparat de spălat cu presiune pentru a curăța terasele din lemn

    Pentru întreținerea terasei din lemn, poți apela și la aparatul de spălat cu presiune, dar este important să fie folosit doar cu setări sau accesorii adecvate. Lemnul este un material relativ moale și poate fi delicat, în funcție de specie și de modul în care a fost prelucrat. De aceea, metoda și accesoriile pentru curățarea terasei din lemn trebuie alese cu grijă.

    Este recomandat să testezi metoda într-o zonă puțin vizibilă înainte să continui. La setarea aparatului de spălat cu presiune contează factori precum prelucrarea, tratamentul și starea lemnului. Cu cât materialul este mai sensibil, cu atât presiunea trebuie să fie mai mică.

    Iată cum se poate curăța terasa din lemn cu un aparat de spălat cu presiune, detergent și o perie cu presiune:

    Pasul 1: Aplică detergentul
    Murdăria grosieră de pe terasă se îndepărtează deosebit de ușor atunci când un detergent pentru lemn este aplicat pe suprafață – de exemplu, prin lancea Vario-Power – iar apoi se folosește aparatul de spălat cu presiune. Detergentul pentru lemn 3 în 1 curăță temeinic și oferă protecție UV, precum și o componentă de sigilare (ceruire) naturală, care îngrijește lemnul și îl protejează de murdărie și umiditate. Umezește suprafața uniform cu spumă și lasă detergentul să acționeze timp de două până la cinci minute.

    Pasul 2: Freacă terasa din lemn
    Pentru o curățare temeinică, scoate duza cu jet plat și atașează peria de presiune la aparatul de spălat cu presiune. Folosirea periei este recomandată în special pentru terasa din lemn, deoarece perii fini ajung în canelurile suprafeței. În perie există și trei duze de înaltă presiune, care sporesc puterea de curățare. Apoi mișcă uniform peria înainte și înapoi, în timp ce adaugi apă. Freacă întotdeauna în direcția fibrei.

    Pasul 3: Reaplică detergentul
    Pentru o protecție de durată, detergentul pentru lemn 3 în 1 poate fi reaplicat. Pentru asta, atașează din nou lancea la aparatul de spălat cu presiune, apoi aplică uniform agentul de curățare pe suprafața lemnului cu ajutorul duzei cu jet plat și lasă-l să acționeze (vezi pasul 1).

    Pasul 4: Clătește terasa
    La final, clătește terasa din lemn cu duza de pulverizare plată, în direcția fibrei. La curățarea teraselor din lemn se folosește doar duza cu jet plat, deoarece jetul punctiform sau rotativ poate deteriora lemnul. În timpul clătirii, păstrează o distanță de aproximativ 30 cm față de suprafață, ca să obții un rezultat bun. După aceea, lasă terasa să se usuce.

    Terasele din lemn pot fi curățate deosebit de delicat și cu o presiune scăzută a apei folosind un accesoriu pentru curățarea suprafețelor mari, cu funcție de clătire integrată.

    Îndepărtează murdăria grosieră și decolorările de pe terasa din lemn

    Petele și decolorările cauzate de vreme și de utilizarea zilnică sunt (aproape) imposibil de prevenit. În timp, lemnul poate deveni cenușiu din cauza umezelii și a razelor solare, iar pe suprafață pot apărea depuneri și pete.

    Pentru îndepărtare, terasa din lemn trebuie mai întâi stropită ușor cu apă. Murdăria rămasă se îndepărtează apoi cu o mătură sau cu o perie de mână. Pentru colorația gri a lemnului există agenți speciali disponibili pe piață: se aplică pe lemn și trebuie lăsați să acționeze câteva ore înainte de a fi clătiți cu apă curată.

    Îndepărtează depunerile verzi

    Depunerile verzi și umede fac ca terasele din lemn să devină alunecoase. Lemnul poate deveni tot mai alunecos din cauza umezelii reținute în mușchi și în alte tipuri de vegetație. Ca să fie prevenite accidentele, mușchii ar trebui îndepărtați imediat de pe terasa din lemn.

    Soluțiile casnice, cum ar fi apă caldă, amidon de porumb și bicarbonat de sodiu, pot fi utile pentru a crea o pastă de curățare care ajută la îndepărtarea depunerilor verzi și a mușchiului. Pentru această pastă: adaugă trei linguri de amidon de porumb în aproximativ 500 ml de apă caldă și amestecă bine până când amidonul se dizolvă. În timpul amestecării, este important să nu se formeze cocoloașe. Apoi pune amestecul ușor cremos într-un vas cu aprotimativ 100 g de bicarbonat de sodiu și toarnă 5 litri de apă deasupra. Adu amestecul la punctul de fierbere.

    Aplică pasta de curățare pe terasă și întinde-o cu o lavetă sau cu o perie de mână. După câteva ore de înmuiere, amestecul trebuie clătit bine de pe terasa din lemn cu un furtun de grădină.

    Curățarea teraselor din lemn cu alte soluții casnice

    Pe lângă amestecul de bicarbonat și amidon, mai există și alte soluții casnice pentru întreținerea terasei din lemn. De exemplu, apa cu detergent de vase ajută în cazul petelor simple: câteva picături de detergent dizolvate în apă sunt suficiente. Soluția se întinde generos pe plăcile de lemn, apoi se freacă bine cu o perie sau cu o mătură cu peri. La final, terasa se clătește cu apă curată.

    O altă opțiune este săpunul lichid: se aplică nediluat pe terasa din lemn, se freacă cu o perie și apoi se clătește bine cu apă curată.

    Întreținerea teraselor din lemn cu ulei

    Pentru a sigila lemnul și a-l proteja împotriva murdăririi rapide, după curățare se poate aplica un ulei special pentru lemn. Uleiul ajută lemnul să își păstreze culoarea, sigilează fisurile și neregularitățile din material și oferă protecție împotriva umezelii.

    În unele cazuri, anumiți agenți de curățare a lemnului au și componente care protejează lemnul, astfel încât nu este neapărat nevoie de un tratament ulterior cu ulei – depinde de produsul folosit și de starea lemnului.

