    SUFLANTĂ ȘI ASPIRATOR CU SUFLANTĂ PENTRU ÎNDEPĂRTAREA FRUNZELOR

    Suflantele cu acumulator Kärcher îndepărtează rapid frunzele de pe trotuare, alei și gazon. Ușor de manevrat, puternice și mereu la îndemână.

    Caracteristicile aspiratorului cu suflantă pentru frunze

    Componente detașabile

    Datorită componentelor detașabile ale suflantei și aspiratorului de frunze cu acumulator, greutatea aparatului poate fi redusă la nevoie. Tuburile de suflare și aspirare, precum și rolele de ghidare, pot fi demontate individual. În plus, mânerul dublu asigură o distribuție cât mai echilibrată a greutății în timpul utilizării.

    Îndepărtarea puternică și eficientă a frunzelor

    Atunci când forța fizică sau alte unelte nu mai fac față, suflantele noastre cu acumulator impresionează prin viteze ale aerului de până la 240 km/h și un nivel ridicat de confort în utilizare, curățând rapid și temeinic suprafețele. Funcția Turbo Boost crește temporar puterea aparatului și economisește și mai mult timp.

    Operarea cu o singură mână pentru comutarea între funcții

    Reglaj continuu

    Prin intermediul manetei, poți comuta continuu între funcția de suflare, aspirare sau o combinație a celor două, dintr-o singură mișcare a încheieturii.

    Mâner dublu

    Asigură o distribuție ideală a greutății și o manevrare ușoară.

    Role de ghidare detașabile

    Simplifică și eficientizează munca.

    Sac colector de frunze

    Sac de 45 de litri

    Garantează o funcționare neîntreruptă pentru perioade lungi.

    Motor fără perii

    Pentru o perioadă mai lungă de timp și o durată de viață îmbunătățită a aparatului

    Duză plată detașabilă

    Pentru curățare precisă. Frunzele, de exemplu, pot fi stivuite într-o grămadă.

    Reglarea variabilă a vitezei

    Face posibilă adaptarea continuă a vitezei în funcție de sarcina de lucru.

    Avantajele aspiratorului cu suflantă pentru frunze

    O echipă întreagă de curățenie într-un singur aparat

    Aspiratorul cu suflantă cu baterie BLV 36-240, aspiră și toacă deșeurile verzi într-o clipă. Cu o viteză de până la 240 km/h, îndepărtează imediat frunzele ude, iarba si butașii de gard viu. După ce au fost tăiate în bucățele mici le transferă în sacul integrat de frunze de capacitate extra-mare.

    BLV 36-240 Battery blower vac

    Reglaj variabil al vitezei

    Alegerea puterii maxime sau a duratei maxime de funcționare a bateriei.

    Prindere cu două mâini

    Pentru o manipulare mai simplă, datorită distribuției îmbunătățite a greutății.

    Roată ventilator din metal

    Imbunătățește performanțele de tăiere și crește durata de viață a aparatului.

    36 V Kärcher Battery Power

    BLV 36-240 poate fi operat cu orice acumulator de 36 V de la Karcher și oferă utilizatorului libertate completă de mișcare.

    Manetă de selecție

    Selectarea simplă și rapidă a aspirării, suflării sau amândouă în același timp.

    Tub detașabil de aspirație și suflare

    Pentru un confort sporit în timp ce lucrezi.

    Sac de colectare cu volum mare

    Sacul de 45 litri face posibilă aspirarea lungă și neîntreruptă.

    Duză plată detașabilă

    Frunzele umede pot fi curățate datorită fluxului de aer țintit al duzei plane.

    Role de ghidare detașabile

    Reduceți efrotul, deoarece suflanta nu trebuie sa fie cărată.

    Caracteristicile suflantei cu acumulator

    Libertate maximă de mișcare

    Suflanta de frunze cu acumulator îți oferă libertate totală de mișcare, fără cabluri incomode. Echilibrul optim al aparatului permite realizarea lucrărilor mai lungi și mai solicitante fără efort suplimentar.

    Duză plată detașabilă

    Nu toate suprafețele sunt expuse acelorași condiții meteo. Ploaia și umezeala pot îngreuna îndepărtarea frunzelor. Datorită duzei plate detașabile, cu muchie integrată pentru răzuire, suflanta cu acumulator îndepărtează eficient inclusiv frunzele umede și murdăria tasată.

    Mâner ergonomic

    Reglajul vitezei, poziționat comod, face ca aparatul să fie foarte ușor de utilizat. În plus, mânerul ergonomic asigură o priză confortabilă și sigură în timpul lucrului.

    Elemente detașabile

    Tubul din două părți, detașabil, permite adaptarea optimă la situație și asigură depozitare compactă atunci când aparatul nu este utilizat.

    Display modern

    Tehnologia Real Time Technology cu afișaj LCD al acumulatorului indică autonomia rămasă, timpul de încărcare rămas și nivelul de încărcare al bateriei.

    Avantajele suflantei de frunze cu acumulator

    Lucrează cu multă putere și fără întreruperi

    Fie că este vorba despre alei, trotuare sau gazon, acolo unde frunzele se adună toamna, suflantele de frunze cu acumulator Kärcher le îndepărtează rapid, puternic și temeinic.

    Controlul puterii în două trepte

    În funcție de dificultatea sarcinii de curățare, poți comuta între timpul de rulare maxim și performanța maximă.

    Muncă fără efort

    Echilibrul perfect și designul ergonomic al aparatului fac posibilă utilizarea pe perioade lungi, fără oboseală.

    Baterie Kärcher interschimbabilă 36 V

    Bateria puternică interschimbabilă de 36 V Kärcher cu tehnologie în timp real oferă utilizatorului libertate deplină de mișcare și poate fi folosită și la alte aparate din platforma de 36 V Kärcher Battery Power.

    Depozitare economică

    Dacă este necesar, tubul de suflare poate fi îndepărtat și depozitat separat.

    Duză plată cu răzuitor

    Răzuitorul integrat desprinde frunzele umede și mizeria compactată.

    Kärcher Battery Power 18 V

    Indiferent unde sunt utilizate, suflantele de frunze cu acumulator Kärcher îndepărtează rapid, ergonomic și delicat frunzele de pe suprafețele dorite.

    Tensiune: 18 V
    Viteza aerului:     Max. 210 km/h
    Volum de aer:     Max. 220 m³/h
    Randament baterie per încărcare*:     Max. 400 m²
    Greutate:     2.0 kg
    Tub suflantă:     din două bucăți
    Duză plată cu racletă:     Da
    Controlul puterii:     o etapă
    Încărcător baterie:     Kärcher Battery Power 18 V standard
    Baterie inclusă:     18 V/2.5 Ah

    * Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

    Funcție 3 în 1: aspirare, suflare și mulcire cu un singur aparat. Efort minim pentru rezultate perfecte de curățare. Motorul fără perie al aparatului extinde durata de viață a aparatului și crește performanța.

    Viteza aerului în modul de suflare: Max. 200 km/h
    Randament baterie per încărcare in modul de suflare*:     Max. 425 m²
    Viteza aerului în modul de aspirare:     Max. 130 km/h
    Randament baterie per încărcare in modul de aspirare*:     Max. 45 litri
    Greutate fără accesorii:     3.5 kg
    Baterie și încărcător:     Nu sunt incluse în dotarea standard

    * Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

    Kärcher Battery Power 36 V

    Indiferent unde se stivuiesc frunzele toamna, suflanta de frunze cu baterie LBL 4 le elimina imediat. Impresionează datorită controlului puterii în două etape și confortului maxim al utilizatorului.

    Tensiune: 36 V
    Viteza aerului:     Max. 250 km/h
    Volum de aer:     Max. 330 m³/h
    Randament baterie per încărcare*:     Max. 550 m²
    Greutate:     2.2 kg
    Tub suflantă:     din două părți
    Duză plată cu racletă:     Da
    Controlul puterii:     două etape
    Încărcător baterie:     încărcător standard Kärcher Battery Power 36 V
    Baterie inclusă:     36 V/2.5 Ah

    * Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.

    Frunzele, iarba tăiată, butașii de gard viu și deșeurile verzi nu au nici o șansă în fața suflantei și a aspiratorului cu suflantă cu baterie BLV 36-240. Motor fără perie extrem de eficient. Funcția practică 3-în-1 nu numai că suflă toate frunzele și butașii, le îndepărtează imediat și le toacă.

    Viteza aerului în modul de suflare: Max. 240 km/h
    Randament baterie per încărcare in modul de suflare*:     Max. 550 m²
    Viteza aerului în modul de aspirare:     Max. 130 km/h
    Randament baterie per încărcare in modul de aspirare*:     Max. 75 litres
    Greutate fără accesorii:     4.2 kg
    Baterie și încărcător:     Nu sunt incluse în dotarea standard

    * Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power

    Platformele de acumulatori Kärcher Battery Power

    Platforma de acumulatori Karcher Battery Power 18 V

    Aici găsești toate echipamentele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 18 V.

    Suflanta și aspiratorul de frunze cu acumulator fac parte din gama Kärcher Battery Power 18 V. Descoperă varietatea de produse și vezi ce alte echipamente sunt compatibile cu acumulatorul de 18 V.

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 36 V

    Aici găsești toate echipamentele din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power 36 V.

    Pentru și mai multă putere, suflantele și aspiratoarele de frunze cu acumulator sunt disponibile și în varianta de 36 V. În plus, acumulatorul Battery Power 36 V poate fi utilizat și cu multe alte echipamente Kärcher compatibile.

