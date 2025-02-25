Suflantele cu acumulator Kärcher îndepărtează rapid frunzele de pe trotuare, alei și gazon. Ușor de manevrat, puternice și mereu la îndemână.
Datorită componentelor detașabile ale suflantei și aspiratorului de frunze cu acumulator, greutatea aparatului poate fi redusă la nevoie. Tuburile de suflare și aspirare, precum și rolele de ghidare, pot fi demontate individual. În plus, mânerul dublu asigură o distribuție cât mai echilibrată a greutății în timpul utilizării.
Atunci când forța fizică sau alte unelte nu mai fac față, suflantele noastre cu acumulator impresionează prin viteze ale aerului de până la 240 km/h și un nivel ridicat de confort în utilizare, curățând rapid și temeinic suprafețele. Funcția Turbo Boost crește temporar puterea aparatului și economisește și mai mult timp.
Prin intermediul manetei, poți comuta continuu între funcția de suflare, aspirare sau o combinație a celor două, dintr-o singură mișcare a încheieturii.
Asigură o distribuție ideală a greutății și o manevrare ușoară.
Simplifică și eficientizează munca.
Garantează o funcționare neîntreruptă pentru perioade lungi.
Pentru o perioadă mai lungă de timp și o durată de viață îmbunătățită a aparatului
Pentru curățare precisă. Frunzele, de exemplu, pot fi stivuite într-o grămadă.
Face posibilă adaptarea continuă a vitezei în funcție de sarcina de lucru.
Aspiratorul cu suflantă cu baterie BLV 36-240, aspiră și toacă deșeurile verzi într-o clipă. Cu o viteză de până la 240 km/h, îndepărtează imediat frunzele ude, iarba si butașii de gard viu. După ce au fost tăiate în bucățele mici le transferă în sacul integrat de frunze de capacitate extra-mare.
Alegerea puterii maxime sau a duratei maxime de funcționare a bateriei.
Pentru o manipulare mai simplă, datorită distribuției îmbunătățite a greutății.
Imbunătățește performanțele de tăiere și crește durata de viață a aparatului.
BLV 36-240 poate fi operat cu orice acumulator de 36 V de la Karcher și oferă utilizatorului libertate completă de mișcare.
Selectarea simplă și rapidă a aspirării, suflării sau amândouă în același timp.
Pentru un confort sporit în timp ce lucrezi.
Sacul de 45 litri face posibilă aspirarea lungă și neîntreruptă.
Frunzele umede pot fi curățate datorită fluxului de aer țintit al duzei plane.
Reduceți efrotul, deoarece suflanta nu trebuie sa fie cărată.
Suflanta de frunze cu acumulator îți oferă libertate totală de mișcare, fără cabluri incomode. Echilibrul optim al aparatului permite realizarea lucrărilor mai lungi și mai solicitante fără efort suplimentar.
Nu toate suprafețele sunt expuse acelorași condiții meteo. Ploaia și umezeala pot îngreuna îndepărtarea frunzelor. Datorită duzei plate detașabile, cu muchie integrată pentru răzuire, suflanta cu acumulator îndepărtează eficient inclusiv frunzele umede și murdăria tasată.
Reglajul vitezei, poziționat comod, face ca aparatul să fie foarte ușor de utilizat. În plus, mânerul ergonomic asigură o priză confortabilă și sigură în timpul lucrului.
Tubul din două părți, detașabil, permite adaptarea optimă la situație și asigură depozitare compactă atunci când aparatul nu este utilizat.
Tehnologia Real Time Technology cu afișaj LCD al acumulatorului indică autonomia rămasă, timpul de încărcare rămas și nivelul de încărcare al bateriei.
Fie că este vorba despre alei, trotuare sau gazon, acolo unde frunzele se adună toamna, suflantele de frunze cu acumulator Kärcher le îndepărtează rapid, puternic și temeinic.
În funcție de dificultatea sarcinii de curățare, poți comuta între timpul de rulare maxim și performanța maximă.
Echilibrul perfect și designul ergonomic al aparatului fac posibilă utilizarea pe perioade lungi, fără oboseală.
Bateria puternică interschimbabilă de 36 V Kärcher cu tehnologie în timp real oferă utilizatorului libertate deplină de mișcare și poate fi folosită și la alte aparate din platforma de 36 V Kärcher Battery Power.
Dacă este necesar, tubul de suflare poate fi îndepărtat și depozitat separat.
Răzuitorul integrat desprinde frunzele umede și mizeria compactată.
Indiferent unde sunt utilizate, suflantele de frunze cu acumulator Kärcher îndepărtează rapid, ergonomic și delicat frunzele de pe suprafețele dorite.
Tensiune: 18 V
Viteza aerului: Max. 210 km/h
Volum de aer: Max. 220 m³/h
Randament baterie per încărcare*: Max. 400 m²
Greutate: 2.0 kg
Tub suflantă: din două bucăți
Duză plată cu racletă: Da
Controlul puterii: o etapă
Încărcător baterie: Kärcher Battery Power 18 V standard
Baterie inclusă: 18 V/2.5 Ah
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
Funcție 3 în 1: aspirare, suflare și mulcire cu un singur aparat. Efort minim pentru rezultate perfecte de curățare. Motorul fără perie al aparatului extinde durata de viață a aparatului și crește performanța.
Viteza aerului în modul de suflare: Max. 200 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de suflare*: Max. 425 m²
Viteza aerului în modul de aspirare: Max. 130 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de aspirare*: Max. 45 litri
Greutate fără accesorii: 3.5 kg
Baterie și încărcător: Nu sunt incluse în dotarea standard
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
Indiferent unde se stivuiesc frunzele toamna, suflanta de frunze cu baterie LBL 4 le elimina imediat. Impresionează datorită controlului puterii în două etape și confortului maxim al utilizatorului.
Tensiune: 36 V
Viteza aerului: Max. 250 km/h
Volum de aer: Max. 330 m³/h
Randament baterie per încărcare*: Max. 550 m²
Greutate: 2.2 kg
Tub suflantă: din două părți
Duză plată cu racletă: Da
Controlul puterii: două etape
Încărcător baterie: încărcător standard Kärcher Battery Power 36 V
Baterie inclusă: 36 V/2.5 Ah
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 36 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power.
Frunzele, iarba tăiată, butașii de gard viu și deșeurile verzi nu au nici o șansă în fața suflantei și a aspiratorului cu suflantă cu baterie BLV 36-240. Motor fără perie extrem de eficient. Funcția practică 3-în-1 nu numai că suflă toate frunzele și butașii, le îndepărtează imediat și le toacă.
Viteza aerului în modul de suflare: Max. 240 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de suflare*: Max. 550 m²
Viteza aerului în modul de aspirare: Max. 130 km/h
Randament baterie per încărcare in modul de aspirare*: Max. 75 litres
Greutate fără accesorii: 4.2 kg
Baterie și încărcător: Nu sunt incluse în dotarea standard
* Randament maxim cu acumulatorul interschimbabil de 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power
