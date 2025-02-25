Filtre de apă

    Filtrul de apă WPC 120 UF oferă apă pură de calitate alimentară prin 4 etape de filtrare, fără pompă sau conexiune electrică, ușor de instalat.

    Trei motive pentru a utiliza filtrul de apă WPC 120 UF

    Filtrare eficientă

    Sistemul puternic de filtrare în 4 etape elimină în mod fiabil particulele, cum ar fi microplasticele, reduce metalele grele și reziduurile de medicamente din apă și reține bacteriile și virusurile. În același timp, sunt reținute minerale valoroase, care sunt importante pentru organism și îmbunătățesc gustul apei.

    Instalare și operare ușoară

    Fără pompă, fără conexiune electrică: Filtrul de apă WPC 120 UF necesită doar o conexiune la apă și puțin spațiu; de exemplu, în dulapul de sub chiuveta din bucătărie. Modulul de dozare este ușor de instalat, putând fi operat ca un robinet normal și este inclus în pachetul de livrare.

    Întreținere ușoară

    Schimbarea regulată a filtrului este suficientă pentru o funcționare fiabilă. Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință cu o singură rotire. Filtrul Pre-Pure trebuie schimbat aproximativ la fiecare 3 până la 6 luni (sau după 2.500 l); filtrele Hy-Protect și Post-Protect durează până la 12 luni (sau pentru filtrarea a 2.500 l).

    Cum funcționează un filtru de apă?

    Filtru Pre-Pure Karcher

    Filtru Pre-Pure

    În prima și a doua etapă, un filtru de particule și un filtru de cărbune activ elimină din apă materiile în suspensie de dimensiuni mari și, ca urmare, prelungesc durata de viață a filtrelor următoare.

    Filtru Hy-Protect Kärcher

    Filtru Hy-Protect

    Membrana de ultrafiltrare Hy-Protect elimină chiar și particule minuscule de până la 0,1 micrometri (de 500 de ori mai fine decât un fir de păr uman) - și astfel reține, de asemenea, virusurile și peste 99,9999% din bacterii.

    Filtru Post-Protect Kärcher

    Filtru Post-Protect

    Filtrul cu cărbune activ din etapa a 4-a de filtrare reține clorul, reziduurile de medicamente și metalele grele și îmbunătățește gustul apei fără a afecta conținutul de minerale.

    Ce face filtrul de apă Kärcher WPC 120 UF?

    Filtrul de apă WPC 120 UF elimină în mod fiabil substanțele poluante și particulele din apa de la robinet, inclusiv:

    Virusuri și bacterii

    Reziduuri de medicamente

    Clor

    Particule și microplastice

    Metale grele

