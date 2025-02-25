Aparate de curățat cu abur

Aparatele de curățat cu abur Kärcher elimină 99,99% din bacterii, fără chimicale. Curățenie igienică pentru podele, bucătărie, baie și călcat.
O metodă simplă și eficientă de combatere a bacteriilor și a virusurilor învelite: aburul. Puterea mare a jetului de abur, temperatura ridicată, duzele performante și lavetele încălzite asigură faptul că aparatele de curățat cu abur Kärcher pot elimina până la 99,999%* dintre virusurile anvelopate, precum virusurile gripale, și până la 99,99%** dintre bacteriile uzuale din gospodărie, de pe suprafețe dure, obiecte sanitare, gresie, oglinzi și multe altele.
Ploșnițele de pat se adăpostesc de obicei în apropierea patului, în crăpături, rosturi, spații înguste sau în spatele plintelor și tăbliilor de pat. Ouăle acestora pot fi atinse și distruse ușor cu ajutorul aburului fierbinte. Este important ca duza să fie deplasată lent, la o distanță de maximum cinci centimetri de suprafață, pentru ca aburul să aibă timp să încălzească zona și să pătrundă în profunzime. Curățarea se realizează de sus în jos: mai întâi perdelele sau jaluzelele, apoi obiectele aflate mai jos, precum cadrul patului sau plintele. Suprafețele tapițate și saltelele trebuie tratate doar la suprafață, astfel încât umezeala reziduală să se poată evapora complet. Utilizarea aparatului de curățat cu abur trebuie evitată pe materialele sensibile la temperatură.
Noul accesoriu pentru călcarea hainelor reprezintă soluția rapidă și eficientă pentru îndepărtarea pliurilor și a cutelor de pe haine și alte materiale textile. Compatibil cu toate aparatele de curățat cu abur de la Kärcher.
Îndepărtează chiar și murdăria persistentă datorită funcției inovative VapoHydro (activarea apei fierbinți). Controlul variabil al debitului de abur permite selectarea setării optime în funcție de suprafața curățată și de gradul de contaminare.
Disponibil și ca versiune „Iron” ce include fierul de călcat cu abur sub presiune.
Cu rezervor detașabil pentru reumplere simplă și duză de podea EasyFix pentru performanțe maxime de curățare, și schimbare fără contact a lavetei.
Aparatul de curățat cu abur SC 4 Deluxe, echipat cu iluminare LED și cu un spațiu special pentru depozitarea accesoriilor, oferă o curățare confortabilă și neîntreruptă datorită rezervorului de apă detașabil, care poate fi reîncărcat permanent
Cu un timp de încălzire de doar 30 de secunde, aparatul de curățat cu abur SC 3 EasyFix este pregătit imediat de utilizare și poate fi reumplut cu apă continuu. Sistemul inovator de detartraj elimină necesitatea detartrajului manual.
Mopul cu abur SC 3 Upright oferă control al debitului de abur în 3 trepte, perfect adaptat pentru diferite tipuri de pardoseli. Cu un rezervor de apă detașabil și reîncărcabil continuu, acest aparat de curățat cu abur permite utilizarea neîntreruptă. Nu este necesar detartrajul suplimentar datorită tehnologiei sale inovative de detartrare.
Aparatul de curățat cu abur SC 3 Deluxe se încălzește rapid în doar 30 de secunde și vine echipat cu iluminare LED, oferind un spațiu ideal pentru depozitarea accesoriilor. Datorită rezervorului de apă reîncărcabil permanent, acest aparat asigură o curățare continuă și eficientă.
Aparatul de curățat cu abur SC 2 EasyFix este soluția ideală pentru cei care vor să pătrundă în lumea curățării cu abur. Acesta oferă toate funcțiile esențiale și vine cu accesoriile multifuncționale care pot fi depozitate ordonat direct pe dispozitiv.
Mopul cu abur SC 2 Upright este echipat cu control al aburului în 2 trepte, fiind perfect pentru curățarea atât a pardoselilor dure, cât și a celor din lemn sigilat. Umple rezervorul cu apă de la robinet, iar în doar 30 de secunde dispozitivul va fi gata de utilizare. Tehnologia de detartrare, cu cartuș de detartrare înlocuibil, simplifică întreținerea, eliminând necesitatea detartrării suplimentare.
Aparatul de curățat cu abur SC 2 Deluxe, compact și eficient, vine cu iluminare LED care indică modul de funcționare. Este ideal pentru toate suprafețele dure din întreaga casă, oferind o curățare rapidă și eficientă.
Aparatul de curățat cu abur SC 1 EasyFix este perfect pentru utilizare ocazională, fiind mereu la îndemână datorită dimensiunilor sale compacte. Poate fi depozitat direct la locul de utilizare, precum în bucătărie sau baie. În ciuda dimensiunilor mici, SC 1 elimină până la 99,999% din coronavirusuri și 99,99% din bacteriile obișnuite din mediul casnic.
Mopul cu abur SC 1 Upright este mic, îngust, ușor de utilizat și gata de lucru rapid. Se încălzește în doar 30 de secunde, iar rezervorul de apă curată poate fi îndepărtat oricând pentru reumplere. Dispozitivul include un cartuș de detartrare care asigură o durată lungă de viață. În plus, este extrem de ușor de depozitat: mopul rămâne în poziție verticală fără a fi nevoie de sprijin suplimentar.
Podeaua poate deveni un adevărat teren de joacă, nu doar pentru copii și animale de companie, ci și pentru bacterii, virusuri și murdărie. Pentru igienizarea completă a podelei, un mop cu abur este soluția ideală. Acesta nu lasă în urmă reziduuri chimice și asigură curățenia impecabilă a suprafețelor dure precum piatră, gresie, PVC, parchet laminat sau lăcuit. Duza de podea EasyFix asigură o eficiență sporită, menținând aburul în contact cu suprafața pentru a maximiza efectul de curățare. Rezultatul: eliminarea până la 99,99% din bacteriile obișnuite și a 99,999% din coronavirusuri. Prin procesul de curățare cu abur, asiguri o curățenie mai igienică față de folosirea mopurilor convenționale. Cu ajutorul accesoriului pentru covoare, mopul cu abur poate revitaliza eficient textilele cu aburul său puternic.
Articulație flexibilă
Duza de podea EasyFix cu articulație flexibilă permite o curățare eficientă și ergonomică, cu contact complet cu suprafața, indiferent de înălțimea utilizatorului.
Tehnologie eficientă cu lamele
Rezultate optime de curățare pe o gamă largă de pardoseli dure din locuință, datorită tehnologiei eficiente cu lamele.
Bandă pentru picior
După curățare, laveta de podea poate fi îndepărtată fără contact cu murdăria: este suficient să calci pe banda pentru picior și să ridici duza de podea.
Laveta universală
Laveta universală, absorbantă și rezistentă, asigură cele mai bune rezultate de curățare.
Sistem cu arici
Fixare confortabilă, fără contact direct. Laveta se atașează ușor pe duza de podea prin simpla apăsare.
Opțional: glisor pentru covoare
Un accesoriu opțional pentru duza de podea EasyFix este glisorul practic pentru covoare, care permite introducerea rapidă a duzei în suport. Astfel, covoarele pot fi reîmprospătate ușor (în funcție de varianta inclusă în pachet sau disponibilă separat).
Fie că este vorba de obiecte de mobilier, rosturi, suprafețe din sticlă sau plastic, hotă, plită sau chiuvetă: aparatele de curățat cu aburi lasă bucătăria curată și igienizată – fără efort și fără reziduuri chimice.
La curățarea pardoselilor dure, precum piatră, gresie, PVC, laminat sau parchet sigilat, aparatul de curățat cu abur asigură un nivel maxim de curățenie și igienă – fără substanțe chimice.
De asemenea, cu aparatele de curățat cu abur poți curăța eficient faianța, suprafețele din sticlă, oglinzile, feroneria, cada, cabina de duș, rosturile și spațiile înguste. Acestea oferă rezultate perfecte și o igienizare impecabilă.
Aparatul de curățat cu abur Kärcher SI 4 EasyFix Iron, echipat cu un fier de călcat cu abur de înaltă calitate și masă de călcat, reduce timpul de călcare cu până la 50% pentru rezultate perfecte și rufe uscate gata de pus în dulap.
Gama extinsă de accesorii pentru aparatele de curățat cu abur Kärcher asigură o multitudine de aplicații posibile în toată casa.
*Testele au arătat că, la curățarea punctuală timp de 30 secunde la putere maximă cu un aparat de curăţat cu aburi Kärcher, 99,999% din virusurile anvelopate, cum ar fi coronavirusul sau gripa (cu excepția virusului hepatitei B) sunt fi eliminate de pe suprafețele dure, netede din mediul casnic (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus, Modificat).
**Când se curăță la o viteză de 30 cm/s și la nivelul maxim de putere a aburului, 99,99% din toate bacteriile obișnuite de pe suprafețele dure netede vor fi ucise (germeni de testare: Enterococcus hirae) prin contact direct al aburului cu suprafața curățată.
***Cu aparatul de curățat cu aburi de la Kärcher, performanțele de curățare sunt mult mai bune decât în cazul curățării manuale cu mop și detergent. Testat conform standardelor internaționale de performanță.