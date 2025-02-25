Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Aspiratoare cu abur

    Aspiratoarele cu abur Kärcher reunesc curățarea cu abur și aspirarea umed-uscată într-un singur aparat. Curățenie rapidă, fără chimicale.

    Kärcher - prima alegere în Europa

    Kärcher este prima alegere în Europa

    Kärcher este brandul lider în tehnologia de curățare din Europa. Datele actuale de cercetare de piață confirmă poziția noastră de lider: Kärcher este prima alegere a consumatorilor europeni în segmentul Home & Garden. Acest rezultat evidențiază angajamentul nostru continuu de a câștiga și de a consolida încrederea oamenilor din întreaga Europă prin inovație și calitate.

    * Poziții de top în „First Choice Consideration” pentru echipamente de curățare în segmentul Home & Garden în patru piețe majore din UE (DE, PL, UK, FR).
    Sursa: Studiu internațional de piață comandat de Kärcher, 03/2025.

    Curățarea pardoselilor cu aspiratorul vertical cu abur SCV 4 Kärcher

    SCV 4 - soluția care economisește timp

    Aspiratorul vertical cu abur SCV 4 este soluția 3-în-1 ideală pentru toate tipurile de murdărie grosieră și umedă. Curăță o gamă variată de pardoseli și covoare folosind doar puterea aburului, fără detergenți chimici. Cu patru moduri de curățare diferite, aspiratorul cu abur se adaptează flexibil oricărei nevoi: poți comuta între aspirare și abur simultan, modul delicat pentru suprafețe sensibile, aspirare pură sau putere maximă de abur în modul intens.

    Datorită timpului extrem de scurt de încălzire, aparatul este gata de utilizare în câteva secunde. Rezervorul de apă curată, care poate fi reumplut și scos în orice moment, și cartușul integrat de decalcifiere asigură o curățare confortabilă și fără întreruperi. Cu SCV 4 alegi o soluție de curățare care acoperă toate nevoile.

    ECARF

    Soluția certificată pentru persoanele alergice

    Descoperă un nou nivel de curățenie cu aspiratoarele noastre verticale cu abur, certificate oficial ca fiind prietenoase cu persoanele alergice de renumita Fundație Europeană pentru Cercetarea Alergiilor (ECARF) din Berlin.

    Sigiliul ECARF este, din 2006, o marcă de calitate recunoscută internațional și de încredere pentru produsele care îmbunătățesc în mod demonstrabil viața persoanelor alergice. Această certificare confirmă că aspiratorul nostru vertical cu abur nu doar curăță, ci contribuie activ la un climat interior mai sănătos. Este dovedit științific că acestea:

    • Elimină activ alergenii din covoare și din aer.
    • Captează în siguranță factori declanșatori precum polenul și praful, oferind astfel o ameliorare de durată a simptomelor de febră fânului și astm.

    Oferă-ți ție și familiei tale o locuință igienică și o calitate a vieții îmbunătățită.

    Valabil pentru SCV 4 aspirator vertical cu abur (exclusiv în funcția combinată de abur și aspirare).

    Sistem patentat Thermal!Heat Transfer

    Igiena începe acolo unde murdăria nu are nicio șansă. Tehnologia noastră patentată garantează o temperatură constant ridicată a aburului, direct pe pardoseli, fără pierderi de temperatură și fără trasee intermediare. Puterea aburului nu doar îndepărtează murdăria persistentă, ci elimină și virusurile. Rezultatul: o locuință în care confortul și curățenia fără compromisuri sunt pe primul loc.

    Tehnologie Long!Life

    Cartușul inteligent de decalcifiere elimină automat depunerile de calcar din apă, prelungind semnificativ durata de viață a aparatului. Fără acest cartuș, calcarul se acumulează în timp în conductele aparatului, reducând debitul de abur. Prin înlocuirea regulată a cartușului, conductele rămân protejate pe termen lung, iar durata de viață a aparatului poate crește de până la zece ori. Rezervorul detașabil se poate reumple ușor în orice moment – pentru abur continuu, fără întreruperi.

    Tehnologie Hygienic!Steam

    Igiena fără compromisuri și curățenia în profunzimea fibrelor sunt posibile doar cu puterea naturală a apei. Fără aditivi chimici, aburul fierbinte asigură un mediu sigur și elimină până la 99,999% (1) dintre virusurile încapsulate și 99,999% (2) dintre bacteriile obișnuite de uz casnic de pe suprafețele dure. Temperatura ridicată și producția intensă de abur oferă o performanță de curățare mult superioară metodelor manuale tradiționale cu detergenți. Astfel, apa de la robinet devine cea mai eficientă soluție pentru o curățenie impecabilă.

    Sistem de autocurățare Powerful!Steam

    Aparatul se poate curăța rapid și ușor din interior prin modul de autocurățare. Aburul elimină virusurile și bacteriile din aparat și de pe rolă, prevenind în același timp apariția mirosurilor neplăcute. Astfel, aparatul rămâne igienic și funcționează optim pe termen lung.

    Putere maximă datorită alimentării cu cablu

    Aburul fierbinte este esențial pentru rezultate perfecte de curățare și eliminarea sigură a bacteriilor și virusurilor. Totuși, generarea continuă a acestui abur necesită un consum ridicat de energie. O baterie nu poate furniza puterea necesară de 1600 W. Din acest motiv, SCV 4 aspirator vertical cu abur este conceput pentru alimentare la rețea. Cablu generos de opt metri oferă libertate de mișcare suficientă pentru orice încăpere. Astfel, beneficiezi de performanță constantă, fără întreruperi pentru încărcare, și poți curăța locuința dintr-o singură trecere, fără compromisuri.

    Aspirator vertical cu abur Kärcher SCV 4: alimentare cablu, fără întreruperi pentru încărcare
    Îndepărtarea murdpăriei cu aspiratorul vertical cu abur Kärcher SCV 4

    Funcție 3-în-1 Xtra!Clean

    Curățenie în jumătate din timp (3), deoarece funcția de aspirare elimină necesitatea aspirării prealabile. Curățarea în profunzime se realizează cu ajutorul funcției de abur.

    Spălarea solei din microfibră în mașina de spălat

    Igiena întâlnește sustenabilitatea

    Curățenie maximă cu efort minim: rola Pure!Roll® a aspiratorului vertical cu abur SCV 4 poate fi spălată comod în mașina de spălat la 60 °C. Astfel se asigură o prospețime igienică de durată, cu economie de resurse.

    Îndepărtarea părului de animale cu Kärcher SCV 4

    Îndepărtarea părului de animale

    Fie că este vorba de păr de animale sau de oameni, SCV 4 aspirator vertical cu abur colectează cu ușurință toate firele de păr din locuință.

    Domenii de utilizare pentru aspiratorul vertical cu abur SCV 4

    De la pardoseli din lemn la gresie și covoare – aspiratorul nostru vertical cu abur SCV 4 este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli și poate colecta cu ușurință cantități mari de lichide. Fie că este vorba despre pete de cafea uscată sau cereale vărsate pe podea, rezultatul este o curățenie impecabilă.

    Curățarea pardoselilor dure cu Kärcher SCV 4

    Rolă multi-suprafețe

    Fie că este vorba despre pardoseli moderne din vinil, PVC rezistent sau parchet sigilat – fiecare tip de pardoseală are propriile cerințe. Sistemul nostru de curățare cu rolă multi-suprafață este o soluție all-in-one, care se adaptează flexibil oricărei suprafețe și asigură o curățenie fără urme.

    Curățare igienică cu SCV 4 Kärcher

    Rolă pentru covoare

    Rotația și structura materialului rolei desprinde murdăria persistentă, firele de păr și alergenii din profunzimea fibrelor.

    Curățarea gresiei cu SCV 4 Kärcher

    Rolă pentru piatră

    Perii speciali ai rolei pătrund adânc în rosturile și denivelările suprafeței din piatră și îndepărtează murdăria mecanic, dar delicat.

    Accesorii pentru aspiratorul vertical cu abur SCV 4

    Rezultatele de top necesită echiparea potrivită. SCV 4 aspirator vertical cu abur își arată întregul potențial cu accesoriile corecte. Rolele speciale oferă fiecărui tip de pardoseală un aspect reîmprospătat și asigură o curățenie eficientă. În același timp, filtrele de înaltă calitate și protecția integrată împotriva depunerilor de calcar ajută la menținerea performanței aparatului. Această combinație armonioasă garantează o igienă impecabilă zi de zi și performanță constantă, pentru o locuință mereu îngrijită.

    Curățarea scărilor din piatră cu aspiratorul cu abur Kärcher SCV 7

    SV 7 – Soluția multifuncțională

    Aspiratorul cu abur Kärcher SV 7 combină avantajele aparatelor de curățat cu abur cu cele ale aspiratoarelor pentru murdărie uscată. Acesta aspiră, de exemplu, firimiturile de pe podea, șterge cu o lavetă umedă și apoi usucă pardoseala. Totul într-un singur proces. Acest aparat all-in-one impresionant, cu accesoriile potrivite, este ideal pentru toate sarcinile de curățenie din locuință - simplu, comod, rapid și fără utilizarea de substanțe chimice.

    Sistem cu 2 rezervoare pentru aspirare fără întreruperi Kärcher SV 7

    Abur continuu cu sistem cu 2 rezervoare

    Rezervorul poate fi umplut rapid și ușor în orice moment, pentru o utilizare fără întreruperi. Astfel, nu mai este nevoie să aștepți răcirea aparatului înainte de a reumple rezervorul.

    Curățarea depunerilor de calcar cu duza cu jet punctual Kärcher SV 7

    Extrem de igienic

    Datorită controlului în cinci trepte al fluxului de abur, acesta poate fi adaptat individual fiecărei suprafețe și fiecărui nivel de murdărie. Datorită temperaturii ridicate a aburului, rezultatele nu sunt doar vizibil curate – Kärcher SV 7 asigură o curățenie profund igienică.

    Curățarea igienică a tapițeriei cu aspiratorul cu abur Kärcher SV 7

    Un plus de confort pentru persoanele alergice

    Aspirare cu sistem de filtrare în 4 trepte, fără sac de praf. Praful este reținut în filtrul de apă. Filtrul HEPA (EN 1822:1998) elimină particulele respirabile. Astfel, aerul evacuat este mai curat decât aerul din încăpere.

    Mâner ergonomic cu control integrat al aburului Kärcher SV 7

    Utilizare confortabilă

    Aspiratorul cu abur Kärcher SV 7 impresionează prin operarea simplă. Puterea de aspirare poate fi reglată în patru trepte direct de pe mâner. Fluxul de abur poate fi reglat în cinci trepte direct de pe aparat.

    Domenii de utilizare pentru SV 7

    Datorită accesoriilor variate, aspiratorul cu abur Kärcher SV 7 este potrivit pentru utilizare în locuință, fără substanțe chimice. Diferite accesorii permit curățarea cu abur și aspirarea pardoselilor, suprafețelor și mobilierului tapițat. De asemenea, SV 7 poate fi utilizat pentru reîmprospătarea covoarelor și curățarea ferestrelor, rosturilor și spațiilor înguste.

    Living

    Aspiratorul cu abur Kärcher SV 7 oferă o soluție simplă, comodă și care economisește timp pentru orice provocare din zona de living. Fie că este vorba despre pardoseli dure, mobilier tapițat sau covoare – aspiratorul cu abur Kärcher SV 7 este eficient pe orice suprafață.

    Curățarea gresiei cu Kärcher SV 7
    Curățarea canapelei cu Kärcher SV 7
    Curățarea scărilor din piatră cu Kärcher SV 7

    Bucătărie

    Bucătăria se confruntă zilnic cu murdăria inevitabilă apărută în timpul gătitului. Datorită versatilității sale, Kärcher SV 7 este partenerul ideal pentru redarea strălucirii în bucătărie și pe diverse suprafețe. Puterea aburului îndepărtează eficient chiar și murdăria arsă sau grasă, fără substanțe chimice.

    Curățarea hotei cu Kärcher SV 7
    Curățarea plitei cu Kärcher SV 7
    Curățarea aragazului cu Kärcher SV 7

    Baie

    Cu ajutorul aburului generat de Kärcher SV 7, curățarea eficientă și temeinică a armăturilor, oglinzilor și gresiei este garantată și în baie. Aburul pătrunde în cele mai mici spații și le curăță în profunzime, fără substanțe chimice.

    Curățarea faianței cu Kärcher SV 7
    Curățarea oglinzilor cu Kärcher SV 7
    Curățarea obiectelor sanitare Kärcher SV 7

    Accesorii pentru SV 7

    Cu accesoriile corespunzătoare, SV 7 devine un adevărat aparat multifuncțional, iar murdăria persistentă nu mai are nicio șansă. Sunt disponibile diverse inserturi pentru utilizare pe pardoseli dure și covoare. Perii rotunde, diferite accesorii pentru duza manuală, duze pentru tapițerii și multe altele oferă mai multe posibilități de utilizare și fac curățarea mai eficientă, mai rapidă și mai comodă.

    Curățarea tapițeriei cu Kärcher SV 7
    Îndepărtarea murdăriei persistente cu duza cu jet punctual Kärcher SV 7
    Schimbarea accesoriilor Kärcher SV 7

    (1) Prin curățarea punctuală cu ajutorul aparatului de curățat cu abur Kärcher, adică prin aplicarea aburului timp de 30 de secunde la nivelul maxim de abur, în contact direct cu suprafața de curățat, pot fi eliminate 99,999% dintre virusurile încapsulate, precum virusurile gripale (cu excepția virusului hepatitei B), de pe majoritatea suprafețelor dure și netede din locuință (agent de test: virusul vaccinia Ankara modificat).

    (2) La curățarea cu o viteză de 30 cm/s, folosind treapta maximă de abur și în contact direct cu suprafața de curățat, sunt eliminate 99,999% dintre bacteriile obișnuite din gospodărie de pe majoritatea suprafețelor dure și netede (agent de test: Enterococcus hirae).

    (3) Aspiratoarele cu abur Kärcher permit economii de timp de până la 50%, deoarece murdăria obișnuită din locuință poate fi îndepărtată de pe pardoseli într-un singur pas, eliminând necesitatea aspirării înainte de ștergere.