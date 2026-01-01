Curățarea spațiilor de locuit: praf și ordine | Kärcher

Dacă analizezi praful la microscop, vei descoperi un amestec complex de particule de dimensiuni diferite. Acesta conține celule moarte de piele, fibre de covor, polen, păr de animale, pulberi fine – un adevărat festin pentru organisme nedorite precum acarienii, bacteriile și sporii de mucegai.
În funcție de mărimea și greutatea particulelor, praful este fie purtat de curenții de aer în fiecare colț al încăperii, fie rămâne suspendat fără a se așeza imediat.
Compoziția prafului dintr-o locuință diferă în funcție de cameră, amplasarea clădirii, numărul de persoane care locuiesc acolo și stilul lor de viață. Cea mai mare parte a murdăriei ajunge în casă prin intermediul încălțămintei. De aceea, este recomandat să folosești covorașe tip grătar, din fibre de cocos, textile sau cauciuc, amplasate la intrare, pentru a capta murdăria înainte ca aceasta să ajungă în spațiile de locuit. Funinginea, sporii fungici și polenul pătrund în locuință și prin aer.