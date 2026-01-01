Curățarea spațiilor de locuit: praf și ordine | Kärcher

S-au scris cărți întregi despre minimalism, însă chiar și câteva idei simple pot avea un impact puternic. Cu cât ai mai puține lucruri, cu atât vei avea mai puțin de strâns înainte de curățenie și cu atât va fi mai ușor să menții ordinea pe termen lung. Deși pare simplu, aplicarea acestui principiu este adesea dificilă.

La fel ca în cazul organizării, sortarea ar trebui realizată în pași mici. Nu încerca să faci totul într-un singur weekend. Poate fi util să te întrebi de ce păstrezi anumite obiecte: chiar este necesar să ții toate suvenirurile de vacanță pe rafturi? Mai ai nevoie de toate romanele polițiste vechi? Când ai purtat ultima dată acel articol vestimentar?

Nu este nevoie de o eliminare radicală, așa cum promovează Marie Kondo, expertă în organizare. Chiar și renunțarea la câteva obiecte face o diferență vizibilă, inclusiv în timpul necesar pentru ștergerea prafului în fiecare săptămână. După ce elimini câteva lucruri, ordinea devine mult mai ușor de menținut.