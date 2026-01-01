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    Curățarea spațiilor de locuit: praf și ordine | Kärcher

    Curățarea spațiilor de locuit: sfaturi pentru a elimina praful și murdăria

    Dormitoarele și camerele de zi bine curățate contribuie în mod semnificativ la confortul tău în interiorul casei. Cu ordine și sfaturi potrivite, îți poți păstra locuința curată în permanență, cu un efort minim.

    Cameră de zi în care se află o familie

    Casă ordonată, minte ordonată

    Curățenia și ordinea fac parte din aceeași activitate, însă sunt aspecte care trebuie tratate separat. Încercarea de a curăța o locuință dezordonată este inutil de dificilă și consumă mult timp, motiv pentru care este recomandat să faci ordine temeinic înainte de a începe curățenia propriu-zisă.

    Aranjarea corectă

    Cel mai simplu mod de a menține o cameră ordonată este să pui lucrurile la locul lor. Aranjarea este mult mai ușor de realizat în etape scurte, ceea ce împiedică instalarea haosului în cameră. Este indicat să așezi imediat obiectele care pot fi puse rapid la loc, în loc să le amâni sau să le adaugi pe lista de sarcini.

    Fiecare obiect ar trebui să aibă un loc clar stabilit în casă. Containerele potrivite, precum cutiile sau coșurile, te ajută să menții suprafețele libere. Evită aglomerarea suprafețelor orizontale, cum ar fi mesele, rafturile și pervazurile, deoarece acest lucru îți va solicita mai multă răbdare ulterior, atunci când va trebui să pui totul la loc.

    Minimalism

    Minimalism

    S-au scris cărți întregi despre minimalism, însă chiar și câteva idei simple pot avea un impact puternic. Cu cât ai mai puține lucruri, cu atât vei avea mai puțin de strâns înainte de curățenie și cu atât va fi mai ușor să menții ordinea pe termen lung. Deși pare simplu, aplicarea acestui principiu este adesea dificilă.

    La fel ca în cazul organizării, sortarea ar trebui realizată în pași mici. Nu încerca să faci totul într-un singur weekend. Poate fi util să te întrebi de ce păstrezi anumite obiecte: chiar este necesar să ții toate suvenirurile de vacanță pe rafturi? Mai ai nevoie de toate romanele polițiste vechi? Când ai purtat ultima dată acel articol vestimentar?

    Nu este nevoie de o eliminare radicală, așa cum promovează Marie Kondo, expertă în organizare. Chiar și renunțarea la câteva obiecte face o diferență vizibilă, inclusiv în timpul necesar pentru ștergerea prafului în fiecare săptămână. După ce elimini câteva lucruri, ordinea devine mult mai ușor de menținut.

    Mobilier ușor de întreținut

    Atunci când alegi mobilierul și pardoselile, este important să te gândești și la modul în care acestea se curăță. Rafturile deschise arată elegant, dar oferă multe suprafețe pe care se depune praful. Dulapurile și sertarele închise sunt mai ușor de menținut curate, atâta timp cât nu sunt supraîncărcate.

    Unele lucruri au nevoie de un spațiu de depozitare dedicat, de exemplu un raft pentru corespondență, astfel încât aceasta să nu ajungă pe masă. Obiectele utilizate frecvent ar trebui să aibă un loc bine definit și să fie ușor accesibile.

    Materialul și designul suprafețelor joacă, de asemenea, un rol important. Pe anumite tipuri de mobilier, fiecare fir de praf este vizibil imediat. Suprafețele netede, închise la culoare și într-o singură nuanță capătă un aspect murdar foarte rapid.

    Sfat: praful este, în general, mai puțin vizibil pe suprafețele din lemn natural sau cu aspect de lemn.

    Activități de curățenie în sufragerie și dormitor

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    Sfaturi privind ștergerea prafului

    Imaginează-ți următoarea situație: casa strălucește, tocmai a fost curățată temeinic, ferestrele au fost larg deschise pentru aerisire și apoi închise – și totuși, după foarte puțin timp, un strat fin de praf se așază din nou pe mobilier, plante de interior și pardoseală. Din păcate, ștergerea prafului, măturarea sau aspirarea sunt adesea doar măsuri temporare, deoarece praful este inevitabil acolo unde trăiesc oamenii.

    Sfaturi Kärcher pentru ștergerea prafului

    De unde vine praful?

    Dacă analizezi praful la microscop, vei descoperi un amestec complex de particule de dimensiuni diferite. Acesta conține celule moarte de piele, fibre de covor, polen, păr de animale, pulberi fine – un adevărat festin pentru organisme nedorite precum acarienii, bacteriile și sporii de mucegai.

    În funcție de mărimea și greutatea particulelor, praful este fie purtat de curenții de aer în fiecare colț al încăperii, fie rămâne suspendat fără a se așeza imediat.

    Compoziția prafului dintr-o locuință diferă în funcție de cameră, amplasarea clădirii, numărul de persoane care locuiesc acolo și stilul lor de viață. Cea mai mare parte a murdăriei ajunge în casă prin intermediul încălțămintei. De aceea, este recomandat să folosești covorașe tip grătar, din fibre de cocos, textile sau cauciuc, amplasate la intrare, pentru a capta murdăria înainte ca aceasta să ajungă în spațiile de locuit. Funinginea, sporii fungici și polenul pătrund în locuință și prin aer.

    Aspirat sau șters praful mai întâi?

    Opiniile diferă atunci când vine vorba despre ordinea corectă. Dacă aspiri mai întâi, murdăria de pe mobilier poate ajunge pe pardoseala proaspăt curățată. Pe de altă parte, aspirarea ridică praful, care se poate depune pe suprafețele deja șterse.

    În cele mai multe situații, cea mai logică abordare este să ștergi praful mai întâi, apoi să aspiri pardoseala. Ștergerea prafului face ca firimiturile și părul să cadă pe podea, unde pot fi apoi aspirate. Dacă deschizi ferestrele pentru a crea curent de aer în timpul aspirării, o mare parte din praful ridicat va fi evacuat direct afară.

    Aspirarea în sufragerie

    Ștergerea corectă a prafului

    • În mod ideal, praful ar trebui șters cu o lavetă uscată, moale, din bumbac. Alternativ, poți utiliza lavete speciale pentru praf, încărcate electrostatic, care atrag murdăria mai eficient.
    • Dacă împăturești laveta de două ori, vei obține opt suprafețe utilizabile, pe care le poți folosi succesiv. Astfel, laveta poate fi utilizată mai mult timp înainte de spălare.
    • Nu uita să ștergi praful și de pe suprafețele mai mici, precum ramele tablourilor și ușilor, radiatoare sau frunzele plantelor de interior. Lucrează întotdeauna sistematic, de sus în jos.
    • Ștergerea prafului cu o lavetă umedă poate părea logică, însă, de cele mai multe ori, aceasta doar întinde praful. Dacă totuși alegi această metodă, laveta nu trebuie să fie prea umedă, pentru a evita urmele de apă pe suprafețe.

    Cât de des ar trebui să ștergi praful?

    Frecvența ștergerii prafului depinde în principal de nivelul de curățenie dorit. Condițiile de viață joacă, de asemenea, un rol important. Dacă locuiești singur și petreci mult timp în afara casei, va fi necesar să ștergi praful mai rar decât într-o gospodărie cu mai multe persoane.

    Ca regulă generală, în majoritatea locuințelor praful ar trebui șters o dată pe săptămână. Deși praful va fi vizibil, cantitatea acumulată rămâne acceptabilă pentru majoritatea oamenilor.

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