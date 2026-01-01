Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Țară: România
Oamenii din întreaga lume petrec aproximativ 3 ore și 20 de minute făcând curățenie în fiecare săptămână – potrivit unui studiu privind obiceiurile de curățenie la nivel mondial, realizat în numele companiei Kärcher. Pentru o casă curată, se folosesc numeroase aparate de curățare și soluții de uz casnic. Fie în interior, fie în exterior, sfaturile privind utilizarea corectă a acestora îți pot face munca mai rapidă și te pot ajuta să ai mai mult timp pentru a te bucura de lucrurile cu adevărat importante din viață.
Curățarea bucătăriei, curățarea băii, curățarea spațiilor de locuit – acasă ai multe de făcut, iar acest lucru nu se întâmplă doar cu ocazia curățeniei de primăvară. Pe măsură ce trece timpul, în interior se acumulează multă murdărie: pete pe podea, tapițerie și covoare, polen, praf și amprente pe ferestre, resturi de alimente și urme de grăsime în bucătărie, depuneri de calcar și reziduuri de săpun în baie.
Cu toate acestea, folosind doar câteva trucuri, aparatele de curățare potrivite, agenți de curățare și soluții de uz casnic, poți elimina rapid murdăria, iar locuința ta va fi din nou curată, oferindu-ți un mediu sănătos.
Sunt multe de făcut în jurul casei. Primăvara, terasa trebuie curățată după sezonul rece, iar de pe alei și poteci trebuie îndepărtată murdăria. Vara, plantele trebuie udate, gazonul tuns regulat, iar gardurile vii, copacii și arbuștii toaletați. Toamna, grădina trebuie pregătită pentru iarnă, frunzele îndepărtate, iar mobilierul de grădină depozitat. De asemenea, vehiculele tale au nevoie de întreținere regulată – fie că este vorba de bicicletă, motocicletă, mașină sau rulotă.
Munca devine mai ușoară cu ajutorul acestor sfaturi practice.