Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Sfaturi practice pentru udarea grădinii

    Când temperaturile sunt în creștere în lunile de vară și nu a mai plouat de zile bune, pentru tine asta înseamnă că florile, legumele și gazonul trebuie udate în mod regulat. Dar ce trebuie să ai în vedere atunci când uzi grădina? Dacă urmezi aceste sfaturi, grădina ta va depăși cu brio sezonul cald.

    Udarea grădinii cu sfaturi Kärcher

    Când și cum ar trebui să îți uzi grădina?

    Udarea regulată a gazonului, precum și a plantelor și florilor ornamentale și cultivate este obligatorie și este o condiție pentru menținerea culorii verzi a grădinii. Dar există câteva lucruri de luat în considerare atunci când uzi grădina. Mai presus de toate, timpul, echipamentul și tehnica corectă de aplicare și udare contează foarte mult. De asemenea, ar trebui să știi că plantele și solurile au nevoi diferite, pe care ar trebui să le respecți atunci când vine vorba de udare și întreținere.

    Cinci sfaturi pentru udarea corectă a grădinii

    Momentul potrivit:

    Dimineața devreme sau dimineața târziu este momentul ideal pentru udarea grădinii. Mai ales în timpul verii, când este foarte cald în timpul zilei, apa se poate strecura treptat în pământ la temperaturi încă reduse. Nu ar trebui să îți uzi niciodată grădina sub căldura soarelui de amiază, deoarece apa se va evapora rapid și ar putea să nu pătrundă deloc la rădăcini. Așadar, mulți oameni care lucrează udă grădina seara, după ce vin de la serviciu. Și aceasta poate fi o variantă, dar poate avea efectul nedorit de a atrage melci, deoarece frunzele rămân umede pentru o perioadă foarte lungă de timp – un paradis pentru dăunătorii de grădină.

    Udarea grădinii
    Echipament de udare:

    Adresează-ți înainte următoarea întrebare: ce sursă de apă ai vrea să folosești și cum ajunge apa de acolo la plante? În esență, pentru udarea grădinii sunt disponibile trei surse de apă. Fie folosești apă de ploaie colectată într-un rezervor de colectare sau apă subterană dintr-un puț, fie conectezi un furtun obișnuit sau sistemul de udare la sursa de alimentare cu apă de acasă. Aceasta din urmă este considerabil mai scumpă, ceea ce înseamnă că ar putea merita investiția într-un sistem de udare cu o pompă, de exemplu. În ceea ce privește echipamentul de distribuție a apei, există numeroase opțiuni: aspersoare, furtunuri, duze, pompe și regulatoare cu programare (despre care vei găsi informații mai jos). Există cărucioare pentru furtun sau role de furtun adecvate pentru depozitare, de exemplu, pentru sistemul de furtunuri.

    Regularitate:

    Principiul călăuzitor la udarea grădinii este: udarea regulată vine doar cu beneficii! Așadar, plantele și straturile ar trebui udate astfel încât apa să se poată strecura adânc în pământ și să ajungă la rădăcini. În orice caz, ar trebui să eviți udarea grădinii în fiecare zi. Acest lucru nu este doar scump și consumator de energie, ci și complet inutil. Frecvența de udare a grădinii depinde și de textura solului. Ține minte această regulă de aur: udă solurile nisipoase aproximativ o dată la 4 zile, iar solurile argiloase o dată pe săptămână.

    Ține cont de nevoile plantelor și ale solurilor:

    Evită apa foarte rece. Apa rece de la robinet provoacă un stres pentru majoritatea plantelor. Este mai bine să folosești apa dintr-un rezervor și să o distribui folosind o pompă. Desigur, poți folosi și apă de la robinet ca să uzi grădina, deși aceasta implică unele dezavantaje în comparație cu udarea grădinii cu apă subterană sau apă de ploaie. Apa este mult mai rece, ceea ce provoacă un stres pentru plante și flori. De asemenea, trebuie să cunoști calitatea apei locale. Apa dură dăunează plantelor. Conceperea unui plan de udare este dificilă, deoarece cererea de apă a diferitelor plante variază. Plantele de pe strat necesită mai puțină apă decât plantele în ghiveci. Ca să îți dai seama de cantitatea de apă de care are nevoie o plantă, de multe ori trebuie doar să arunci o privire la frunzele ei. Numeroase frunze subțiri și moi indică o cerere mare de apă. Plantele cu frunze groase, dure sau păroase necesită mai puțină apă. Cel mai mare consumator de apă din grădină este gazonul. Mai ales pentru solurile nisipoase, ar trebui să aerisești gazonul de trei sau patru ori pe săptămână. Pe de altă parte, solurile argiloase stochează mai multă umiditate, astfel încât udarea minuțioasă a grădinii o dată pe săptămână este suficientă.

    La apropierea iernii:

    Îndepărtarea apei din sistemul de irigare a grădinii este o problemă în fiecare an atunci când vine vorba de pregătirea grădinii pentru iarnă. Pompele pentru apă murdară, de exemplu, sunt potrivite pentru îndepărtarea apei din iazuri și puțuri, în timp ce pompele de apă limpede submersibile pot fi folosite pentru piscine.

    Sistem de furtunuri Kärcher pentru udare
    Udarea florilor cu sfaturi Kärcher

    Udare cu stropitoarea, cu furtunul sau cu un sistem de irigare?

    Pentru generațiile anterioare, nici nu se punea problema echipamentului adecvat pentru udarea grădinii. Stropitoarea era singura opțiune. Astăzi, punctul de plecare este total diferit. Există numeroase instrumente, cum ar fi aspersoare mobile și pistoale cu funcție de pulverizare și chiar sisteme complete de irigare, de exemplu pompe pentru apa de ploaie. Așadar, care echipament răspunde cerințelor tale?

    Stropitoarea poate face parte întotdeauna din echipamentul de bază. În ciuda numeroaselor dispozitive moderne și eficiente pentru udarea grădinii, stropitoarea aproape că nu lipsește din nicio grădină. Este perfectă ca să te asiguri că plantele în ghiveci și cele de pe strat sunt udate la timp. De asemenea, poți uda cu atenție plantele ornamentale cu ajutorul unui pistol de udat. Dar dezavantajul decisiv rămâne: reumplerea frecventă și căratul stropitoarei pot necesita rezistență și pot duce rapid la dureri de spate și umăr.

    Uzi singur grădina sau se udă singură? Pentru zonele mai mari, udarea numai cu un furtun este utilă doar într-o măsură limitată. Dacă vorbești doar despre udarea unei suprafețe mici de gazon, poți recurge fără griji la un furtun cu aspersor sau lance de stropit. Furtunurile Kärcher sunt robuste și sunt proiectate astfel încât să nu se stranguleze, ceea ce le mărește considerabil durabilitatea.

    Aspersoare

    Pentru zonele mai mari de grădină, pe de altă parte, este mai bine să recurgi la sisteme de irigare. Chiar și un aspersor pe care l-ai conectat printr-un furtun fie la apa de rețea, fie la o pompă ar trebui să fie suficient în multe cazuri. Aspersoarele mobile sunt deosebit de potrivite în acest sens. Acestea au o lățime reglabilă de pulverizare, astfel încât poți ajusta manual gama și volumul de apă – acest lucru permite udarea eficientă a grădinii. Ceea ce este important aici este ca aspersorul să fie selectat în funcție de forma și cerințele zonei care urmează să fie udată.

    Sistemul de irigare Karcher

    Sistem de irigare: eficient și economic! Dacă vrei să abordezi lucrurile chiar mai profesional, poți folosi sisteme de pompare și irigare perfect coordonate între ele. Astfel de sisteme de irigare permit nu doar udarea eficientă și economii de timp, ci și conservarea resurselor și sustenabilitatea lor. Astfel, apa este distribuită într-o manieră direcționată către fiecare plantă sau zonă de gazon.

    Cum uzi grădina cu apă de ploaie?

    Aspectul natural al modului în care uzi grădina depinde în cele din urmă de gustul personal și de suprafața disponibilă din grădină. Ca grădinar amator pasionat, ar trebui să știi în orice caz ce avantaje îți oferă udarea grădinii cu apă de ploaie. În primul rând, această metodă nu implică niciun cost pentru apă și este deosebit de ecologică. În al doilea rând, apa de ploaie are un avantaj decisiv față de apa de la robinet: apa de ploaie este forma naturală a apei distilate, fără germeni și impurități. Este adevărat că și apa de la robinet este foarte curată, dar poate diferi ca duritate de la o regiune la alta sau, de exemplu, poate conține depuneri nedorite acumulate de pe conducte mai vechi. Dacă vrei să acționezi cu adevărat în siguranță, ar trebui mai întâi să verifici calitatea apei.

    Apa de ploaie este prin natura ei pură și are o valoare neutră a pH-ului. Ca să o folosești, trebuie doar să te gândești cum vrei să o colectezi. Printre opțiuni se numără cisterne, puțuri adânci și butoaie de apă; apa de ploaie colectată poate fi distribuită eficient în grădină folosind pompe pentru butoaie sau pompe de suprapresiune, precum și sisteme de furtunuri și aspersoare.

    Udarea cu accesoriile Karcher
    Udarea dintr-un puț cu pompe de suprapresiune Kärcher

    Udarea grădinii cu apă subterană și apă din puțuri

    La fel ca atunci când uzi grădina cu apă de ploaie, nu trebuie să îți faci griji în privința calității apei atunci când uzi cu apă subterană sau cu apă din puțuri. Dacă vrei să o folosești ca să uzi grădina, ar trebui să te interesezi dinainte despre nivelul apei subterane. Astfel de informații pot fi obținute de la autoritatea locală de gospodărire a apelor. Vecinul tău poate fi deja în măsură să îți ofere informații în această privință, într-o simplă discuție peste gardul din grădină. În general, problema udării grădinii cu apă subterană și apă din puțuri este una financiară. Udarea grădinii cu apă de la robinet înseamnă costuri continue, în timp ce construirea unui puț este o investiție unică și, în general, este recuperată după doar câțiva ani. În orice caz, merită să analizezi cu atenție această opțiune. Un alt lucru de care trebuie să ții cont este că, dacă vrei să construiești un puț, acest lucru trebuie declarat la primărie. Ar trebui să te interesezi întotdeauna dinainte despre cerințele locale de autorizare și restricțiile impuse prin lege.

    Udarea grădinii cu propria apă din puț este o alternativă ecologică la udarea cu apă de la robinet. Ca să garantezi că apa din puț poate fi distribuită către plante și straturi, ai nevoie și de o pompă. Udarea cu pompe de suprapresiune ar putea fi soluția optimă aici. Cu o capacitate de pompare de până la 7000 de litri pe oră, pompele robuste și rezistente în timp sunt perfecte pentru transportul apei din iazuri și din puțuri.

    Udare automată cu pompă

    Poți economisi timp semnificativ și poți uda grădina în funcție de nevoi și în mod eficient prin control automat. Folosind senzori de irigare și regulatoare cu programare, poți controla pe deplin când și cât din suprafața grădinii vrei să uzi. Sistemul poate fi, de exemplu, programat astfel încât să se activeze la primele ore ale dimineții, când toată lumea încă doarme. De asemenea, un sistem automat de irigare este soluția ideală dacă vrei să călătorești, dar nu ai pe nimeni aproape care să aibă timp suficient să preia sarcina udării grădinii tale.

    Produse pentru irigarea grădinii

    Aspersoare

    Aspersoare

    Pompe

    Pompe de presiune

    Sistem de furtunuri

    Sistem de furtunuri

    Pompe submersibile

    Pompe submersibile

    Pompe de butoi

    Pompe de butoi

    Programatoare de udare

    Programatoare de udare

    Te-ar mai putea interesa:

    Irigarea automată a grădinii

    Irigarea automată a grădinii

    Curățarea iazurilor

    Curățarea iazurilor

    Tunderea gazonului

    Tunderea gazonului