Adresează-ți înainte următoarea întrebare: ce sursă de apă ai vrea să folosești și cum ajunge apa de acolo la plante? În esență, pentru udarea grădinii sunt disponibile trei surse de apă. Fie folosești apă de ploaie colectată într-un rezervor de colectare sau apă subterană dintr-un puț, fie conectezi un furtun obișnuit sau sistemul de udare la sursa de alimentare cu apă de acasă. Aceasta din urmă este considerabil mai scumpă, ceea ce înseamnă că ar putea merita investiția într-un sistem de udare cu o pompă, de exemplu. În ceea ce privește echipamentul de distribuție a apei, există numeroase opțiuni: aspersoare, furtunuri, duze, pompe și regulatoare cu programare (despre care vei găsi informații mai jos). Există cărucioare pentru furtun sau role de furtun adecvate pentru depozitare, de exemplu, pentru sistemul de furtunuri.

Regularitate:

Principiul călăuzitor la udarea grădinii este: udarea regulată vine doar cu beneficii! Așadar, plantele și straturile ar trebui udate astfel încât apa să se poată strecura adânc în pământ și să ajungă la rădăcini. În orice caz, ar trebui să eviți udarea grădinii în fiecare zi. Acest lucru nu este doar scump și consumator de energie, ci și complet inutil. Frecvența de udare a grădinii depinde și de textura solului. Ține minte această regulă de aur: udă solurile nisipoase aproximativ o dată la 4 zile, iar solurile argiloase o dată pe săptămână.