Pentru generațiile anterioare, nici nu se punea problema echipamentului adecvat pentru udarea grădinii. Stropitoarea era singura opțiune. Astăzi, punctul de plecare este total diferit. Există numeroase instrumente, cum ar fi aspersoare mobile și pistoale cu funcție de pulverizare și chiar sisteme complete de irigare, de exemplu pompe pentru apa de ploaie. Așadar, care echipament răspunde cerințelor tale?
Stropitoarea poate face parte întotdeauna din echipamentul de bază. În ciuda numeroaselor dispozitive moderne și eficiente pentru udarea grădinii, stropitoarea aproape că nu lipsește din nicio grădină. Este perfectă ca să te asiguri că plantele în ghiveci și cele de pe strat sunt udate la timp. De asemenea, poți uda cu atenție plantele ornamentale cu ajutorul unui pistol de udat. Dar dezavantajul decisiv rămâne: reumplerea frecventă și căratul stropitoarei pot necesita rezistență și pot duce rapid la dureri de spate și umăr.
Uzi singur grădina sau se udă singură? Pentru zonele mai mari, udarea numai cu un furtun este utilă doar într-o măsură limitată. Dacă vorbești doar despre udarea unei suprafețe mici de gazon, poți recurge fără griji la un furtun cu aspersor sau lance de stropit. Furtunurile Kärcher sunt robuste și sunt proiectate astfel încât să nu se stranguleze, ceea ce le mărește considerabil durabilitatea.