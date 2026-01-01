    Curățarea iazurilor: cele mai bune sfaturi pentru o apă curată

    Un iaz de grădină este plăcut la vedere, dar trebuie întreținut periodic și curățat bine. La urma urmei, poate oferi plantelor și animalelor un habitat sănătos numai dacă este bine întreținut. Urmând sfaturile noastre, curățarea iazului cu succes este garantată

    Curățarea iazurilor: când și cum se face?

    Ar trebui să cureți bine un iaz de grădină cel puțin de două ori pe an – o dată primăvara și din nou la sfârșitul toamnei.

    În toamnă, ar trebui să pregătești iazul pentru iarnă, deoarece frunzele căzute, resturile de plante moarte sau insectele moarte formează o masă organică în partea de jos a iazului, a cărei descompunere consumă o cantitate mare de oxigen. Sub pojghița de gheață și dacă circulația apei este prea scăzută, apar lipsuri de oxigen pentru animalele mai mari, cum ar fi peștii și broaștele. De aceea, este important să cureți bine iazul din grădină înainte de venirea iernii, să elimini noroiul și să asiguri un ecosistem sănătos.

    După trecerea iernii, frunzele și resturile de plante se acumulează din nou în iaz și se formează un strat gros de noroi pe fund. Prin urmare, trebuie îndepărtate încă o dată primăvara, apa iazului trebuie scursă, fundul iazului curățat și reumplut cu apă. Astfel, corpul de apă este pregătit în mod ideal pentru lunile de vară.

    Drenarea iazului de grădină și relocarea plantelor

    Înainte să începi curățarea, plantele și animalele, cum ar fi peștii, broaștele și tritonii, trebuie relocate temporar, iar apa iazului trebuie drenată. Acest lucru se face cel mai rapid cu o pompă submersibilă pentru apă murdară. Aceasta se amplasează în cel mai adânc punct al iazului, unde se acumulează cea mai mare murdărie. Odată ce iazul este gol, mai întâi trebuie îndepărtat noroiul. Depunerile, pietrișul și pietrele mai mari pot fi apoi curățate folosind un aparat de spălat cu presiune, astfel încât să fie îndepărtată murdăria persistentă. Acționează cu un flux de apă uniform, astfel încât să nu deteriorezi hidroizolația iazului. O atenție deosebită ar trebui acordată atunci când cureți marginile iazului, deoarece aici se depune multă murdărie. Apoi poți pompa pur și simplu apa murdară (nou creată) din iaz cu pompa submersibilă.

    Verifică apoi hidroizolația curată pentru semne de fisuri și scurgeri și repar-o, dacă este necesar, de exemplu cu alte resturi de hidroizolație și adeziv din PVC rezistent la apă. Dacă totul este în regulă, adu plantele la locul lor și umple iazul cu apă proaspătă.

    Trebuie să acorzi o atenție deosebită la curățarea iazului dacă ai pești care trăiesc în el. Aceștia trebuie mutați cu atenție înainte de curățare. Ca soluție temporară, te poți folosi de rezervoare de stocare. Ca să creezi aproximativ aceleași condiții de viață pentru pești, recipientele ar trebui umplute astfel încât aproximativ o treime din apa din fiecare recipient să fie apă din iaz. Și plantele din iaz sunt protejate împotriva uscării în acest fel. Ca să le oferi protecție suplimentară, nu turna apa proaspătă în iaz prea repede după curățare. Temperatura se reglează apoi uniform, iar materia în suspensie se așază mai ușor pe fundul iazului.

    Sfat: utilizarea nămolului ca îngrășământ

    Apa rămasă după curățare și reziduurile biologice, cum ar fi frunzele sau polenul, pot fi îndepărtate cu extractoare speciale de noroi sau cu aspiratoare umed-uscate. În acest caz, o parte din reziduuri poate rămâne în iaz, ca să contribuie la regenerare. Nămolul aspirat poate avea o utilizare ulterioară sensibilă – în forma lui uscată, este potrivit ca îngrășământ pentru straturile de flori din grădină.

    Punerea la adăpost a plantelor delicate și a peștilor pentru iarnă, astfel încât să fie protejate împotriva înghețului

    Plantele sensibile la îngheț, cum ar fi zambilele de apă sau florile de lotus, nu ar trebui puse înapoi în iaz după curățarea de toamnă, ci ar trebui mai degrabă protejate împotriva frigului, așezându-le într-un vas cu apă în casă sau în magazie. Nu le vei folosi din nou până în primăvara următoare.

    Dacă ai pești în iaz, iazul nu trebuie să înghețe complet în timpul iernii, deoarece gazele de fermentare care se dezvoltă în partea de jos trebuie să poată fi eliminate. Acest lucru împiedică intoxicarea peștilor și, în același timp, asigură o cantitate suficientă de oxigen în apă. Există diverse posibilități de menținere a schimbului de gaze chiar și în caz de îngheț, de la împodobirea iazului cu plante cu tulpină lungă până la protecții din polistiren.

    Pregătirea tehnologiei înainte iernii

    Pompele nu ar trebui să rămână în iaz în timpul iernii, deoarece sistemul pompelor poate fi complet distrus de îngheț. De altfel, acest lucru este valabil și pentru aparatul de spălat cu presiune. Dacă nu mai este necesar odată ce iazul a fost curățat, evacuează apa reziduală. Furtunul de apă trebuie demontat ca să întrerupi alimentarea cu apă. Apoi, pistolul declanșator al aparatului de spălat cu presiune trebuie acționat pentru scurt timp, aproximativ o jumătate de minut, ca să elimini presiunea și apa reziduală din sistem. Pregătit în acest fel, acesta va trece iarna în siguranță și poate fi amplasat într-un loc protejat împotriva înghețului până la curățenia de primăvară. Prin urmare, se recomandă depozitarea aparatului de spălat cu presiune într-un loc protejat împotriva înghețului, ca să eviți deteriorarea pompei.

    Întreținerea iazurilor: îndepărtarea regulată a frunzelor

    Ca să te asiguri că iazul rămâne un punct de atracție în grădină pe tot parcursul anului, ar trebui să te asiguri întotdeauna că este curat de-a lungul anului. Frunzele căzute, algele verzi ușor vizibile pe suprafața apei și părțile moarte ale plantelor pot fi pescuite din apă cu un minciog, fără un efort prea mare. O plasă întinsă deasupra iazului face o treabă bună în a-l proteja de frunzele care cad toamna de la copacii din jur.

    Îndepărtarea algelor din iaz

    Algele ar trebui, în primul rând, împiedicate să se formeze, astfel încât să nu fie nevoie să le îndepărtezi din iaz. Un factor esențial pentru formarea algelor este conținutul de nutrienți din iaz. Acest lucru poate fi determinat printr-un simplu test pH. Dacă valoarea pH-ului este cuprinsă între 6,8 și 8,2, adică în intervalul neutru, este ideal. Dacă este peste acest interval (interval alcalin), conținutul de nutrienți este crescut. Astfel, algele pot crește în număr tot mai mare.

    Prin urmare, ar trebui să te asiguri că iazul nu este expus la prea multă lumină solară directă, deoarece căldura încurajează creșterea algelor. În plus, ar trebui să folosești pământ pentru iaz cât mai scăzut posibil în nutrienți și diferite plante de apă ca să atingi un echilibru în corpul de apă. Deoarece algele au nevoie de substanțe nutritive pe care le stochează ca să se dezvolte, nutrienții necesari pentru creștere sunt eliminați din alge dacă plantele sunt tăiate în mod regulat.

    În general, se aplică următoarele reguli: iazurile mici necesită mai multă întreținere decât un iaz mare. Într-un spațiu îngust, se creează o biomasă ridicată datorită unei adâncimi mai mici a apei și unei cantități reduse de apă. Corpurile plate de apă se încălzesc, de asemenea, mai repede în timpul verii. Temperaturile mai ridicate ale apei duc, la rândul lor, la un conținut mai ridicat de nutrienți, la valori mai scăzute ale apei și la o creștere mai intensă a algelor. Așadar, cu cât iazul este mai mare, cu atât efortul de întreținere este mai mic.

