Ar trebui să cureți bine un iaz de grădină cel puțin de două ori pe an – o dată primăvara și din nou la sfârșitul toamnei.

În toamnă, ar trebui să pregătești iazul pentru iarnă, deoarece frunzele căzute, resturile de plante moarte sau insectele moarte formează o masă organică în partea de jos a iazului, a cărei descompunere consumă o cantitate mare de oxigen. Sub pojghița de gheață și dacă circulația apei este prea scăzută, apar lipsuri de oxigen pentru animalele mai mari, cum ar fi peștii și broaștele. De aceea, este important să cureți bine iazul din grădină înainte de venirea iernii, să elimini noroiul și să asiguri un ecosistem sănătos.

După trecerea iernii, frunzele și resturile de plante se acumulează din nou în iaz și se formează un strat gros de noroi pe fund. Prin urmare, trebuie îndepărtate încă o dată primăvara, apa iazului trebuie scursă, fundul iazului curățat și reumplut cu apă. Astfel, corpul de apă este pregătit în mod ideal pentru lunile de vară.