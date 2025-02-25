Pompe submersibile

Pompele submersibile Kärcher sunt robuste, durabile și ideale pentru apă murdară sau curată. Cu etanșare ceramică profesională și aspirație joasă până la 1 mm.
Robuste și deosebit de durabile, pompele noastre submersibile pentru apă murdară își fac treaba perfect oriunde este nevoie de ele. Ele sunt prima alegere dacă este necesară o acțiune rapidă într-o situație de inundație, dar sunt ideale și pentru pomparea iazurilor ornamentale de grădină înainte de curățarea restaurativă, de exemplu. Apa murdară poate conține particule cu o granulație de până la 30 mm.
Pompele noastre submersibile cu aspirație plană pot transporta apă curată sau ușor murdară cu particule de până la 5 mm. Aspirația plană înseamnă că, datorită suportului pliabil, apa poate fi pompată până la un nivel de 1 mm. Perfecte pentru golirea unei piscine sau evacuarea apei din pivniță.
În funcție de domeniul de utilizare și de gradul de contaminare a apei pompate, poți alege o pompă submersibilă pentru apă curată sau o pompă pentru apă murdară. Tabelul de mai jos îți arată care sunt cele mai potrivite produse pentru fiecare tip de utilizare.
Puternice, robuste și foarte durabile - acestea sunt calitățile pe care le oferă pompele noastre submersibile Kärcher. Acestea pot face față oricărei sarcini din casă sau din jurul casei, indiferent cât de solicitantă este, și, în funcție de clasa de performanță, transportă până la 22.000 de litri de apă pe oră. Protejată de o cameră cu ulei, etanșarea cu inel glisant ceramic reduce uzura și crește considerabil durata de viață a pompelor submersibile.
Detaliu util pentru trecerea la funcționarea continuă pentru aspirația plană.
Conectare Quick Connect între furtun și pompă.
Protejată de o cameră de ulei, care prelungește durata de viață a etanșării și crește capacitatea pompei de a face față solicitărilor. Garanție de cinci ani la înregistrare.
Indiferent dacă ai nevoie să evacuezi apă murdară sau să aspiri apa până la cel mai mic nivel, coșul filtrant poate fi schimbat simplu, în funcție de aplicația dorită.
Pentru flexibilitate maximă la reglarea punctului de pornire/oprire a comutatorului. Protejează împotriva funcționării în gol.
Cu setarea de aspirație plană, apa este evacuată până la un nivel de 1 mm, lăsând suprafețele aproape uscate.
Chiar și apa contaminată, cu particule de murdărie de până la 20 mm, este evacuată în mod fiabil.
Protejată de o cameră cu ulei, etanșarea cu inel glisant ceramic crește durata de viață a pompelor submersibile.
Setarea nivelului se face deosebit de ușor datorită comutatorului cu flotor reglabil pe înălțime.
Prefiltrul, disponibil în formă integrată sau ca accesoriu opțional, protejează pompa în mod eficient împotriva blocajelor.
Senzorul de nivel reacționează imediat - chiar și la un nivel scăzut al apei.
Cu suportul pliat, pompele submersibile cu aspirare joasă pot evacua apa până la o înălțime de 1 mm
Nivelul de pornire poate fi reglat continuu, prin simpla deplasare a senzorului de nivel.
Comutare ușoară de la pornirea și oprirea manuală la modul automat.
Operare rapidă și convenabilă a furtunului datorită sistemului Quick Connect.
Criteriile relevante includ debitul și presiunea de pompare necesare pentru aplicație (=înălțimea de pompare). Din curba de performanță a pompei, se poate selecta o pompă adecvată folosind valorile calculate.
Pompele prezentate pot varia în funcție de gama disponibilă în fiecare țară.
Alegerea pompei potrivite depinde în mare măsură de volumul de apă, care se calculează astfel:
– suprafață dreptunghiulară: lungime × lățime × adâncime medie (m) × 1000 = volum (l)
– suprafață rotundă: diametru × diametru × adâncime medie (m) × 0,78 × 1000 = volum (l)
(Exemplu piscină: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)
În funcție de zona de utilizare și de aplicație, poți opta pentru o pompă pentru apă murdară sau pentru o pompă cu aspirație plană. Prezentarea aplicațiilor de mai sus te poate ajuta să alegi tipul de pompă potrivit.
(Exemplu: pompă cu aspirație plană)
Consultă diagrama corespunzătoare și concentrează-te asupra curbelor de performanță ale pompei, precum și asupra curbelor de performanță pentru un furtun PrimoFlex® de 1" cu lungimea de 10 m sau pentru un furtun textil de 1 1/4" cu lungimea de 10 m, în funcție de tipul de furtun pe care dorești să îl utilizezi.
(Exemplu: furtun PrimoFlex® de 1")
Poți citi acum cu ușurință debitul aproximativ corespunzător la punctele de intersecție dintre curba de performanță a furtunului și curba de performanță a pompei. Împarte volumul de apă calculat anterior la debit (care poate fi citit pe axa orizontală). Astfel, obții durata estimată de funcționare a pompei, exprimată în ore.
Dacă la pompare trebuie depășită o diferență de nivel*, deplasează curba de performanță a furtunului corespunzător în sus, cu numărul respectiv de metri. (Exemplu: diferență maximă de nivel = 1 m; curba de performanță trebuie mutată cu 1 m în sus pe axa verticală.)
Punctul de intersecție pentru SP 9.000 Flat este la aproximativ 3.100 l/h, iar pentru SP 17.000 Flat Level Sensor la 5.000 l/h. Astfel, rezultă o durată de pompare de aproximativ 5¾ ore cu SP 9.000 Flat. În schimb, SP 17.000 Flat Level Sensor ar avea nevoie de doar 3¾ ore și ar fi, prin urmare, soluția mai potrivită pentru această aplicație.
* Diferența de nivel dintre suprafața apei și capătul furtunului.
În calitate de furnizor de încredere de sisteme, îți oferim o gamă completă de accesorii originale de înaltă calitate. Există numeroase domenii de utilizare în jurul casei pentru sistemele noastre de pompare testate și fiabile. Cu accesoriile originale Kärcher, ești întotdeauna pregătit pentru cele mai dificile sarcini.
Furtunul textil flexibil cu clemă din oțel inoxidabil și șurub tip fluture poate fi conectat fără unelte suplimentare și depozitat într-un mod care economisește spațiu.
Furtunurile spiralate și de grădină sunt perfecte pentru conectarea la toate pompele Kärcher.
Prin utilizarea adaptoarelor și a conectorilor Kärcher, poți conecta furtunurile și pompele în siguranță și fără probleme
Prefiltrul detașabil crește fiabilitatea funcțională a pompei submersibile și protejează rotorul pompei împotriva oricăror blocaje.
Puteți găsi accesoriile potrivite pentru pompa dumneavoastră pe pagina de produs a acesteia, în secțiunea "Accesorii".
Puteți extinde garanția la 5 ani pentru BP Garden, BP Home, BP Home & Garden și SP Dirt, SP Dual și SP Flat la 5 ani aici!