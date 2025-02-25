Pompe submersibile

Alegerea pompei potrivite depinde în mare măsură de volumul de apă, care se calculează astfel:

– suprafață dreptunghiulară: lungime × lățime × adâncime medie (m) × 1000 = volum (l)

– suprafață rotundă: diametru × diametru × adâncime medie (m) × 0,78 × 1000 = volum (l)

(Exemplu piscină: 6 m × 3 m × 1 m × 1000 = 18.000 l)

În funcție de zona de utilizare și de aplicație, poți opta pentru o pompă pentru apă murdară sau pentru o pompă cu aspirație plană. Prezentarea aplicațiilor de mai sus te poate ajuta să alegi tipul de pompă potrivit.

(Exemplu: pompă cu aspirație plană)

Consultă diagrama corespunzătoare și concentrează-te asupra curbelor de performanță ale pompei, precum și asupra curbelor de performanță pentru un furtun PrimoFlex® de 1" cu lungimea de 10 m sau pentru un furtun textil de 1 1/4" cu lungimea de 10 m, în funcție de tipul de furtun pe care dorești să îl utilizezi.

(Exemplu: furtun PrimoFlex® de 1")