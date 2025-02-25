    APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE CU ACUMULATOR

    Aparate de spălat cu presiune portabile Kärcher, compacte și fără fir, ideale pentru biciclete, echipament camping și animale. Cu acumulator litiu-ion și rezervor de apă integrat.

    SOLUȚIILE NOASTRE DE CURĂȚARE MOBILĂ

    CARE ESTE MODELUL POTRIVIT?

    Păstrează curățenia în jurul casei și în drumeție

    Nu pleca niciodată fără aparatul tău Kärcher: indiferent unde te afli, aparatele portabile de spălat cu presiune Kärcher sunt mereu la îndemână. Când ești în deplasare, modelele OC 3 și OC 4 cu acumulator și rezervor de apă oferă presiune scăzută, perfectă pentru curățarea rapidă a pantofilor, echipamentului, bicicletelor sau chiar a câinilor. Cu aparatele noastre de spălat cu presiune medie, apa poate fi preluată fie de la un robinet, fie din surse alternative, precum un butoi cu apă, prin intermediul unui furtun de aspirare. Acumulatorul asigură flexibilitatea și puterea necesare pentru o spălare cu presiune WOW oriunde te-ai afla. Curățarea mobilă așa cum ar trebui să fie!

    OC 6-18 Premium

    Curat. Oriunde. Oricând.

    Nu există nicio priză sau robinet în apropiere, dar bicicletele sau mobilierul de grădină au nevoie de o spălare rapidă pentru a le reda strălucirea? Cu aparatele de spălat cu presiune medie OC 6-18 Premium Battery Set, curățarea devine o joacă.

    Aparat mobil de spălat cu presiune

    Cu acumulatorul interschimbabil puternic Kärcher Battery Power de 18 V și un rezervor de apă de 12 litri, are tot ce este necesar pentru a curăța eficient cu presiune medie. Datorită conexiunii inteligente a furtunului, apa poate fi preluată de la rețeaua de acasă sau chiar extrasă din surse alternative de apă, utilizând furtunul de aspirare disponibil opțional.

    Puncte forte:
    • Baterie interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V, cu Real Time Technology
    • Mâner telescopic confortabil
    • Accesoriile pot fi depozitate pe partea frontală și posterioară
    • Rezervor pentru apă cu capacitate de 12 l
    • Adaptor Quick Connect
    • Poate fi utilizat cu surse alternative de apă prin furtun de aspirație opțional
    • Roți mari
    KHB 6 Battery

    Spălare cu presiune fără cabluri

    Fie că este vorba de o zonă mică din jurul casei, mobilier de grădină, o bicicletă sau cușca câinelui care trebuie curățată, aparatele de spălat cu presiune medie din gama noastră KHB și un furtun de grădină sunt tot ce ai nevoie.

    Puterea curățării portabile

    Aceste aparate de spălat cu presiune compacte și ușoare, echipate cu acumulatorul interschimbabil de 18 V, nu necesită nicio sursă electrică sau echipament suplimentar. Tot ce trebuie să faci este să atașezi furtunul și să lași jetul plat, perfect echilibrat, cu presiune medie, să facă minuni. Curățenia este gata într-o clipă!

    Puncte forte:
    • Dușe Quick Connect inovatoare
    • Blocare de siguranță pentru copii
    • Poate fi utilizat cu surse alternative de apă prin furtun de aspirație opțional
    • Conector pentru furtun de grădină cu filtru integrat
    • Mecanism de eliberare a bateriei
    • Baterie interschimbabilă Kärcher Battery Power de 18 V, cu Real Time Technology
    OC 4

    Curățare în deplasare

    Aparatele portabile de spălat cu acumulatori furnizează o presiune scăzută, perfectă pentru curățarea delicată a pantofilor, echipamentului, bicicletelor și chiar a câinilor. Sunt ideale pentru deplasări, având rezervor de apă integrat și o gamă variată de accesorii, precum duza cu jet conic sau furtunul de aspirare. Și desigur, sunt echipate cu un acumulator puternic litiu-ion pentru performanță de lungă durată.

    Flexibilitate maximă

    Dimensiuni compacte, performanță excelentă de curățare: cu aparatul de spălat cu presiune joasă OC 4, murdăria nu mai ajunge în mașină sau în casă – strălucirea poate fi redată obiectelor murdare direct la fața locului. Curățare mobilă eficientă, cu autonomie mare a bateriei (22 de minute) și rezervor de apă generos (8 litri), ideală pentru cei care doresc flexibilitatea de a curăța oriunde sau pentru situațiile în care nu există o conexiune la apă, dar este dorită totuși comoditatea unui aparat de spălat cu presiune. Rezervorul este etanș, fiind potrivit pentru transportul în autoturism. Design inteligent: atunci când este gol, baza aparatului poate fi depozitată în interiorul rezervorului, pentru a economisi spațiu. Poate fi combinat și cu seturi de accesorii practice, adaptate pasionaților de ciclism, plimbări cu câinele și alte activități în aer liber.

    Puncte forte:
    • Mâner de transport robust
    • Rezervor mare de apă, cu capacitate de 8 litri
    • Baza aparatului poate fi depozitată în interiorul rezervorului de apă, pentru economie de spațiu
    • Pistol compact cu funcție de fixare rapidă
    • Indicator LED pentru starea bateriei
    • Baterie Li-ion pentru până la 22 de minute de funcționare continuă
    • Mufă de încărcare USB Type-C
    • Presiune joasă delicată, dar eficientă (7 bari)

    Aparatele de spălat cu presiune Karcher

    Aparatele de spălat cu înaltă presiune

    Uneori este nevoie de mai multă putere și ai nevoie de presiune ridicată. De la dispozitivele compacte, ideale pentru utilizarea ocazională, până la aparatele de spălat cu presiune puternice, cu suport în aplicația smartphone, perfecte pentru curățarea suprafețelor mari sau a obiectelor voluminoase, Kärcher oferă soluția ideală pentru orice sarcină de curățare.

    Accesorii

    Cu aparatele noastre de spălat cu presiune medie și joasă, obiectele vor arăta din nou WOW în cel mai scurt timp, chiar și atunci când călătorești și nu ai o priză de curent în apropiere. Iar cu accesoriile concepute pentru curățarea mobilă, treaba se face și mai ușor și mai eficient.

    Platforma de acumulatori Kärcher Battery Power

    Aparatele mobile de spălat cu presiune joasă și medie fac toate parte din platforma de acumulatori Kärcher Battery Power de 18 V. Descoperă gama completă de produse și vezi ce alte aparate pot utiliza bateria de 18 V folosită de aparatele Kärcher de spălat cu presiune joasă și medie.

