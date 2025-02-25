Aspiratoarele Kärcher oferă putere mare de aspirare și flexibilitate, fiind ideale pentru alergici, familii, proprietari de animale sau orice tip de locuință.
Aspiratorul vertical VC 7 Cordless yourMax face curățarea mai eficientă și mai ușoară. Senzorul inovator de praf detectează automat murdăria și reglează puterea. Reglarea inteligentă a puterii asigură o utilizare eficientă a acumulatorului, cu o durată de funcționare de până la 60 de minute. Aspirarea nu a fost niciodată mai simplă și convenabilă!
Ce iese în evidenţă la un aspirator vertical fără fir este libertatea maximă de mişcare, puterea mare de aspirare şi greutatea scăzută. Acumulatorii puternici preiau sarcina grea de aspirare din orice colţ, iar accesoriile ajută la creşterea eficienţei şi a versatilităţii gamei de aspiratoare verticale fără fir.
Poţi regla puterea aspiratorului vertical în funcţie de utilizarea specifică. Modul Boost este ideal pentru o curăţare mai concentrată pe murdărie, oferind o putere suplimentară, iar butonul de blocare permite o mai mare uşurinţă în manevrarea aspiratorului, nefiind necesar să ţii butonul apăsat.
Rolele motorizate şi manevrabilitatea extremă permit aspirarea şi curăţarea eficientă şi fără efort, chiar şi în zone greu accesibile, precum spaţiile înguste sau sub mobilă.
Duza de podea a aspiratoarelor verticale VC 7 Cordless și VC 6 Cordless este dotată cu LED şi asigură o mai mare vizibilitate a murdăriei, ducând astfel la o aspirare eficientă şi completă.
Opțiunile inteligente de montare pentru diverse accesorii fac aspiratoarele verticale fără fir și mai versatile.
Sistemul de filtrare în trei trepte, format din ciclon, admisie de aer și filtru igienic HEPA* (VC 7 Cordless și VC 6 Cordless), asigură un aer evacuat deosebit de curat. Filtrele sunt ușor de curățat și de înlocuit, contribuind la prelungirea duratei de viață a aspiratorului.
*EN 1822:1998.
Murdăria este evacuată rapid și igienic prin apăsarea unui buton, fără a fi nevoie de contact direct.
Cu ajutorul suportului de perete, aparatul poate fi depozitat rapid și ușor și este mereu gata de utilizare. În cazul modelelor VC 7 Cordless yourMax și VC 6 Cordless ourFamily, suportul de perete funcționează în același timp și ca stație de încărcare practică.
Transformă aspiratul într-o experiență de curățare extraordinară: aspiratorul vertical VC 7 Cordless yourMax este impresionant prin tehnologia de ultimă generație și dotările cuprinzătoare, fiind totodată comod de utilizat. Senzorul inovator de praf detectează murdăria și ajustează puterea de aspirare în consecință, asigurând utilizarea eficientă a timpului de funcționare al acumulatorului de până la 60 de minute. Motorul BLDC puternic de 350 wați și tensiunea acumulatorului de 25,2 V fac aspirarea mult mai ușoară. Funcția Boost îți oferă o putere suplimentară prin apăsarea unui buton. Alte avantaje includ golirea ușoară a recipientului pentru praf cu 1 clic, designul ergonomic al aspiratorului vertical pentru curățarea zonelor greu accesibile și luminile LED de pe duza activă pentru pardoseală, care fac praful mai vizibil. Curățarea filtrului nu putea fi mai simplă datorită uneltei speciale și a filtrului de schimb incluse în pachet. Cu ajutorul diferitelor duze, curățarea este floare la ureche în orice locație: duza pentru spații înguste elimină murdăria din colțuri și spații înguste, duza 2 în 1 este instrumentul perfect pentru curățarea mobilei și a tapițeriei, iar peria moale este ideală pentru curățarea suprafețelor delicate. Alte caracteristici practice ale aspiratorului vertical VC 7 includ indicatorul de stare a acumulatorului și suportul de perete cu funcție de încărcare.
Curățenia poate fi cu adevărat simplă, mai ales cu un aspirator vertical performant, precum VC 6 Cordless yourFamily. Cu acest aspirator vertical, aspirarea devine o activitate plăcută. Funcțiile inteligente includ: golirea recipientului de praf printr-o singură apăsare, funcția boost, un design ergonomic care îți permite să ajungi ușor în locurile greu accesibile și lumini LED pe duza activă pentru podea, care fac praful mai vizibil și asigură o curățare perfectă.
Alte beneficii ale acestui aspirator vertical includ un timp de funcționare al acumulatorului de 50 de minute, un instrument de curățare a filtrelor și un indicator ușor de citit pentru starea acumulatorului. Zgomotul redus este un alt avantaj, care face aspirarea cu VC 6 Cordless o experiență și mai plăcută.
Libertatea maximă de mișcare se combină cu confortul suprem: Aspiratorul vertical VC 4 Cordless myHome, cu o durată de funcționare a acumulatorului de până la 30 de minute, îți oferă posibilitatea de a curăța fără a trage după tine un aparat mare.
Funcțiile inteligente ale acestui aspirator vertical fără fir fac din aspirare o experiență cu adevărat plăcută: golirea recipientului de praf printr-o simplă apăsare de buton, funcția Boost, modul silențios, designul ergonomic și duza activă pentru podea, care asigură o aspirare perfectă a murdăriei de pe podelele dure și covoare, de fiecare dată.
Aspiratorul cu sac compact VC 2 de la Kärcher este perfect pentru a fi utilizat în apartamente sau locuințe mai mici. Poate fi depozitat în spații mici și oferă rezultate de curățare eficiente. Mai mult, aspiratorul cu sac VC 2 impresionează prin numeroasele funcții convenabile, precum debobinarea automată a cablului, mânerul de transport pliabil, controlul puterii variabile de pe aparat și compartimentul de depozitare al accesoriilor. Debobinarea automată îți permite să ascunzi cu ușurință cablul aspiratorului cu sac după utilizare, iar mânerul de transport pliabil îți oferă posibilitatea de a căra acest aspirator cu sac cu ușurință, pe scări și în orice situație. Modelul Premium include și o duză de parchet pentru a asigura o curățare delicată a parchetului și a podelelor dure.
Aspiratoarele Kärcher cu sac sunt deosebit de igienice, deoarece murdăria și praful aspirate sunt reținute în siguranță în sac. Atunci când sacul este plin, acesta poate fi scos rapid din aparat și aruncat fără contact cu murdăria și fără ridicarea prafului. Acest avantaj este apreciat în special de persoanele care suferă de alergii.
După utilizare, cablul poate fi retras rapid și ușor.
Mânerul rabatabil permite transportarea ușoară a aspiratorului, inclusiv pe scări.
Puterea de aspirare poate fi ajustată precis, în funcție de necesități, pentru o curățare adaptată fiecărei situații.
Accesoriile pot fi depozitate direct pe aparat, fiind astfel mereu la îndemână.
Noul aspirator fără sac VC 3 cu tehnologie multi-ciclon de la Kärcher este perfect pentru apartamente și locuințe mai mici datorită dimensiunii sale compacte. Poate curăța eficient podelele dure și covoarele, iar duza pentru spații înguste a acestui aspirator fără sac și peria moale de praf asigură o curățenie impecabilă, chiar și în cele mai înguste spații și pe suprafețele delicate.
Alte avantaje ale acestui aspirator fără sac includ filtrul igienic HEPA, care captează chiar și cea mai fină murdărie, precum polenul sau alți alergeni, precum și poziția sa de parcare, care facilitează depozitarea.
Aspiratoarele Kärcher cu tehnologie multi-ciclon colectează murdăria într-un recipient transparent, fără a utiliza saci de filtrare. Astfel, este eliminată necesitatea achiziționării și înlocuirii sacilor, iar nivelul de umplere poate fi verificat rapid, dintr-o privire.
Funcția practică de poziție de parcare permite așezarea rapidă și sigură a aparatului în timpul pauzelor de lucru.
Recipientul permite verificarea rapidă a nivelului de umplere și poate fi golit în cel mai scurt timp.
După utilizare, cablul se retrage rapid și ușor.
Permite atașarea de accesorii suplimentare, pentru o curățare optimă în fiecare zonă a locuinței.
Murdăria nu are nicio șansă în fața acestui aspirator cu baterie. Cu o greutate redusă, aspiratorul de mână CVH 2 este compact, ușor de manevrat și un adevărat ajutor în gospodărie, fie în bucătărie, sufragerie, dormitor sau chiar în mașină.
Cereale sub masă? Nisip din litiera pisicii? Murdărie persistentă pe covoare? Toate acestea devin istorie cu ajutorul acestui aspirator de mână. Acesta este reîncărcabil și îmbină designul compact cu performanță de top și putere, asigurând aspirarea chiar și a resturilor mai mari, oriunde, oricând și cu maximă mobilitate.
Blocarea eficientă a murdăriei este garantată de sistemul nostru de filtrare în doi paşi, care utilizează un pre-filtru cu plasă din metal fin pentru a reţine eficient particulele mai mari de praf. O funcţie specială este filtrul de igienă HEPA 12 (EN 1822: 1998) ce asigură un aer emis curat, capturând cu succes chiar şi cele mai fine particule. Acest filtru poate fi curăţat şi înlocuit cu uşurinţă, prelungind astfel durata de viaţă a acestui aspirator de mână.
Manevrabilitatea ușoară se îmbină cu puterea mare de aspirare: aspiratorul de mână cu acumulator curăță rapid suprafețele, bordul, scaunele și covorașele auto, precum și zonele greu accesibile, redând interiorului mașinii un aspect impecabil.
De la rafturi și tastaturi până la rosturi și spații greu accesibile, duza combinată rabatabilă este ideală pentru suprafețe sensibile și zone dificil de curățat.
Deșurubezi, scoți filtrul și golești: recipientul din plastic pentru murdărie poate fi îndepărtat ușor și clătit cu apă curată.
Motorul BLDC impresionează prin tehnologia fără perii, care face aparatul mai ușor, mai durabil și mai puternic. Astfel, murdăria este îndepărtată rapid și eficient, fără a lăsa reziduuri.
Depozitare elegantă și încărcare eficientă. Stația compactă, cu design modern, permite depozitarea și încărcarea aspiratorului de mână cu economie de spațiu, astfel încât acesta să fie mereu la îndemână și gata de utilizare.
Aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6 garantează podele curate și asigură un aer emis mult mai curat, cu până la 99,5% mai puțin praf. Acesta îmbunătățește în mod semnificativ calitatea aerului și, implicit, clima din interior, fiind ideal în special pentru persoanele cu alergii.
Aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6 este o alegere inovatoare și igienică față de aspiratoarele standard cu sac de filtrare. Acest aspirator cu filtrare prin apă funcționează folosind puterea naturală a apei, obținând rezultate excelente în eliminarea alergenilor și îmbunătățirea calității aerului. Prin această tehnologie inovatoare, apa din filtru este pusă în mișcare la viteză mare, filtrând eficient praful aspirat din aer. Rezultatul? Un aer evacuat extrem de proaspăt, ideal chiar și pentru cei care suferă de alergii, deoarece nu mai există saci de filtrare care să permită multiplicarea alergenilor. Un alt beneficiu pentru persoanele alergice este faptul că nu mai este generat praf atunci când aspiratorul este golit. Filtrul cu apă transparent reţine murdăria grosieră în siguranţă, prevenind generarea de praf şi menţinând puterea de aspirare. Filtrul intermediar, lavabil şi de lungă durată, reţine particulele aeriene mici din aerul umed condensat.Filtrul special HEPA 13 blochează 99,5% din polen, spori de ciuperci, bacterii și excreții ale acarienilor de praf.
Filtrul de apă asigură un aer evacuat deosebit de curat și, datorită designului practic, este ușor de golit și de curățat.
Tubul telescopic poate fi ajustat în funcție de înălțime, pentru un plus de confort în timpul aspirării.
După utilizare, cablul se retrage rapid și ușor.
Aparatul poate fi parcat rapid și ușor în timpul pauzelor de lucru.
Filtrul de apă detașabil este ușor de umplut și de curățat.
Aspiratorul cu filtrare prin apă DS 6 poate fi depozitat și în poziție verticală, pentru economie de spațiu.
Toate accesoriile pot fi depozitate ordonat, în compartimentul dedicat, fiind mereu la îndemână.
Mânerul ergonomic al modelului DS 6 permite transportarea ușoară dintr-un loc în altul.
Filtru intermediar lavabil, pentru durată lungă de utilizare și rezultate optime de curățare.
De unde vine tot acest praf? Nu există nimeni care să nu-și fi pus această întrebare în timp ce privea în jurul casei sale. Casa este proaspăt curățată - și totuși, în scurt timp, un strat subțire de praf se depune pe mobilă, plante, cărți și podea. Adevărul este că praful se agită constant în spațiile de locuit și se răspândește pe o suprafață mare. Acest lucru nu poate fi evitat - dar cel puțin poate fi rectificat rapid. Cu noile modele de aspiratoare fără fir, puteți elimina fără efort praful neplăcut din casă, cu manevrabilitate maximă.
De la celulele moarte ale pielii și fibrele covorului până la polen și părul animalelor de companie, praful este un întreg amestec de particule de dimensiuni diferite, care se amestecă și se combină între ele. În funcție de mărimea și greutatea particulelor, praful va fi fie transportat în fiecare colț de aerul care circulă, fie se va învârti constant fără a se depune nicăieri.
Cea mai mare parte a murdăriei o transportăm în casă pe pantofi. Prin urmare, merită să avem covorașe care să acționeze ca capcane pentru murdărie, care rețin majoritatea murdăriei.
Atunci când locuiești cu animale de companie, curățenia ocazională nu este suficientă. Urme de lăbuțe, resturi de mâncare și păr de animale apar rapid în toată casa, iar curățarea trebuie făcută frecvent și fără efort. Aspiratoarele verticale fără fir sunt mereu la îndemână și permit o curățare rapidă și flexibilă, inclusiv în zonele greu accesibile.
Părul de animale este deosebit de persistent, mai ales în covoare și preșuri, unde o mătură obișnuită nu este eficientă. Datorită duzei active pentru podea, aspiratoarele verticale fără fir Kärcher îndepărtează eficient firele de păr de pe suprafețele textile. Nisipul din litieră este aspirat rapid, prevenind zgârierea pardoselii și menținând curățenia în locuință.