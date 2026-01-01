De ce trebuie să ții cont atunci când cureți și întreții o seră?
O seră, mai exact ferestrele și acoperișul acesteia, se murdăresc în timp din cauza diferitelor condiții meteorologice. Poluarea atmosferică cauzată de funingine sau de praful fin, polenul, frunzele și excrementele păsărilor și ale insectelor – toate acestea contribuie la deteriorarea aspectului serei. Pentru a păstra aspectul impecabil și pentru a te asigura că confortul nu este afectat de ferestrele murdare, este bine să cureți serele de două ori pe an. Un moment bun pentru acest lucru este primăvara, când grădina începe să revină la viață după lunile reci de iarnă.
Curățarea serei nu ține doar de aspectul estetic, ci și de îngrijirea și întreținerea fiecărei părți, cum ar fi structura de susținere și garniturile de cauciuc. Cu cât aștepți mai mult timp până să cureți sera, cu atât vei avea nevoie de mai mult timp și efort mai târziu. Asigură-te că o cureți într-o zi mohorâtă, deoarece în zilele foarte însorite geamurile se vor usca prea repede, ceea ce va duce la apariția unor dâre inestetice.
Pentru curățarea serelor poți folosi diverse aparate, accesorii și agenți de îngrijire:
- o scară
- un furtun cu pistol de pulverizare
- o racletă pentru ferestre
- o perie de spălat și o lavetă din microfibre, precum și apă călduță
- lichid de spălat vase sau detergent concentrat pentru curățarea geamurilor
- un aspirator de geamuri
- un aparat de spălat cu presiune cu o lance telescopică de pulverizare și un accesoriu pentru curățarea sticlei