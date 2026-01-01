Curățarea ferestrelor laterale ale serei nu este o sarcină atât de dificilă, dar dacă sera este destul de înaltă sau dacă vrei să cureți acoperișul, atunci devine puțin mai dificil. Asta nu din cauza curățeniei în sine, ci pentru că zonele sunt greu de atins atunci când se află la câțiva metri înălțime.

În principiu, ai două opțiuni: fie urci pe o scară și cureți suprafețele manual, fie folosești un aparat de spălat cu presiune în combinație cu o lance telescopică de pulverizare – o soluție mult mai puțin periculoasă și mai puțin consumatoare de timp.

Înainte de a începe curățarea umedă, îndepărtează mai întâi orice murdărie care s-a acumulat pe acoperișul serei și în jgheaburi. Pentru aceasta sunt potrivite unelte convenționale, cum ar fi perii, găleți și pistoale de pulverizare conectate la furtunul de grădină, precum și o lavetă pentru marginile geamurilor. Nu folosi încă un aparat de spălat cu presiune, pentru că altfel vei împrăștia murdăria pe toată fațada serei și pe ferestrele de sticlă. Majoritatea acoperișurilor de seră sunt înclinate, ceea ce face ca spălarea cu furtunul de grădină să fie mai ușoară. Cel mai bine este să scurgi cu grijă murdăria în jgheab, de la cel mai înalt punct.

Un truc care reduce efortul este să plasezi un bol sau o strecurătoare la capătul de jos al jgheabului, pentru a prinde murdăria spălată, astfel încât să nu se infiltreze în pământ sau să îți murdărească terasa. De asemenea, este recomandat să îndepărtezi resturile din jgheab, ca acesta să nu se înfunde și să nu se reverse atunci când vei folosi apă pentru curățarea de mai târziu.

Acum este momentul să începi curățarea acoperișului de sticlă. Cel mai bine este să folosești o lance telescopică cu o perie atașată și să o conectezi la furtunul de grădină. Curăță mai întâi partea superioară a acoperișului, apoi mergi încet de-a lungul marginilor înclinate. Dacă murdăria este deosebit de persistentă, mărește presiunea și periază zonele murdare de mai multe ori. Detergenții pentru geamuri sunt o alegere bună pentru această treabă, deoarece nu doar asigură o curățare strălucitoare, ci țin și mușchii la distanță. Ultimul pas este să clătești întreaga suprafață cu multă apă.