    Mopuri electrice

    Mopuri electrice Kärcher pentru podele curate rapid. FC 2-4 cu acumulator – ușor și manevrabil. FC 8 – moduri multiple de curățare, ecran LCD și conectivitate cu smartphone-ul.

    Mopul electric FC 8 Smart Signature Line – produsul nostru vedetă

    Mopul electric FC 8 Smart Signature Line elimină cu ușurință vechea regulă a curățeniei - „întâi aspiri, apoi ștergi”. La fel de ușor cum elimină și toate tipurile de murdărie uscată și umedă din viața de zi cu zi. Cele două perechi de role care se rotesc în sens opus intră imediat în acțiune și redau strălucirea podelei tale în jumătate din timpul obișnuit.** Acum cu un ecran LCD atractiv și conectivitate la aplicație, poți transfera în dispozitiv unul dintre cele zece moduri de curățare optimizate pentru diferite tipuri de podea sau poți configura moduri personalizate pentru rezultate perfecte de curățare.

    ecranul LED al mopului electric FC 8 Smart Signature Line

    Ecran LCD atractiv și suport prin aplicație

    Ghidare pe tot parcursul procesului de curățare, datorită instrucțiunilor pas cu pas și a avertismentelor în caz de erori de utilizare.

    Curățarea gresiei din baie cu un mop electric

    Nenumărate opțiuni pentru modurile de curățare

    Două moduri standard de curățare, cu diferite volume de apă și viteze de rotație ale rolelor, precum și o funcție Boost pentru murdăria persistentă, sunt presetate pe dispozitiv. Cu ajutorul aplicației poți transfera pe dispozitiv unul dintre cele zece moduri de curățare pentru diferite tipuri de podele, fiecare cu setări diferite de apă și viteze ale rolelor, iar moduri de curățare personalizate pot fi configurate separat în aplicație.

    Curățarea scărilor cu un mop electric

    Acumulator puternic

    Libertate maximă de mișcare în timpul curățării datorită acumulatorului litiu-ion de înaltă performanță, cu o durată de funcționare de aproximativ 60 de minute, suficientă pentru a acoperi 230 m².

    Mop electric extrem de silențios cu doar 59dB(A)

    Extrem de silențios

    Nivelul zgomotului de doar 59 dB(A).

    Umplerea cu apă curată a rezervorului mopului electric

    Rezervor de apă curată detașabil

    Curățenie fără efort – fără să mai cari găleata după tine, fără stoarcerea manuală a mopului, fără frecat.

    Curățarea sub canapea cu un mop electric Signature Line

    Beneficii Signature Line

    Semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, marchează produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Suportul prin aplicație și extinderea garanției sunt beneficii exclusive suplimentare.

    ecranul LED al mopului electric FC 8 Smart Signature Line

    Funcție de autocurățare

    Funcția de autocurățare System!Clean curăță rapid furtunurile și rolele, cu 400 de rotații pe minut.

    Curățarea sub mobilă cu un mop electric

    Ușor de manevrat

    Alunecă fără efort pe podea și ajunge cu ușurință sub mobilier datorită celor patru role care se rotesc în sens contrar și a articulației pivotante.

    Mop electric cu cap de curățare cu LED-uri integrate

    Capăt de curățare cu LED-uri integrate

    Pentru iluminarea spațiilor de sub mobilier sau a nișelor și colțurilor întunecate.

    Curățarea livingului cu un mop electric

    Preluare perfectă a murdăriei

    Îndepărtează toate tipurile de murdărie zilnică uscată și umedă, dintr-o singură trecere – fără a fi nevoie de a aspira în prealabil și curățând mereu până la margine. Elimină până la 99,9% din toate bacteriile obișnuite de pe toate tipurile de pardoseli dure.****

    Poziția de parcare a unui mop electric

    Poziție de parcare

    Ideal pentru pauzele de lucru – dispozitivul stă singur în poziție verticală.

    Aplicația Home & Garden

    Află cum să obții rezultate perfecte de curățare cu mopul electric FC 8 Smart Signature Line. Prin Bluetooth, îți poți conecta cu ușurință mopul electric la smartphone, folosind aplicația Home & Garden. Profită de sfaturile experților noștri și de o varietate de moduri de curățare recomandate pentru diferite tipuri de pardoseli – sau creează propriile tale moduri personalizate.

    Bărbat așezat pe canapea, folosind aplicația Home & Garden de la Kärcher

    Curățarea gresiei din bucătărie cu un mop electric

    Două moduri standard de curățare și funcție Boost

    Setarea potrivită pentru fiecare tip de murdărie. Două moduri standard de curățare, cu volume diferite de apă și viteze variate ale rolelor, precum și o funcție Boost pentru murdăria persistentă, sunt presetate pe dispozitiv. Astfel, orice pardoseală poate fi curățată delicat și eficient.

    Curățarea gresiei cu un mop electric Karcher

    10 moduri de curățare pentru 10 tipuri de pardoseli, disponibile prin aplicație

    Adaptează procesul de curățare în funcție de nevoile tale. Cu ajutorul aplicației, poți transfera permanent pe dispozitiv unul dintre cele zece moduri de curățare – fiecare cu volume diferite de apă și viteze ale rolelor, special concepute pentru diverse tipuri de pardoseli. Astfel, obții întotdeauna cele mai bune rezultate de curățare, indiferent de suprafață.

    Mod special de curățare pentru baie al mopului electric

    25 de combinații posibile pentru moduri de curățare personalizate

    Configurează-ți propriile moduri de curățare setând volumul de apă și viteza rolelor în cinci trepte și găsește combinația optimă pentru pardoselile tale.

    Aparatul de curățat pardoseli afișează avertizarea direct pe display-ul produsului

    Instrucțiuni pas cu pas și avertismente

    Instrucțiunile pas cu pas și avertismentele, disponibile atât în aplicație, cât și pe afișaj, te ghidează perfect pe tot parcursul procesului de curățare și îți oferă sfaturi utile.

    Utilizarea aplicatiei Karcher pentru setarea mopului electric

    Setări personalizate

    Personalizează-ți experiența exact așa cum îți dorești. Setări utile, precum indicatorul acumulatorului și alegerea dintre 36 de limbi, pot fi ajustate direct de pe display-ul dispozitivului. Prin intermediul aplicației, poți seta un mesaj de întâmpinare personalizat, poți regla LED-urile, durata de pre-umezire, durata funcției Boost și afișarea notificărilor.

    Utilizarea aplicației pentru mopul electric Karcher

    Actualizări de sistem

    Dacă sunt disponibile actualizări noi de sistem pentru dispozitivul tău, vei primi o notificare în aplicație, iar actualizarea poate fi efectuată direct din aplicație.

    Signature Line mop electric

    Gama Signature Line

    Originea efectului WOW. Doar cele mai performante și inovatoare produse din categoriile Indoor poartă semnătura lui Alfred Kärcher și fac parte din gama Signature Line. Mai mult, aceste produse beneficiază de 3 ani garanție la înregistrarea pe site!

    Extinde garanția produsului tău Signature Line

    Cum se utilizează mopul electric FC 8 Smart Signature Line?

    Avantajele care fac diferența

    Tehnologie patentată de îndepărtare a murdăriei: 500 de rotații ale rolelor pe minut pentru o curățare puternică

    Datorită tehnologiei inovatoare, patentate de răzuire, mopurile electrice Kärcher nu necesită o unitate de aspirare. Rolele cu funcție de autocurățare sunt umezite constant cu apă curată și curăță podeaua eficient, cu până la 500 de rotații pe minut. Apa murdară este colectată într-un rezervor separat.

    Animație care arată cum murdăria și apa sunt colectate în rezervorul de apă murdară, iar apa curată este distribuită pe rolele de curățare
    Curățare rapidă cu un mop electric

    Podele curățate cu 50% mai rapid**

    Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a murdăriei, obții rezultate perfecte cu mopurile electrice all-in-one de la Karcher. Acestea șterg și preiau dintr-o singură trecere toate tipurile de murdărie zilnică, uscată sau umedă. Inclusiv în colțuri și de-a lungul marginilor. Firele de păr sunt colectate cu ușurință datorită pieptenilor integrați.

    Curățare fără efort datorită tehnologiei de manevrare

    Descoperă cât de ușoară poate fi curățarea podelelor cu tehnologia unică de manevrare a mopurilor electrice FC 7 și FC 8. Cele patru role care se rotesc în sens contrar alunecă delicat pe podea, îndepărtând fără efort murdăria și resturile. Efectul de "plutire" face ca mopul electric să alunece lin pe podea, reducând considerabil efortul necesar la curățare.

    Articulația flexibilă cu pivotare face manevrarea în jurul mobilei și a colțurilor extrem de ușoară.

    Mopul electric plutește deasupra pardoselii
    Mopul electric se poate înclina la 180° pentru curățarea zonelor de sub mobilier

    Poate fi înclinat la 180° pentru a ajunge cu ușurință sub mobilier

    Mopurile electrice de la Kärcher ajung cu ușurință în fiecare colț. Datorită designului subțire, se pot roti la 180° și alunecă fără efort sub mobilier, îndepărtând murdăria și petele chiar și din cele mai greu accesibile locuri.

    Curățenia chiar poate fi silențioasă

    Fără gălăgie în timpul curățeniei! Datorită tehnologiei patentate de îndepărtare a murdăriei, mopurile electrice de la Kärcher funcționează fără unitate de aspirare, oferind o curățare puternică și silențioasă. Asta înseamnă că poți face curățenie în timp ce copiii dorm sau se joacă, iar animalele de companie nu se vor speria de zgomot.

    Mop electric silențios curățând gresia, în timp ce copiii citesc în apropiere
    Schimbarea modului de curățare a mopului electric din aplicație

    Moduri de curățare reglabile pentru diferite tipuri de pardoseli și murdărie

    Mopurile electrice oferă setări dedicate pentru diferite tipuri de pardoseli și grade de murdărie. În cazul modelului FC 8, conexiunea prin aplicație permite transferul a zece moduri de curățare direct pe aparat. În plus, pot fi create moduri personalizate, adaptate exact nevoilor tale.

    Schimbarea bateriei de 4 V a mopului electric

    Sistem cu acumulator interschimbabil pentru autonomie nelimitată

    Libertate maximă de mișcare și flexibilitate totală, cu posibilitatea de a extinde autonomia oricât este nevoie, datorită acumulatorilor interschimbabili Kärcher Battery Power de 4 V pentru modelele FC 4-4 și FC 2-4. Acumulatorii Li-Ion sunt puternici și durabili și pot fi utilizați și cu alte aparate din platforma Kärcher Battery Power 4 V.

    Curățare living cu mopul electric FC 2 4

    Îndepărtează până la 99,9% dintre bacterii

    Datorită tehnologiei Hygienic!Spin, mopurile electrice Kärcher elimină până la 99,9% dintre bacteriile uzuale din gospodărie, de pe toate pardoselile dure obișnuite.****

    Curățarea pardoselii cu mop electric cu funcție de auto-curățare

    Curățarea pardoselilor fără efort

    Fără frecat manual. Fără stoarcerea obositoare a lavetelor. Funcția de autocurățare îndepărtează continuu murdăria de pe role, iar rezervoarele separate pentru apă curată și apă murdară elimină necesitatea cărării unei găleți.

    Mop electric pentru piatră, gresie, parchet, laminat și vinil

    Potrivite pentru toate pardoselile dure

    Nivelul redus de umiditate reziduală face ca mopurile electrice Kärcher să fie potrivite pentru toate tipurile de pardoseli dure: piatră, gresie, parchet, laminat sau vinil. Pardoselile pot fi utilizate din nou în foarte scurt timp. Rezultate optime în combinație cu detergenții și soluțiile de îngrijire Kärcher.

    Mop electric pentru curățarea marginilor

    Curățare perfectă până la margini

    Acționarea centrală a rolelor la modelele FC 8, FC 7 și FC 4-4 asigură rezultate excelente în colțuri și de-a lungul marginilor.

    Role lavabile ale mopului electric

    Role Pure!Roll lavabile

    Rolele de curățare Pure!Roll, de înaltă calitate, se montează și se demontează rapid și pot fi spălate în mașina de spălat la temperaturi de până la 60 °C.

    Rezervorul de apă curată al mopului electric

    Economie de apă de până la 93%*

    Comparativ cu curățarea tradițională cu mop și găleată.***

    Poziție de parcare verticală pentru mopul electric

    Stabil în poziție verticală

    Ideal pentru pauze: mopurile electrice stau singure în poziție verticală.

    Pionieri în categoria mopurilor electrice

    Pionier în categoria mopurilor electrice

    Datorită tehnologiei brevetate de ștergere, Kärcher a fost unul dintre primele branduri la nivel mondial care a lansat un aparat pentru curățare 2-în-1 (colectarea murdăriei grosiere și ștergerea într-o singură trecere), creând astfel o categorie complet nouă de produse.

    Redă strălucirea pardoselilor tale

    Pardoseala poate fi dură, dar asta nu înseamnă că și curățenia trebuie să fie dificilă. Mopurile electrice Karcher fac totul mai curat, fie că sunt dispozitive practice all-in-one sau modele de bază, alimentate cu acumulator.

    mop electric FC 8 Signature Line

    Mop electric FC 8 SMART SIGNATURE LINE

    Performanță de curățare aprox. 230 m² per încărcare a acumulatorului

    • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
    • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
    • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 60 min.
    • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri standard de curățare + mod Boost + un număr nelimitat de moduri suplimentare de curățare prin aplicație
    • Curățare perfectă în colțuri și pe margini
    • Include 4 role + 1 detergent universal
    • Curățare extrem de lină datorită rolelor rotative în sens contrar
    • Tehnologie de acționare cu 4 role
    • LED-uri integrate
    • Ecran LCD atractiv și conectare prin aplicație
    • Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut
    Mopul electric FC 7 Cordless îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă din utilizarea zilnică

    Mop electric FC 7 CORDLESS

    Performanță de curățare aprox. 175 m² per încărcare a acumulatorului

    • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
    • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
    • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 45 min.
    • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri de curățare + mod Boost
    • Curățare perfectă în colțuri și pe margini
    • Include 4 role + 1 detergent universal
    • Curățare extrem de lină datorită rolelor rotative în sens contrar
    • Tehnologie de acționare cu 4 role
    • Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe minut

    mop electric FC 4-4

    Mop electric FC 4-4 BATTERY SET

    Performanță de curățare aprox. 90 m² per încărcare a acumulatorului

    • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
    • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
    • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 30 min.
    • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure + 2 moduri de curățare
    • Curățare perfectă în colțuri și pe margini
    • Include 2 role + 1 aparat multifuncțional pentru pardoseli + doi acumulatori interschimbabili de 4 V
    • Mod de auto-curățare cu 400 rotații ale rolelor pe min

    mop electric FC 2-4

    Mop electric FC 2-4 BATTERY SET

    Performanță de curățare aprox. 70 m² per încărcare a acumulatorului

    • Îndepărtează toate tipurile de murdărie uscată și umedă de zi cu zi
    • Ștergere + colectare praf + colectare murdărie grosieră
    • Durata de funcționare a acumulatorului aprox. 20 min.
    • Potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure
    • Curățare optimizată în colțuri și pe margini
    • Include 1 rolă + 1 detergent universal + acumulator interschimbabil de 4 V

    Detergenți și accesorii

    Cu gama de accesorii disponibile pentru mopurile electrice Kärcher, curățarea și întreținerea pot fi adaptate perfect în funcție de tipul pardoselii. De exemplu, detergentul universal pentru pardoseli este potrivit pentru toate tipurile de pardoseli dure, în timp ce detergenții speciali pentru lemn sau piatră oferă îngrijire suplimentară și protecție pentru aceste suprafețe.

    * Mopurile electrice Kärcher oferă o performanță de curățare cu până la 20% mai bună comparativ cu un mop convențional cu lavetă, în cadrul testului de tip ștergere. Se referă la rezultatele medii ale testelor privind eficiența curățării, colectarea murdăriei și curățarea marginilor.

    ** Mopurile electrice Kärcher pot reduce timpul de curățare la jumătate, deoarece murdăria obișnuită din gospodărie este îndepărtată dintr-o singură trecere, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a spăla.

    *** La curățarea unei suprafețe de 60 de metri pătrați, mopurile electrice Kärcher utilizează cu până la 93% mai puțină apă comparativ cu un mop convențional și o găleată umplută cu 5 litri de apă.

    **** La curățarea prin contact direct cu suprafața, se elimină până la 99,9% din bacteriile comune din gospodărie de pe suprafețele dure și netede (germen de test: Enterococcus hirae). Conform testului pe 4 suprafețe (bazat pe DIN EN 16615:2015-06).

    FC 2-4: 99%, FC 4-4: 99%, FC 7: 99,9%, FC 8: 99,9%