    Aspiratoare de geamuri

    Aspiratoarele de geamuri fără fir Kärcher curăță rapid și fără urme ferestrele, oglinzile, plitele, cabinele de duș și toate suprafețele netede.

    Aplicații ale aspiratoarelor de geamuri Karcher

    Te-ai gândit vreodată cum ar arăta rutina ta de curăţenie cu un aspirator pentru curăţat geamuri? Îţi spunem noi: pe scurt, cu un aspirator pentru geamuri Kärcher economiseşti şi timp, şi efort. Funcţia de aspirare asigură o curăţenie eficientă şi impecabilă a ferestrelor tale, fără dungi sau reziduuri. În plus, atunci când foloseşti un aspirator de geamuri nu intri în contact cu apa murdară. Acest aspirator este ergonomic, mereu la îndemână şi asigură o igienizare completă a suprafeţelor netede, precum ferestre, oglinzi, plite, uşi, gresie sau mese.

    Cu un aspirator de geamuri Kärcher, curăţarea ferestrelor este de trei ori mai rapidă decât curăţarea manuală.

    Curățare fără urme datorită lamelei de înaltă calitate și a funcției inovatoare de aspirare.

    Aspiratorul de geamuri aspiră apa rapid și fiabil - fără a picura apă murdară.

    Calitate originală Kärcher de la inventatorul aspiratorului de geamuri cu acumulator.

    Un aparat multifuncțional: În afară de ferestre, aspiratorul de geamuri Kärcher curăță aproape toate suprafețele netede, cum ar fi oglinzi, cabine de duș, plite, mese de sticlă.

    Curățarea geamurilor nu a fost niciodată mai ușoară. Cu un aspirator de geamuri Karcher obții rezultate fără urme în câteva secunde.

    Acest aparat pentru spălat geamuri curăță chiar şi cabine de duș, plăci de ceramică și alte suprafețe netede rapid și fără efort.

    Cu un aspirator de geamuri Karcher poți aspira chiar şi lichide de pe suprafețele plane.

    Şi dacă te stresează condensul, nu-ţi face griji! Cu un aspirator de geamuri, poţi aspira rapid excesul de umiditate de pe suprafeţele din sticlă.

    Pre-curățare simplă

    Pregătirea este esențială: pentru un rezultat optim de curățare, geamul sau suprafața trebuie mai întâi precurățată și umezită. Abia apoi se utilizează aspiratorul de geamuri WV, care aspiră apa murdară. Pentru o precurățare eficientă sunt disponibile două opțiuni: pulverizatorul standard și pulverizatorul Extra.

    Cu lavetă din microfibră, care face ștergerea oricărei suprafețe netede mai ușoară și mai eficientă.

    Cu lavetă din microfibră și racletă reglabilă, pentru ajustarea cantității de apă utilizate – ideală și pentru ferestrele cu grilaj.

    Mai întâi, pulverizezi soluția de curățare pe suprafață.

    Apoi cureţi suprafața cu laveta integrată.

    Apoi, aspiri apa murdară cu aspiratorul de geamuri. Şi gata!

    Aspirator de geamuri WV 6 – Performanță de top. Durată lungă de funcționare și lamelă îmbunătățită.

    > Către WV 6 Plus

    Aspirator de geamuri WV 2 – Multifuncțional. Design practic și greutate scăzută, ce permit o utilizare confortabilă.

    > Către WV 2 Plus N

    Gama de accesorii este completarea perfectă și asigură o curățare și mai eficientă și personalizată datorită ideilor inovatoare de produs.

