Kärcher stabilește standarde ridicate de calitate pentru produsele sale. Dacă, totuși, furtunul tău de grădină Kärcher prezintă un defect cauzat de material sau de procesul de fabricație, ai dreptul la remedierea gratuită a defectului în perioada de garanție. În funcție de modelul furtunului de grădină Kärcher, perioada de garanție este cuprinsă între 12 și 18 ani:

PrimoFlex®: 12 ani

Performance Plus: 15 ani

Performance Premium: 18 ani

Modificările de culoare ale furtunului de grădină Kärcher sunt excluse în mod expres din garanție. Se aplică, de asemenea, condițiile de garanție emise de companiile noastre de vânzări. Acestea pot fi solicitate de la comerciant. În condițiile de garanție vei găsi detalii privind conținutul garanției, aria geografică de acoperire și numele și adresa garantului. Desigur, garanția acordată nu afectează drepturile tale legale față de vânzătorul produsului.