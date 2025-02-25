    Furtunurile de grădină Kärcher oferă robustețe, flexibilitate și rezistență la îndoire. Disponibile și în seturi practice, gata de utilizare.

    Irigare sigură pentru plante – fără ftalați

    Furtunurile Kärcher

    Furtunurile de calitate Kärcher sunt lipsite de plastifianți dăunători sănătății. Se remarcă atât prin robustețe, flexibilitate și rezistență ridicată la îndoire, precum și prin funcționalitatea excelentă și manevrarea ușoară.

    Alegere responsabilă a materialelor

    Kärcher pune un accent deosebit pe selecția atentă a materialelor și evită substanțele dăunătoare mediului și sănătății, precum ftalații și metalele grele. Beneficiu suplimentar: furtunurile, optimizate din punct de vedere al funcționalității și manevrării, sunt robuste, flexibile și rezistente la îndoire.

    Calitate în care poți avea încredere

    Kärcher stabilește standarde ridicate de calitate pentru produsele sale. Dacă, totuși, furtunul tău de grădină Kärcher prezintă un defect cauzat de material sau de procesul de fabricație, ai dreptul la remedierea gratuită a defectului în perioada de garanție. În funcție de modelul furtunului de grădină Kärcher, perioada de garanție este cuprinsă între 12 și 18 ani:

    PrimoFlex®: 12 ani
    Performance Plus: 15 ani
    Performance Premium: 18 ani

    Modificările de culoare ale furtunului de grădină Kärcher sunt excluse în mod expres din garanție. Se aplică, de asemenea, condițiile de garanție emise de companiile noastre de vânzări. Acestea pot fi solicitate de la comerciant. În condițiile de garanție vei găsi detalii privind conținutul garanției, aria geografică de acoperire și numele și adresa garantului. Desigur, garanția acordată nu afectează drepturile tale legale față de vânzătorul produsului.