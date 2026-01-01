Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4

Cu ajutorul lancei de pulverizare telescopice, chiar și zonele greu accesibile, cum ar fi geamurile aflate la inaltime, pot fi curățate rapid și fără efort. Articulatia reglabilă la 180 de grade este un alt avantaj și face posibilă curățarea serelor, a acoperișurilor înclinate și a garajelor. Funcționarea este foarte simplă datorită mecanismului telescopic confortabil la simpla apăsare a unui buton. Lancea telescopică de pulverizare poate fi extinsă între 1,20 și 3,70 metri, permițând astfel curățarea zonelor la o înălțime de până la 5 metri. Fixarea tuturor pistolelor de pulverizare cu presiune este foarte ușoară. Presiunea poate fi controlată convenabil atunci când lancea este utilizată cu pistolul de control Full Control Plus sau Smart Control.

Articulatie reglabilă Posibilități flexibile de aplicare. Sistem telescopic comod Componentele pot fi dezasamblate cu ușurință și comod prin simpla apăsare a unui buton. Asamblare simplă a pistolului de înaltă presiune Pistolul de înaltă presiune existent poate fi fixat cu ușurință pe suportul destinat. Conexiune lance Conexiune practică a tuturor accesoriilor Kärcher.