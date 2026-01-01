Descoperă ofertele speciale Kärcher! Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Îndepărtarea frunzelor: cinci sfaturi pentru fiecare sezon

    Toamna, majoritatea copacilor și tufişurilor își leapădă frunzele colorate. Dar când este necesar să îndepărtezi frunzele de pe trotuare, căi de acces, peluze și din grădină? Mai ales că măturarea frunzelor cu greble și mături poate deveni foarte laborioasă atunci când este vorba de suprafețe mai mari. Urmând sfaturile de mai jos, frunzele pot fi curățate din diferite zone rapid și eficient, fără efort inutil.

    Sfaturi Kärcher pentru îndepărtarea frunzelor

    Sfatul 1: Când și de unde trebuie îndepărtate frunzele?

    De ce este necesară strângerea frunzelor? În anumite zone din jurul casei, în multe localități există obligația impusă de autorități de a strânge frunzele, similară cu obligația de a curăța zăpada și gheața. Proprietarii terenurilor adiacente trotuarelor trebuie să înlăture frunzele, iar această obligație poate fi transferată către chiriași. Frunzele ar trebui îndepărtate suficient de des încât trecătorii să nu riște să alunece. În mod similar, este rezonabil ca frunzele să fie curățate și de pe străzi toamna, astfel încât distanțele de frânare să nu fie afectate.

    În schimb, frunzele din grădină, sub copaci și garduri vii, nu trebuie neapărat îndepărtate imediat. Acolo se poate aștepta până primăvara, pentru a oferi protecție animalelor mici, cum ar fi aricii și insectele. În plus, frunzele pot acționa ca protecție împotriva înghețului și ca îngrășământ natural pentru plantele de grădină. Totuși, frunzele nu ar trebui să se adune într-un strat atât de gros încât să nu mai permită aerului să ajungă în sol. Dacă există temerea că furtunile de toamnă vor împrăștia frunzele, stratul poate fi acoperit suplimentar cu ramuri, de exemplu cu lemn de esență moale. Primăvara, frunzele pot fi descoperite începând din martie/aprilie.

    Excepția în grădină este gazonul. Pentru un gazon îngrijit, frunzele trebuie îndepărtate, deoarece altfel se pot forma pete galbene acolo unde iarba nu mai primește lumina soarelui. Teoretic, frunzele pot fi strânse și cu o mașină de tuns iarba, în funcție de grosimea stratului. Totuși, curățarea frunzelor cu o mașină de tuns iarba nu este deosebit de prietenoasă cu animalele. O greblă este mai potrivită sau, pentru economie de energie, o suflantă de frunze ori un aspirator cu suflantă.

    Îndepărtarea frunzelor cu o suflantă de frunze Kärcher și un aspirator cu suflantă

    Sfatul 2: Îndepărtarea frunzelor cu suflanta

    Măturarea frunzelor cu grebla sau mătura necesită timp și efort. Dacă frunzele trebuie îndepărtate mai repede și mai ușor de pe trotuare, căi de acces și gazon, o suflantă de frunze este o soluție eficientă. Fluxul puternic de aer al dispozitivului poate aduna frunzele rapid, ajutând și la îndepărtarea frunzelor din locuri greu accesibile, dar și de pe straturi de flori sau zone cu mulci de scoarță.

    Cu suflantele de frunze cu acumulator, frunzele pot fi împinse și adunate în grămadă. O racletă suplimentară poate ajuta și la îndepărtarea frunzelor umede sau a murdăriei persistente. De exemplu, modelul LBL 4 cu două trepte de viteză permite îndepărtarea atentă a frunzelor de pe pietriș, iar pe trotuar și gazon poate fi folosită o putere mai mare. Datorită tubului detașabil, suflanta poate fi depozitată astfel încât să economisească spațiu.

    Îndepărtarea frunzelor cu un aspirator cu suflantă Kärcher

    Combinație inteligentă: suflante de frunze și aspiratoare cu suflantă

    Dacă frunzele trebuie îndepărtate de pe suprafețe mai mari și este nevoie de un ajutor activ pentru curățarea curții și a grădinii, o combinație între o suflantă de frunze și un aspirator cu suflantă poate fi foarte practică. Datorită funcției de aspirare și a volumului mare al sacului de colectare, frunzele sunt adunate direct în sac. La nevoie, piesele detașabile pot reduce greutatea dispozitivului. Viteza în modul de suflare și aspirare poate fi reglată continuu, de exemplu pentru a îndepărta cu atenție frunzele din pietriș sau dintr-o grădină cu pietre. Rolele de ghidare detașabile sunt utile pe suprafețe mari, iar dacă este necesar, frunzele pot fi mărunțite cu un disc tăietor.

    Îndepărtarea murdăriei cu suflanta pe tot parcursul anului

    Mai mult decât îndepărtarea frunzelor: suflante și aspiratoare cu suflantă multifuncționale

    Dacă îndepărtarea frunzelor are loc toamna, suflantele de frunze și aspiratoarele cu suflantă pot fi utile și în restul anului, în curte și în grădină. De exemplu:

    • adunarea prin suflare și aspirarea resturilor din tăierea tufişurilor și gardurilor vii;
    • la plivire, colectarea buruienilor smulse;
    • adunarea ierbii după tunderea gazonului;
    • adunarea prin suflare și aspirarea murdăriei de pe terase și din garaje;
    • îndepărtarea frunzelor și a florilor.

    Informații importante

    • Pentru a nu deranja vecinii, este recomandat să fie verificate eventualele reglementări locale de protecție împotriva zgomotului înainte de utilizarea suflantelor de frunze.
    • Aspirarea crengilor groase, a pământului din straturi sau a frunzelor umede poate bloca sau chiar deteriora dispozitivul.
    Îndepărtarea frunzelor cu o mașină de măturat Kärcher

    Sfatul 3: Îndepărtarea frunzelor de pe suprafețe mai mari cu mașina de măturat

    Măturarea frunzelor cu perii și greble înseamnă și colectarea ulterioară a acestora. Însă vântul de toamnă poate împrăștia rapid grămezile de frunze, iar munca trebuie reluată. De aceea, o soluție practică este realizarea ambelor operațiuni dintr-o singură trecere: măturarea și colectarea frunzelor cu o mașină de măturat.

    Mașinile de măturat sunt potrivite în special pentru zone pavate, precum trotuare, căi de acces sau străzi, și îndepărtează frunzele și murdăria fără a fi nevoie de aplecare, datorită mânerului de împingere reglabil pe înălțime. Recipientul pentru deșeuri are un volum generos și poate fi golit în doar câțiva pași. În funcție de model, pot fi montate una sau două perii laterale, fără unelte speciale, ceea ce ajută la curățarea marginilor, crevaselor și colțurilor. Pentru frunzele umede, modelele cu perii laterale cu peri mai duri pot curăța eficient și zonele umede.

    Mașinile de măturat pot fi folosite pe tot parcursul anului – nu doar pentru frunze, ci și pentru murdăria acumulată peste iarnă, polen sau flori. După terminarea lucrului, mânerul pliabil poate fi împins înainte, iar mașina poate fi depozitată vertical într-o magazie, garaj sau subsol, economisind spațiu.

    Sfatul 4: Îndepărtarea frunzelor din jgheaburi și burlane

    Dacă există copaci în apropierea casei, frunzele, crenguțele și murdăria se pot aduna în jgheaburi și burlane, mai ales toamna. Acolo, murdăria trebuie îndepărtată regulat, astfel încât apa de ploaie să se scurgă corect și să fie evitate eventuale daune cauzate de apă. Când murdăria s-a acumulat deja, îndepărtarea poate deveni o activitate consumatoare de timp, mai ales dacă este făcută pe o scară care trebuie mutată frecvent.

    Jgheaburile și burlanele pot fi curățate mai eficient cu ajutorul unui kit dedicat pentru curățarea jgheaburilor și a țevilor, utilizat împreună cu un aparat de spălat cu presiune. Duza de curățare din set este deplasată prin jgheab aproape independent, datorită presiunii apei. Două duze de înaltă presiune sunt montate în partea inferioară, astfel încât jetul este direcționat înapoi. Efectul de recul împinge dispozitivul înainte, îndepărtează murdăria și o direcționează spre spate. Cu un furtun de aproximativ 20 m, curățarea se poate face pe distanțe mari, cu mult mai puține urcări pe scară.

    După o curățare rapidă a jgheaburilor, și burlanele sau conductele de scurgere pot fi eliberate de blocaje cu un furtun de curățare a țevilor. În acest caz, se folosește o duză specială de curățare a țevilor, care utilizează reculul jetului îndreptat înapoi pentru a pătrunde în frunze și murdărie și pentru a clăti interiorul țevii. Furtunul poate avea un marcaj de siguranță roșu: acesta trebuie ghidat în conductă cel puțin până la marcaj, iar procesul de curățare trebuie oprit imediat ce marcajul devine vizibil din nou la scoaterea furtunului. Astfel se reduce riscul de stropire cu apă înapoi și se evită pericolele cauzate de un furtun de înaltă presiune care se poate roti necontrolat.

    Kärcher tip: Clearing leaves from guttering and pipes
    Curățarea frunzelor cu un aspirator umed-uscat

    Curățarea puțurilor de luminare și a canalelor de drenaj

    De-a lungul timpului, frunzele și murdăria se pot depune și în puțurile de luminare și în canalele de drenaj din jurul casei, iar acestea ar trebui curățate periodic. Murdăria umedă și uscată poate fi aspirată rapid cu un aspirator umed-uscat. Multe dispozitive au și funcție de suflare, utilă mai ales în locuri greu accesibile.

    Sfatul 5: Unde ar trebui depozitate frunzele? Eliminare corectă

    Datorită suflantelor de frunze, aspiratoarelor cu suflantă și mașinilor de măturat, frunzele pot fi măturate și colectate ușor. Însă unde pot fi depozitate dacă nu există o movilă de compost?

    Cantitățile mici de frunze și deșeuri verzi pot fi puse în coșul pentru deșeuri organice, dar acesta se poate umple rapid toamna dacă există mulți copaci. În unele localități, primăriile oferă saci sau containere speciale care pot fi lăsate pe marginea drumului când se umplu, pentru a fi colectate. În lipsa acestei opțiuni, frunzele trebuie duse la un punct de colectare a deșeurilor de grădină sau la cel mai apropiat centru de reciclare.

    Arderea frunzelor și a resturilor de grădină este interzisă în multe localități sau este strict limitată ca perioadă. Chiar și frunzele uscate conțin suficientă umiditate încât pot produce fum și mirosuri neplăcute, iar la ardere se poate elibera praf fin. Prin urmare, frunzele nu ar trebui aruncate în coșurile de gunoi obișnuite sau în cele de reciclare – dacă nu sunt sortate corect, este posibil ca recipientele să nu fie ridicate. În concluzie, opțiunile corecte rămân: saci pentru frunze (dacă există program local), centru de reciclare sau compost. Dacă există suficient spațiu în grădină, o movilă de frunze poate fi creată și ca adăpost de iarnă pentru arici și alte viețuitoare.

    Sfat Kärcher: colectarea frunzelor într-un recipient

    Produse pentru frunze

    Suflantă de frunze

    Suflantă de frunze

    Suflantă de frunze cu aspirator

    Suflantă de frunze cu aspirator

    Mașină de măturat

    Mașină de măturat

    Aspirator umed-uscat

    Aspirator umed-uscat

    Te-ar putea interesa:

    Tunderea gazonului

    Tunderea gazonului

    Tăierea unui copac

    Tăierea unui copac

    Pregătirea grădinii pentru iarnă

    Pregătirea grădinii pentru iarnă