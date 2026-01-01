De ce este necesară strângerea frunzelor? În anumite zone din jurul casei, în multe localități există obligația impusă de autorități de a strânge frunzele, similară cu obligația de a curăța zăpada și gheața. Proprietarii terenurilor adiacente trotuarelor trebuie să înlăture frunzele, iar această obligație poate fi transferată către chiriași. Frunzele ar trebui îndepărtate suficient de des încât trecătorii să nu riște să alunece. În mod similar, este rezonabil ca frunzele să fie curățate și de pe străzi toamna, astfel încât distanțele de frânare să nu fie afectate.

În schimb, frunzele din grădină, sub copaci și garduri vii, nu trebuie neapărat îndepărtate imediat. Acolo se poate aștepta până primăvara, pentru a oferi protecție animalelor mici, cum ar fi aricii și insectele. În plus, frunzele pot acționa ca protecție împotriva înghețului și ca îngrășământ natural pentru plantele de grădină. Totuși, frunzele nu ar trebui să se adune într-un strat atât de gros încât să nu mai permită aerului să ajungă în sol. Dacă există temerea că furtunile de toamnă vor împrăștia frunzele, stratul poate fi acoperit suplimentar cu ramuri, de exemplu cu lemn de esență moale. Primăvara, frunzele pot fi descoperite începând din martie/aprilie.

Excepția în grădină este gazonul. Pentru un gazon îngrijit, frunzele trebuie îndepărtate, deoarece altfel se pot forma pete galbene acolo unde iarba nu mai primește lumina soarelui. Teoretic, frunzele pot fi strânse și cu o mașină de tuns iarba, în funcție de grosimea stratului. Totuși, curățarea frunzelor cu o mașină de tuns iarba nu este deosebit de prietenoasă cu animalele. O greblă este mai potrivită sau, pentru economie de energie, o suflantă de frunze ori un aspirator cu suflantă.