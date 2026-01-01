Solutie inteligenta 2-in-1 pentru curatarea jgheaburilor si a conductelor infundate sau a tevilor de scurgere! Kitul inovator de curatare jgheaburi si conducte Kärcher lucreaza singur – cu inalta presiune. Se misca independent pe o sanie, prin jgheaburi, fara ca utilizatorul sa fie nevoit sa stea in permanenta langa el pe scara. Kitul de curatare jgheaburi si conducte este prevazut cu doua duze diferite: o duza de curatare a conductelor cu patru jeturi cu inalta presiune directionate spre spate si o duza de curatare a jgheaburilor pentru montarea furtunului pe sanie. Utilizatorul poate comuta rapid si usor intre aplicatii, in orice moment. Un furtun fara rasucire cu conector de alama asigura durabilitatea acestuia. Furtunul are o lungime de 20 m. Kitul de curatare jgheaburi si conducte este adecvat pentru curatitoarele casnice cu apa sub presiune seriile K 2 – K 7.

Curatare eficace cu presiune mare Eliberarea eficienta şi rapida a blocajelor din ţevi Patru jeturi orientate spre spate Mobilitate optima in ţeava Protectie impotriva indoirii Protejeaza furtunul impotriva indoirii Racord de alama Durabilitate lunga