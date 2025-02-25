Sursele de apă cum ar fi cisternele, puțurile adânci și rezervoarele de apă pot fi accesate datorită pompelor rezistente, din oțel inoxidabil, pentru puțuri adânci din gama BP Deep Well. Pompele sunt instalate direct în apă și protejate de un prefiltru. Dimensiunile lor compacte și presiunea de lucru ridicată obținută cu ajutorul sistemului hidraulic multietajat fac din pompe soluția ideală pentru puțuri înguste și adânci. Echipate cu un presostat care include protecție la supracurent și un cablu de alimentare foarte lung, pompele pot fi utilizate și pentru alimentarea cu apă de serviciu în gospodărie.

Pompa BP Cistern este concepută pentru a fi utilizată în cisterne, butoaie sau puțuri largi în grădină. Este utilizată în principal pentru udarea grădinii.